DCK демонстрирует расширенный портфель профессиональных электроинструментов и наружного электрооборудования на EISENWARENMESSE 2026, укрепляя приверженность европейскому рынку

Mar 19, 2026, 11:51 ET

КЕЛЬН, Германия, 19 марта 2026 г. /PRNewswire/ -- DCK Tools, профессиональный бренд электроинструментов Dongcheng, выступил на EISENWARENMESSE – International Hardware Fair Cologne 2026, представив свои последние инновации и расширенный ассортимент продукции. Благодаря передовым профессиональным электроинструментам и обширной линейке наружного электрооборудования компания подчеркнула свои растущие возможности в качестве поставщика решений с полным сценарием, укрепив при этом свою стратегическую приверженность европейскому рынку.

DCK Flagship Products on Display
DCK at EISENWARENMESSE 2026
На мероприятии 3–6 марта бренд DCK подчеркнул свои последние инновации и технологические достижения в области профессиональных электроинструментов, подчеркнув свои постоянные инновации и растущие возможности в сегменте профессионального уровня. На витрине были представлены электроинструменты на аккумуляторных платформах 20 В и 40 В, а также наружное оборудование на аккумуляторных  платформах 20 В и 58 В с кросс-платформенной совместимостью, предназначенной для повышения эффективности системы и снижения необходимости в нескольких конфигурациях аккумуляторов для разных устройств, что обеспечивает более эффективные и удобные операции в широком спектре применений.

Бренд DCK также представил обширный портфель наружного энергетического оборудования, включая газонокосилки и садовые инструменты, роботизированные газонокосилки и газонокосилки с нулевым поворотом. Интегрированный дисплей продемонстрировал переход бренда от предложений с одним продуктом к целостной экосистеме продуктов по всем сценариям, сочетающей профессиональные инструменты с интеллектуальными решениями для наружного применения для удовлетворения растущих потребностей пользователей.

«Наше участие в выставке в этом году представляет собой ключевую веху в укреплении нашей долгосрочной приверженности европейскому рынку», — сказала Стелла Су (Stella Su), менеджер по маркетингу в Европе и Северной Америке в DCK.

«Являясь одной из самых влиятельных выставок в индустрии оборудования, EISENWARENMESSE предоставляет нам ценную платформу для общения с ключевыми заинтересованными сторонами по всей Европе. Возвращаясь к нашему второму появлению на мероприятии, мы продолжаем углублять наше региональное присутствие и еще больше укреплять развитие нашего рынка в Европе», — добавила Су.

Во время выставки демонстрации на месте и практические занятия на стенде DCK позволили наладить более тесное взаимодействие с дистрибьюторами, партнерами и профессиональными пользователями по всему региону. Положительные отзывы были получены от профессиональных пользователей, особенно в отношении мощной производительности продуктов, долговечности, совместимости с кроссплатформенными батареями и эргономичного дизайна. Благодаря этим обязательствам компания получила ценную информацию из первых рук от конечных пользователей, которая поможет информировать о будущей разработке продукта и усовершенствовать свои рыночные стратегии.

Заглядывая в будущее, DCK продолжит продвигать свою интегрированную экосистему продуктов, предоставляя решения профессионального уровня, которые сочетают в себе производительность, надежность и ориентированный на пользователя дизайн для удовлетворения растущих потребностей рынка по всей Европе.

Дополнительную информацию см. на сайте: www.dck-tools.com

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2937867/5_1.jpg
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2937868/3_1.jpg

Společnost DCK představuje na veletrhu EISENWARENMESSE 2026 rozšířenou nabídku profesionálního elektrického nářadí a motorových strojů pro venkovní použití a posiluje tak své zapojení na evropském trhu

Společnost DCK představuje na veletrhu EISENWARENMESSE 2026 rozšířenou nabídku profesionálního elektrického nářadí a motorových strojů pro venkovní použití a posiluje tak své zapojení na evropském trhu

Společnost DCK Tools, značka profesionálního elektrického nářadí patřící pod Dongcheng, se výrazně prezentovala na EISENWARENMESSE – Mezinárodním...
DCK prezentuje poszerzoną ofertę profesjonalnych elektronarzędzi i sprzętu ogrodniczego na targach EISENWARENMESSE 2026, potwierdzając swoje zaangażowanie na rynku europejskim

DCK prezentuje poszerzoną ofertę profesjonalnych elektronarzędzi i sprzętu ogrodniczego na targach EISENWARENMESSE 2026, potwierdzając swoje zaangażowanie na rynku europejskim

DCK Tools, marka profesjonalnych elektronarzędzi należąca do Dongcheng, mocno zaznaczyła swoją obecność na Międzynarodowych Targach Narzędziowych...
