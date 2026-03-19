DCK présente une gamme élargie d'outils électriques professionnels et d'équipements d'extérieur au salon EISENWARENMESSE 2026, renforçant ainsi son engagement sur le marché européen.

COLOGNE, Allemagne, 19 mars 2026 /PRNewswire/ -- DCK Tools, une marque d'outils électriques professionnels de Dongcheng, a fait une apparition remarquée à l'EISENWARENMESSE - Salon international de la quincaillerie de Cologne 2026, présentant ses dernières innovations et une gamme de produits élargie. En présentant à la fois des outils électriques professionnels de pointe et une gamme complète d'équipements électriques d'extérieur, l'entreprise a mis en évidence ses capacités croissantes en tant que fournisseur de solutions complètes, tout en renforçant son engagement stratégique sur le marché européen.

DCK Flagship Products on Display DCK at EISENWARENMESSE 2026

Lors de l'événement qui s'est déroulé du 3 au 6 mars, DCK a présenté ses dernières innovations et avancées technologiques en matière d'outils électriques professionnels, soulignant ainsi son innovation continue et ses capacités croissantes dans le segment professionnel. La vitrine présentait des outils électriques sur les plateformes de batteries 20V et 40V et des équipements d'extérieur sur les plateformes de batteries 20V et 58V , avec une compatibilité multiplateforme conçue pour améliorer l'efficacité du système et réduire le besoin de configurations de batteries multiples sur les appareils, ce qui permet des opérations plus efficaces et plus pratiques dans une large gamme d'applications.

DCK a également présenté une gamme complète d'équipements motorisés pour l'extérieur, notamment des outils pour la pelouse et le jardin, des tondeuses robotisées et des tondeuses autoportées à rayon de braquage zéro. L'exposition intégrée a démontré la transition de la marque d'une offre de produits uniques à un écosystème de produits cohérent et adapté à tous les scénarios, combinant des outils professionnels avec des solutions intelligentes pour l'extérieur afin de répondre aux besoins évolutifs des utilisateurs.

« Notre participation à l'exposition de cette année représente une étape clé dans le renforcement de notre engagement à long terme sur le marché européen », a déclaré Stella Su, directrice du marketing pour l'Europe et l'Amérique du Nord chez DCK.

« En tant que l'un des salons les plus influents de l'industrie du matériel informatique, la EISENWARENMESSE constitue pour nous une plate-forme précieuse qui nous permet d'entrer en contact avec des acteurs clés dans toute l'Europe. En revenant pour notre deuxième participation à l'événement, nous continuons à renforcer notre présence régionale et à consolider notre développement sur le marché européen », a ajouté M. Su.

Au cours de l'exposition, des démonstrations sur place et des expériences pratiques au stand DCK ont permis une interaction plus étroite avec les distributeurs, les partenaires et les utilisateurs professionnels dans toute la région. Les utilisateurs professionnels ont fait part de leurs réactions très positives, notamment en ce qui concerne la puissance des produits, leur durabilité, leur compatibilité avec les batteries des différentes plates-formes et leur design ergonomique. Ces engagements ont permis à l'entreprise d'obtenir de précieuses informations de première main de la part des utilisateurs finaux, qui l'aideront à développer ses futurs produits et à affiner ses stratégies de marché.

À l'avenir, DCK continuera à faire progresser son écosystème de produits intégrés, en proposant des solutions professionnelles qui allient performance, fiabilité et conception centrée sur l'utilisateur, afin de répondre à l'évolution des besoins du marché dans toute l'Europe.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.dck-tools.com

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