DAVID YURMAN NOMS SEPT PROFESSIONNELS JOUEURS DE BASKET-BALL COMME NOUVEAUX AMBASSADEURS DE LA MARQUE

NEW YORK, 9 juillet 2024 /PRNewswire/ -- David Yurman, la plus grande marque américaine de bijoux de luxe, est heureuse d'annoncer son partenariat avec les basketteurs professionnels Kyle Kuzma, D'Angelo Russell, Jalen Green, Jaime Jaquez Jr., Kevin Love, Josh Hart et Seth Curry en tant que nouveaux ambassadeurs mondiaux.

D'Angelo Russell for David Yurman Men’s Campaign, Summer 2024 Jalen Green for David Yurman Men’s Campaign, Summer 2024 Kyle Kuzma for David Yurman Men’s Campaign, Summer 2024

Dans le prolongement de cette annonce, David Yurman lance une série documentaire originale en trois parties, mettant en scène Kyle Kuzma, D'Angelo Russell et Jalen Green. Réalisé par Jeredon O'Conner en partenariat avec l'agence ICA et filmé par Matthew Hayes, chaque épisode est centré sur le parcours du joueur, sur la façon dont son style est une forme d'expression personnelle sur et en dehors du terrain, et sur ce qui motive sa passion pour le basket-ball.

Premier partenariat à long terme de la marque avec des basketteurs professionnels, cette initiative s'inscrit dans la continuité des efforts déployés par David Yurman pour renforcer sa position de leader dans le domaine de la joaillerie masculine. Le court métrage et les images de la campagne mettent en scène les sept athlètes habillés avec les collections masculines emblématiques de David Yurman : Chevron, Curb Chain et perles spirituelles. À l'instar de l'engagement des joueurs dans leur métier, chacune de ces collections incarne le dévouement de la marque à l'art et à l'innovation.

"Nous sommes ravis de partager ce projet avec notre public et de montrer à quel point nous sommes liés en tant qu'êtres humains par l'art et l'artisanat", a déclaré Evan Yurman. "La passion et l'engagement inébranlables de ces hommes sur et en dehors du terrain, et la façon dont ils traduisent cette confiance dans leur style et leur vie de tous les jours, sont une source d'inspiration. Lorsque j'ai lancé la catégorie David Yurman Men's en 2004, j'ai voulu étendre l'attrait de la marque à une clientèle plus jeune et plus diversifiée. Vingt ans plus tard, je constate que le secteur de la bijouterie masculine est en plein essor, et il n'y a donc pas de meilleur moment que maintenant pour s'associer à ces athlètes".

"Lorsque l'on regarde la marque David Yurman, on pense tout de suite à sa valeur artistique", a déclaré Kyle Kuzma sur le site "Own the Spotlight". "Le savoir-faire artisanal nécessaire à la fabrication de ces pièces intemporelles est inégalé, et c'est très admirable".

"David Yurman a les pièces les plus prestigieuses et les plus élégantes", a déclaré D'Angelo Russell sur "The Pursuit of Excellence". "Il est possible de les mélanger et d'être polyvalent. Ils accordent une grande importance aux détails tout en les rendant faciles à porter".

"Je pense que les bijoux sont un moyen très important de s'exprimer", a déclaré Jalen Green sur "Mindset in Motion". "Mon style a évolué, il est devenu bruyant et aventureux, et les pièces de David Yurman s'y intègrent bien. J'aime beaucoup les modèles compliqués mais simples, avec lesquels on ne peut pas se tromper".

La série documentaire sera lancée le 9 juillet sur DavidYurman.com et sera diffusée sur les chaînes sociales mondiales @davidyurman et @davidyurmanmen, ainsi que dans le cadre de campagnes publicitaires tout au long de l'été et de l'automne. La série documentaire pourra être visionnée gratuitement sur YouTube. Visitez le site DavidYurman.com pour plus d'informations.

À PROPOS DE DAVID YURMAN :

David Yurman est une célèbre société américaine de joaillerie fondée à New York par David Yurman, sculpteur, et sa femme Sybil, peintre et céramiste. Lorsque les artistes ont commencé à collaborer, leur objectif était simplement de créer de beaux objets à porter. Dirigé aujourd'hui par leur fils Evan, David Yurman crée des collections intemporelles et contemporaines pour les femmes et les hommes, définies par l'inspiration, l'innovation, un savoir-faire consommé et le câble - la signature artistique de la marque. Les collections David Yurman sont disponibles sur DavidYurman.com ainsi que dans 51 magasins de détail aux États-Unis, au Canada, à Hong Kong et en France, et dans plus de 300 points de vente dans le monde entier, par l'intermédiaire de leur réseau exclusif de détaillants agréés en joaillerie et horlogerie.

CONTACT MÉDIA

Nike Communications

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2456397/D_Russel.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2456398/J_Green.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2456399/K_Kuzma.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1745247/David_Yurman_Logo.jpg