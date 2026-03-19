DCK prezentuje poszerzoną ofertę profesjonalnych elektronarzędzi i sprzętu ogrodniczego na targach EISENWARENMESSE 2026, potwierdzając swoje zaangażowanie na rynku europejskim

Mar 19, 2026, 12:11 ET

KOLONIA, Niemcy, 19 marca 2026 r. /PRNewswire/ -- DCK Tools, marka profesjonalnych elektronarzędzi należąca do Dongcheng, mocno zaznaczyła swoją obecność na Międzynarodowych Targach Narzędziowych EISENWARENMESSE 2026 w Kolonii, prezentując swoje najnowsze innowacje i rozszerzoną ofertę produktów. Firma, oferująca zarówno zaawansowane profesjonalne elektronarzędzia, jak i kompleksową gamę sprzętu ogrodniczego, podkreśliła swoje coraz większe możliwości w zakresie dostarczania kompleksowych rozwiązań, jednocześnie potwierdzając swoje strategiczne zaangażowanie na rynku europejskim.

DCK Flagship Products on Display
DCK at EISENWARENMESSE 2026
Podczas wydarzenia, które odbyło się w dniach 3-6 marca, firma DCK zaprezentowała swoje najnowsze innowacje i osiągnięcia technologiczne w zakresie profesjonalnych elektronarzędzi, podkreślając ciągłą innowacyjność i rosnące możliwości w segmencie produktów klasy profesjonalnej. Na stoisku można było zapoznać się z elektronarzędziami pracującymi na platformach akumulatorowych 20 V i 40 V oraz sprzętem ogrodniczym wykorzystującym platformy akumulatorowe 20 V i 58V. Urządzenia te charakteryzują się kompatybilnością międzyplatformową, która ma na celu zwiększenie wydajności systemu i ograniczenie konieczności stosowania wielu różnych zestawów akumulatorów w różnych urządzeniach, umożliwiając tym samym bardziej wydajną i wygodną pracę w szerokim zakresie zastosowań.

Firma DCK zaprezentowała również szeroką gamę sprzętu ogrodniczego, w tym narzędzia do pielęgnacji trawników i ogrodów, kosiarki automatyczne oraz kosiarki samojezdne o zerowym promieniu skrętu. Zintegrowana ekspozycja pokazała przejście marki od oferty opartej na pojedynczych produktach do spójnego ekosystemu produktów na każdą okazję, łączącego profesjonalne narzędzia z inteligentnymi rozwiązaniami ogrodniczymi, aby sprostać zmieniającym się potrzebom użytkowników.

„Nasz udział w tegorocznych targach stanowi kluczowy kamień milowy w budowaniu naszego długoterminowego zaangażowania na rynku europejskim" - powiedziała Stella Su, kierownik ds. marketingu na Europę i Amerykę Północną w DCK.

„Jako jedne z najbardziej wpływowych targów w branży sprzętu, EISENWARENMESSE stanowią dla nas cenną platformę do nawiązywania kontaktów z kluczowymi interesariuszami w całej Europie. Dzięki ponownemu udziałowi w tym wydarzeniu możemy umocnić naszą obecność w regionie i dalej rozwijać rynek w Europie" - dodała Su.

W trakcie wystawy, dzięki pokazom na żywo i możliwości wypróbowania produktów na stoisku DCK, udało się nawiązać bliższy kontakt z dystrybutorami, partnerami i profesjonalnymi użytkownikami z całego regionu. Otrzymaliśmy bardzo pozytywne opinie od profesjonalnych użytkowników, zwłaszcza w zakresie wysokiej wydajności produktów, ich długiej żywotności, kompatybilności akumulatorów z różnymi platformami oraz ergonomicznej konstrukcji. Dzięki tym kontaktom firma zdobyła cenne informacje bezpośrednio od użytkowników końcowych, które pomogą w kształtowaniu przyszłego rozwoju produktów i udoskonalaniu strategii rynkowych.

DCK zamierza dalej rozwijać swój zintegrowany ekosystem produktów, dostarczając profesjonalne rozwiązania łączące w sobie wydajność, niezawodność i zorientowaną na użytkownika konstrukcję, aby sprostać zmieniającym się potrzebom rynku w całej Europie.

