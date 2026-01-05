DCK bringt neue batteriebetriebene Lösungen für die Rasen- und Gartenpflege im privaten und gewerblichen Bereich in Europa auf den Markt

SHANGHAI, 5. Januar 2026 /PRNewswire/ -- DCK Tools, eine professionelle Elektrowerkzeugmarke von Dongcheng, kündigte heute die bevorstehende Einführung einer neuen Produktreihe von Rasen- und Gartengeräten auf dem europäischen Markt an. Das Portfolio umfasst Roboter-Rasenmäher der dritten Generation für kleine Rasenflächen in Privathaushalten, eine leichte 20-Volt-Outdoor-Power-Equipment-Serie (OPE) für häufig anfallende Wartungsarbeiten sowie Nullwende-Aufsitzmäher für großflächige gewerbliche Anwendungen. Zusammen sollen die neuen Produkte kosteneffiziente, akkubetriebene Rasen- und Gartenpflegelösungen für private und professionelle Anwender bieten.

DCK’s 2026 New Product Portfolio

Die neu angekündigte dritte Generation von Rasenmährobotern, die TERRAINA E-Serie, ist für kleine Hausgärten optimiert. Die für Rasenflächen von bis zu 500 oder 800 Quadratmetern konzipierten Modelle sorgen für ein intelligentes Mähen und eine stabile Leistung, während sie die tägliche Pflege und das planmäßige Mähen auf kompakten Flächen besser unterstützen. Im Vergleich zu den DCK-Modellen der zweiten Generation für Rasenflächen von bis zu 1.000 oder 2.000 Quadratmetern legt die neue Serie den Schwerpunkt auf Erschwinglichkeit und Praktikabilität und bietet ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis für Nutzer kleinerer Gärten, ohne Kompromisse bei der Leistung einzugehen.

DCK stellt außerdem eine neue 20-V-OPE-Serie vor, zu der eine Astschere, eine Obergriff-Kettensäge, eine Mini-Kettensäge, ein Laubbläser, ein Fadentrimmer und eine Heckenschere gehören. Die 20-Volt-Reihe ist als leichte Ergänzung zu den 58-Volt-Systemen der Marke für professionelle und schwere Aufgaben gedacht und unterstützt häufige, nahe und detailorientierte Anwendungen. Die gemeinsame Akku-Schnittstelle und das Ladesystem für alle DCK 20V-Elektrowerkzeuge ermöglichen eine plattformübergreifende Kompatibilität, vereinfachen das Energiemanagement und tragen zur Reduzierung der Gesamtbetriebskosten bei.

Für große gewerbliche Umgebungen wie Parks, Golfplätze und Grundstücksverwaltungen erweitert DCK sein Angebot um Nullwende-Aufsitzrasenmäher, die eine hocheffiziente Mähleistung bieten und die gewerblichen Rasenpflegelösungen der Marke weiter stärken.

Die erweiterte Produktpalette stärkt das OPE-Angebot von DCK, unterstützt durch ein Dual-Voltage-Akku-Ökosystem, das die Flexibilität erhöht und die professionelle Positionierung der Marke unterstreicht.

"Diese Produkteinführung stellt nicht nur eine bedeutende Erweiterung unseres Outdoor-Portfolios dar, sondern auch eine tiefgreifende Umsetzung unserer Strategie für ein Batterie-Ökosystem. Indem wir eine vollständige Abdeckung der Szenarien und gemeinsame Batterieplattformen anbieten, ermöglichen wir den europäischen Nutzern einen flexibleren und wirtschaftlicheren Zugang zu effizienten, umweltfreundlichen und zuverlässigen Lösungen für die Rasen- und Gartenpflege", so Stella Su, Marketing Managerin von DCK für Europa und Nordamerika.

Die neuen Produkte werden über autorisierte DCK-Vertriebspartner in ganz Europa erhältlich sein. DCK wird auch weiterhin Innovationen vorantreiben, um Anwendern weltweit professionelle, zuverlässige Elektrowerkzeuge und OPE-Lösungen zu bieten.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2854216/2026_DCK_New_Product_Portfolio.jpg