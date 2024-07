DAVID YURMAN NOMBRA A SIETE JUGADORES PROFESIONALES DE BALONCESTO COMO NUEVOS EMBAJADORES DE LA MARCA

NUEVA YORK, 9 de julio de 2024 /PRNewswire/ -- David Yurman, la marca de joyería de lujo más importante de Estados Unidos, se complace en anunciar su asociación con los jugadores de baloncesto profesionales Kyle Kuzma, D'Angelo Russell, Jalen Green, Jaime Jaquez Jr., Kevin Love, Josh Hart y Seth Curry como sus nuevos embajadores globales.

D'Angelo Russell for David Yurman Men’s Campaign, Summer 2024 Jalen Green for David Yurman Men’s Campaign, Summer 2024 Kyle Kuzma for David Yurman Men’s Campaign, Summer 2024

Sobre la base de este anuncio trascendental, David Yurman lanza una serie documental original de tres partes, con Kyle Kuzma, D'Angelo Russell y Jalen Green. Dirigida por Jeredon O'Conner en asociación con Agency ICA y filmada por Matthew Hayes, cada episodio se centra en la trayectoria del jugador, en cómo su estilo es una forma de autoexpresión dentro y fuera de la cancha y en lo que impulsa su pasión por el baloncesto.

Al ser la primera asociación a largo plazo de la marca con jugadores de baloncesto profesionales, esta iniciativa es una progresión natural en los continuos esfuerzos de David Yurman por reforzar su posición como líder en joyería masculina. Tanto el cortometraje como las imágenes de la campaña muestran a los siete atletas con los diseños de las colecciones masculinas emblemáticas de David Yurman: Chevron, Curb Chain y Spiritual Beads. Al igual que el compromiso de los jugadores con su oficio, cada una de estas colecciones encarna la dedicación de la marca al arte y la innovación.

"Estamos encantados de compartir este proyecto con nuestro público, demostrando lo conectados que estamos como seres humanos a través del arte y la artesanía", dijo Evan Yurman. "La pasión y el compromiso inquebrantables que estos hombres demuestran dentro y fuera de la cancha, y cómo traducen esa confianza en su estilo y en su vida cotidiana, es inspirador. Cuando lancé por primera vez la categoría de David Yurman Men's en 2004, quería ampliar el atractivo de la marca a un cliente más joven y diversificado. Veinte años después, veo que el impulso en torno a la industria de la joyería masculina aumenta rápidamente, por lo que no hay mejor momento que ahora para asociarnos con estos atletas".

"Cuando miras la marca David Yurman, una cosa que viene a la mente es el valor artístico", dijo Kyle Kuzma en "Own the Spotlight". "La artesanía para crear piezas tan atemporales es insuperable y es muy admirable".

"David Yurman tiene las piezas más prestigiosas y elegantes", dijo D'Angelo Russell en "The Pursuit of Excellence". "Puedes mezclarlas y ser versátil. Tienen un enfoque tan fuerte en los detalles y al mismo tiempo hacen que sean ponibles".

"Creo que las joyas son una forma súper importante de expresarte", dijo Jalen Green en "Mindset in Motion". Mi estilo ha evolucionado, volviéndose llamativo y aventurero, y las piezas de David Yurman combinan bien. Realmente me gustan los diseños complicados pero simples con los que no puedes equivocarte".

La docuserie se lanza el 9 de julio en DavidYurman.com y aparecerá en los canales sociales globales, @davidyurman y @davidyurmanmen, y en campañas publicitarias durante el verano y el otoño. La docuserie se podrá ver gratis en YouTube. Visite DavidYurman.com para obtener más información.

ACERCA DE DAVID YURMAN:

David Yurman es una célebre empresa de joyería estadounidense fundada en Nueva York por David Yurman, un escultor, y su esposa, Sybil, una pintora y ceramista. Cuando los artistas comenzaron a colaborar, su objetivo era simplemente crear objetos de hermoso diseño para llevar puestos. Liderado actualmente por su hijo Evan, David Yurman crea colecciones atemporales y contemporáneas para mujeres y hombres definidas por la inspiración, la innovación, la artesanía consumada y Cable, el sello artístico de la marca. Las colecciones de David Yurman están disponibles en DavidYurman.com, así como en 51 tiendas minoristas en todo Estados Unidos, Canadá, Hong Kong y Francia y en más de 300 ubicaciones en todo el mundo, a través de su exclusiva red autorizada de minoristas de joyería fina y relojes.

CONTACTO PARA MEDIOS

Nike Communications

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2456397/D_Russel.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2456398/J_Green.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2456399/K_Kuzma.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1745247/David_Yurman_Logo.jpg