Společnost DCK představuje na veletrhu EISENWARENMESSE 2026 rozšířenou nabídku profesionálního elektrického nářadí a motorových strojů pro venkovní použití a posiluje tak své zapojení na evropském trhu

News provided by

DongCheng

Mar 19, 2026, 12:18 ET

KOLÍN NAD RÝNEM, Německo, 19. března 2026 /PRNewswire/ -- Společnost DCK Tools, značka profesionálního elektrického nářadí patřící pod Dongcheng, se výrazně prezentovala na EISENWARENMESSE – Mezinárodním veletrhu železářského zboží v Kolíně nad Rýnem 2026, kde představila své nejnovější inovace a rozšířené produktové portfolio. Společnost, která nabízí jak pokročilé profesionální elektrické nářadí, tak komplexní řadu venkovní motorové techniky, zdůraznila své rostoucí schopnosti jako poskytovatel komplexních řešení a zároveň posílila své strategické odhodlání na evropském trhu.

DCK Flagship Products on Display
DCK at EISENWARENMESSE 2026
Na akci konané ve dnech 3. až 6. března představila společnost DCK své nejnovější inovace a technologický pokrok v oblasti profesionálního elektrického nářadí, čímž zdůraznila svou neustálou inovační činnost a rostoucí schopnosti v segmentu profesionálního nářadí. Prezentace zahrnovala elektrické nářadí s bateriovými platformami 20 V a 40 V a venkovní vybavení s bateriovými platformami 20 V a 58 V, s kompatibilitou napříč platformami navrženou tak, aby zlepšila efektivitu systému a snížila potřebu více konfigurací baterií napříč zařízeními, což umožňuje efektivnější a pohodlnější provoz v široké škále aplikací.

Společnost DCK rovněž představila komplexní portfolio venkovního motorového vybavení, včetně nástrojů pro péči o trávník a zahradu, robotických sekaček a sekaček s nulovým poloměrem otáčení. Integrovaná expozice demonstrovala přechod značky od nabídky jednotlivých produktů k ucelenému produktovému ekosystému pro všechny scénáře, kombinujícímu profesionální nářadí s inteligentními venkovními řešeními, aby tak reagovala na vyvíjející se potřeby uživatelů.

„Naše účast na letošním veletrhu představuje klíčový milník v posilování našeho dlouhodobého závazku vůči evropskému trhu," uvedla Stella Suová, marketingová manažerka pro Evropu a Severní Ameriku ve společnosti DCK.

„Jako jeden z nejvlivnějších veletrhů v odvětví železářského průmyslu nám EISENWARENMESSE poskytuje cennou platformu k navazování kontaktů s klíčovými partnery z celé Evropy. Při návratu, ke své druhé účasti na této akci pokračujeme v prohlubování své regionální přítomnosti a dalším posilování svého rozvoje na evropském trhu," dodala paní Suová.

Během veletrhu umožnily ukázky přímo na místě a praktické vyzkoušení produktů na stánku společnosti DCK užší interakci s distributory, partnery a profesionálními uživateli z celého regionu. Od profesionálních uživatelů jsme obdrželi velmi pozitivní zpětnou vazbu, zejména pokud jde o vysoký výkon produktů, dlouhou životnost, kompatibilitu baterií napříč platformami a ergonomický design. Díky těmto kontaktům získala společnost cenné informace přímo od koncových uživatelů, které pomohou při vývoji budoucích produktů a zdokonalení tržních strategií.

Do budoucna bude společnost DCK pokračovat v rozvoji svého integrovaného produktového ekosystému a dodávat profesionální řešení, která kombinují výkon, spolehlivost a design zaměřený na uživatele, aby uspokojila vyvíjející se potřeby trhu v celé Evropě.

Další informace naleznete na: www.dck-tools.com

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2937867/5_1.jpg
Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2937868/3_1.jpg

DCK prezentuje poszerzoną ofertę profesjonalnych elektronarzędzi i sprzętu ogrodniczego na targach EISENWARENMESSE 2026, potwierdzając swoje zaangażowanie na rynku europejskim

DCK Tools, marka profesjonalnych elektronarzędzi należąca do Dongcheng, mocno zaznaczyła swoją obecność na Międzynarodowych Targach Narzędziowych...
DCK presenta una cartera ampliada de herramientas eléctricas profesionales en EISENWARENMESSE 2026

DCK Tools, marca de herramientas eléctricas profesionales de Dongcheng, tuvo una destacada presencia en EISENWARENMESSE – Feria Internacional de...
