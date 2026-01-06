DCK выпускает новые решения с питанием от аккумуляторов для ухода за газонами и садами в жилом и коммерческом сегментах в Европе

ШАНХАЙ, 6 января 2026 г. /PRNewswire/ -- DCK Tools, бренд профессиональных электроинструментов компании Dongcheng, сегодня объявил о предстоящем выпуске новой линейки газонного и садового оборудования на европейском рынке. Портфель включает в себя роботизированные газонокосилки третьего поколения, предназначенные для небольших газонов у жилых домов, облегченную серию наружного электрооборудования (OPE) под напряжение 20 В для часто выполняемых задач по уходу и самоходные косилки с нулевым радиусом поворота для масштабного коммерческого применения. Вместе новые продукты нацелены на предоставление экономически эффективных решений по уходу за газонами и садами с питанием от аккумуляторов для домашнего и профессионального использования.

Недавно анонсированные роботизированные газонокосилки третьего поколения серии TERRAINA E оптимизированы для небольших садов у жилых домов. Модели, сконструированные для газонов площадью до 500 или 800 кв. м, обеспечивают интеллектуальное скашивание и стабильную производительность, при этом лучше поддерживая ежедневный уход и плановое скашивание на небольших площадях. По сравнению с моделями DCK второго поколения для газонов площадью до 1000 или 2000 кв. м, новая серия подчеркивает доступность и практичность, обеспечивая повышенную ценность для пользователей, обслуживающих небольшие дворы, без ущерба для производительности.

DCK также представит новую серию 20-вольтного оборудования OPE, включая секатор, бензопилу с верхней ручкой, мини-бензопилу, воздуходувку для листьев, струнный триммер и триммер для живых изгородей. 20-вольтная линейка, позиционируемая как облегченное дополнение к 58-вольтным системам бренда для профессиональных и тяжелых задач, поддерживает частые, выполняемые поблизости и ориентированные на детали задачи. Общий интерфейс аккумуляторов и система зарядки для 20-вольтных электроинструментов DCK обеспечивают кросс-платформенную совместимость, упрощая управление питанием и помогая снизить общую стоимость владения.

Для крупных коммерческих объектов, таких как парки, поля для гольфа и объекты управляющих компаний, DCK расширяет свои предложения самоходными газонокосилками с нулевым радиусом поворота, обеспечивающими высокую производительность кошения и дополнительно укрепляющими коммерческие решения бренда по уходу за газонами.

Расширенная линейка усиливает предложение оборудования OPE от бренда DCK, поддерживаемое экосистемой батарей с двумя напряжениями, которая повышает гибкость и укрепляет профессиональное позиционирование бренда.

«Этот выпуск продуктов представляет собой не только значительное расширение нашего портфеля наружного оборудования, но и более глубокую реализацию нашей стратегии в отношении экосистемы аккумуляторов. Предлагая полный охват сценариев и общие аккумуляторные платформы, мы даем европейским пользователям доступ к эффективным, экологически чистым и надежным решениям для гибкого и экономичного ухода за газонами и садами», — сказала Стелла Су (Stella Su), менеджер по маркетингу DCK в Европе и Северной Америке.

Новые изделия будут продаваться через авторизованных дистрибьюторов DCK по всей Европе. DCK продолжит развивать инновации для предложения профессиональных, надежных электроинструментов и решений OPE пользователям по всему миру.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2854216/2026_DCK_New_Product_Portfolio.jpg

