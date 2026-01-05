DCK uvádza na trh nové riešenia pre starostlivosť o trávniky a záhrady poháňané batériami v rezidenčných a komerčných segmentoch v Európe

News provided by

DongCheng

Jan 05, 2026, 10:52 ET

ŠANGHAJ, 5. január 2026 /PRNewswire/ – DCK Tools, značka profesionálneho elektrického náradia od spoločnosti Dongcheng, dnes oznámila nadchádzajúce uvedenie nového radu techniky pre záhrady a trávniky na európsky trh. Portfólio zahŕňa robotické kosačky tretej generácie určené pre malé trávniky pri obytných budovách, ľahkú sériu 20 V vonkajších napájacích zariadení (OPE) pre časté údržbové úlohy a kosačky s nulovým polomerom otáčania pre rozsiahle komerčné aplikácie. Cieľom nových produktov je spoločne poskytnúť cenovo dostupné riešenia starostlivosti o trávniky a záhrady napájané batériami pre domácich aj profesionálnych používateľov vo všetkých scenároch.

DCK’s 2026 New Product Portfolio

Novo prezentovaná robotická kosačka tretej generácie, TERRAINA E Series, je optimalizovaná pre malé záhrady pri obytných priestoroch. Modely, určené pre trávniky s rozlohou do 500 alebo 800 metrov štvorcových, si zachovávajú inteligentné kosenie a stabilný výkon, pričom zároveň lepšie podporujú dennú údržbu a plánované kosenie v menších priestoroch. V porovnaní s modelmi druhej generácie značky DCK pre trávniky do 1000 alebo 2000 metrov štvorcových kladie nová séria dôraz na cenovú dostupnosť a praktickosť, čím prináša používateľom vyššiu hodnotu pre malé záhrady bez kompromisov vo výkone.

DCK tiež predstaví novú sériu 20 V OPE, ktorá zahŕňa záhradnícku pílu, motorovú pílu s hornou rukoväťou, mini motorovú pílu, fúkač lístia, strunovú pílu a nožnice na živý plot. Rad 20 V, ktorý sa uvádza na trh ako ľahký doplnok k 58 V systémom tejto značky pre profesionálne aj náročné úlohy, podporuje časté používanie zamerané na detaily a krátke vzdialenosti. Zdieľané rozhranie batérie a systém nabíjania v elektrických nástrojoch DCK 20 V umožňuje kompatibilitu medzi platformami, zjednodušuje správu napájania a pomáha znižovať celkové náklady na vlastníctvo.

Pre rozsiahle komerčné prostredia, ako sú parky, golfové ihriská a lokality správy nehnuteľností rozširuje DCK svoju ponuku o kosačky na trávu s nulovým polomerom otáčania, ktoré poskytujú vysokoúčinné kosenie a ďalej posilňujú komerčné riešenia značky pre starostlivosť o trávniky.

Rozšírený modelový rad rozširuje ponuku OPE značky DCK, ktorú podporuje ekosystém batérií s dvojitým napätím, ktorý zvyšuje flexibilitu a posilňuje profesionálne postavenie značky.

„Toto uvedenie na trh predstavuje nielen významné rozšírenie nášho outdoorového portfólia, ale aj hlbšiu implementáciu našej stratégie ekosystému batérií. Ponukou pokrytia pre všetky scenáre a zdieľaných batériových platforiem umožňujeme európskym používateľom prístup k efektívnym, ekologickým a spoľahlivým riešeniam starostlivosti o trávniky a záhrady flexibilnejším a ekonomickejším spôsobom," povedala Stella Su, marketingová manažérka spoločnosti DCK pre Európu a Severnú Ameriku.

Nové produkty budú dostupné prostredníctvom autorizovaných distribútorov DCK v celej Európe. Spoločnosť DCK bude pokračovať v presadzovaní inovácií s cieľom poskytovať profesionálne a spoľahlivé elektrické nástroje a riešenia OPE používateľom po celom svete.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2854216/2026_DCK_New_Product_Portfolio.jpg

