Společnost DCK představuje na veletrhu EISENWARENMESSE 2026 rozšířenou nabídku profesionálního elektrického nářadí a motorových strojů pro venkovní použití a posiluje tak své zapojení na evropském trhu
News provided byDongCheng
Mar 19, 2026, 12:18 ET
KOLÍN NAD RÝNEM, Německo, 19. března 2026 /PRNewswire/ -- Společnost DCK Tools, značka profesionálního elektrického nářadí patřící pod Dongcheng, se výrazně prezentovala na EISENWARENMESSE – Mezinárodním veletrhu železářského zboží v Kolíně nad Rýnem 2026, kde představila své nejnovější inovace a rozšířené produktové portfolio. Společnost, která nabízí jak pokročilé profesionální elektrické nářadí, tak komplexní řadu venkovní motorové techniky, zdůraznila své rostoucí schopnosti jako poskytovatel komplexních řešení a zároveň posílila své strategické odhodlání na evropském trhu.
Na akci konané ve dnech 3. až 6. března představila společnost DCK své nejnovější inovace a technologický pokrok v oblasti profesionálního elektrického nářadí, čímž zdůraznila svou neustálou inovační činnost a rostoucí schopnosti v segmentu profesionálního nářadí. Prezentace zahrnovala elektrické nářadí s bateriovými platformami 20 V a 40 V a venkovní vybavení s bateriovými platformami 20 V a 58 V, s kompatibilitou napříč platformami navrženou tak, aby zlepšila efektivitu systému a snížila potřebu více konfigurací baterií napříč zařízeními, což umožňuje efektivnější a pohodlnější provoz v široké škále aplikací.
Společnost DCK rovněž představila komplexní portfolio venkovního motorového vybavení, včetně nástrojů pro péči o trávník a zahradu, robotických sekaček a sekaček s nulovým poloměrem otáčení. Integrovaná expozice demonstrovala přechod značky od nabídky jednotlivých produktů k ucelenému produktovému ekosystému pro všechny scénáře, kombinujícímu profesionální nářadí s inteligentními venkovními řešeními, aby tak reagovala na vyvíjející se potřeby uživatelů.
„Naše účast na letošním veletrhu představuje klíčový milník v posilování našeho dlouhodobého závazku vůči evropskému trhu," uvedla Stella Suová, marketingová manažerka pro Evropu a Severní Ameriku ve společnosti DCK.
„Jako jeden z nejvlivnějších veletrhů v odvětví železářského průmyslu nám EISENWARENMESSE poskytuje cennou platformu k navazování kontaktů s klíčovými partnery z celé Evropy. Při návratu, ke své druhé účasti na této akci pokračujeme v prohlubování své regionální přítomnosti a dalším posilování svého rozvoje na evropském trhu," dodala paní Suová.
Během veletrhu umožnily ukázky přímo na místě a praktické vyzkoušení produktů na stánku společnosti DCK užší interakci s distributory, partnery a profesionálními uživateli z celého regionu. Od profesionálních uživatelů jsme obdrželi velmi pozitivní zpětnou vazbu, zejména pokud jde o vysoký výkon produktů, dlouhou životnost, kompatibilitu baterií napříč platformami a ergonomický design. Díky těmto kontaktům získala společnost cenné informace přímo od koncových uživatelů, které pomohou při vývoji budoucích produktů a zdokonalení tržních strategií.
Do budoucna bude společnost DCK pokračovat v rozvoji svého integrovaného produktového ekosystému a dodávat profesionální řešení, která kombinují výkon, spolehlivost a design zaměřený na uživatele, aby uspokojila vyvíjející se potřeby trhu v celé Evropě.
Další informace naleznete na: www.dck-tools.com
Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2937867/5_1.jpg
Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2937868/3_1.jpg
Share this article