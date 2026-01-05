DCK lance de nouvelles solutions d'entretien du gazon et du jardin à piles pour les segments résidentiel et commercial en Europe

SHANGHAI, 5 janvier 2026 /PRNewswire/ -- DCK Tools, une marque d'outils électriques professionnels de Dongcheng, a annoncé aujourd'hui le lancement prochain d'une nouvelle gamme d'équipements de pelouse et de jardin sur le marché européen. Le portefeuille comprend des tondeuses robotisées de troisième génération conçues pour les petites pelouses résidentielles, une série d'équipements motorisés légers pour l'extérieur (OPE) de 20 V pour les tâches d'entretien à haute fréquence, et des tondeuses autoportées à rayon de braquage zéro pour les applications commerciales à grande échelle. Ensemble, ces nouveaux produits visent à fournir des solutions rentables et adaptées à tous les scénarios pour l'entretien des pelouses et des jardins, à l'intention des utilisateurs résidentiels et professionnels.

DCK’s 2026 New Product Portfolio

Les tondeuses robotisées de troisième génération nouvellement annoncées, la série TERRAINA E, sont optimisées pour les petits jardins résidentiels. Conçus pour les pelouses jusqu'à 500 ou 800 mètres carrés, les modèles conservent une tonte intelligente et des performances stables tout en facilitant l'entretien quotidien et la tonte programmée dans les espaces compacts. Par rapport aux modèles de deuxième génération de DCK destinés aux pelouses de 1 000 ou 2 000 mètres carrés, la nouvelle série met l'accent sur l'accessibilité financière et l'aspect pratique, offrant une meilleure valeur aux utilisateurs de petites pelouses sans compromettre les performances.

DCK présentera également une nouvelle série d'OPE 20V, comprenant un élagueur, une tronçonneuse à poignée supérieure, une mini tronçonneuse, un souffleur de feuilles, un taille-bordures et un taille-haies. Positionnée comme un complément léger aux systèmes 58V de la marque pour les tâches professionnelles et lourdes, la gamme 20V permet des applications fréquentes, de proximité et orientées vers le détail. L'interface de batterie et le système de charge communs aux outils électriques DCK 20V permettent une compatibilité entre plates-formes, simplifient la gestion de l'alimentation et contribuent à réduire le coût total de possession.

Pour les grands environnements commerciaux tels que les parcs, les terrains de golf et les sites de gestion immobilière, DCK élargit son offre avec des tondeuses autoportées à rayon de braquage zéro, offrant des performances de tonte élevées et renforçant encore les solutions d'entretien des pelouses commerciales de la marque.

La gamme élargie renforce l'offre OPE de DCK, soutenue par un écosystème de batteries bi-tension qui améliore la flexibilité et renforce le positionnement professionnel de la marque.

"Ce lancement de produit représente non seulement une expansion majeure de notre portefeuille de produits de plein air, mais aussi une mise en œuvre plus approfondie de notre stratégie d'écosystème de batteries. En offrant une couverture complète des scénarios et des plateformes de batteries partagées, nous permettons aux utilisateurs européens d'accéder à des solutions d'entretien des pelouses et des jardins efficaces, écologiques et fiables d'une manière plus flexible et plus économique", a déclaré Stella Su, responsable marketing de DCK pour l'Europe et l'Amérique du Nord.

Les nouveaux produits seront disponibles auprès des distributeurs agréés DCK dans toute l'Europe. DCK continuera à innover pour fournir des outils électriques et des solutions OPE professionnels et fiables aux utilisateurs du monde entier.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2854216/2026_DCK_New_Product_Portfolio.jpg