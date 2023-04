De Giga a 10Giga, construindo uma cidade de 10Giga totalmente ótica F5.5 G em 5 cenários.

SHENZHEN, China, 21 de abril de 2023 /PRNewswire/ — Na Cúpula Global de Analistas da Huawei de 2023, realizado em 20 de abril, organizações industriais, analistas do setor, operadoras e empresas líderes discutiram, juntamente com a Huawei, as estratégias de desenvolvimento da indústria F5.5G e os cenários de aplicação durante o fórum "Abraçando o F5.5G para liderar a cidade 10Giga com inovação".

Para atender aos requisitos de conexão de rede para largura de banda de mais de gigabit, a ETSI lançou o Informe Branco F5G Advanced e Além em 2022, e a WBBA lançou o roteiro de desenvolvimento de banda larga de última geração. A evolução de 1 Gbps para 10 Gbps gradualmente se tornou um consenso no setor. Richard Jin, presidente da linha de produtos de negócios ópticos da Huawei, disse: "Orientada à F5.5G, da rede Giga à cidade de 10Giga, a Huawei acredita que a cidade totalmente óptica de 10Giga começará em cinco cenários: casa, empresa, máquina, computação e sensoriamento". Ele também incentivou todo o setor a cooperar na formulação padrão, promoção de políticas, inovação tecnológica e aplicação do ecossistema para construir em conjunto cidades de 10Giga e avançar para um mundo inteligente.

Home : o surgimento de novas aplicações, como vídeo ultra-HD, XR, metaverso e área de trabalho em nuvem, requer maior largura de banda, menor latência e maior confiabilidade da banda larga residencial. Tomando uma 8K naked-eye 3D TV como exemplo, para implementar imagens com múltiplas visualizações H.264-compressed, é necessária uma largura de banda de acesso de mais de 3 Gbps.

Para apoiar o desenvolvimento de serviços 10G, a Huawei alcançou inovação tecnológica e uso comercial em várias áreas, como FTTR, 50G PON, Alps-WDM, 400 G, OSU hard pipe e rede óptica industrial verde, ajudando as operadoras a evoluir continuamente suas redes.

No fórum, Richard Mahony, membro da WBBA e vice-presidente da Informa Tech, disse que a WBBA acelera o surgimento oportuno da próxima geração de banda larga em todos os lugares, fornecendo um retorno sobre o investimento sustentável a longo prazo para todas as indústrias. Ao Li, Diretor Engenheiro da China Academy of Information and Communications Technology (CAICT), afirmou que a era F5G Advanced representada pelas redes ópticas 10G está acelerando e construirá uma infraestrutura digital sólida para serviços domésticos, empresariais, em nuvem e de computação.

Tom Pang, vice-presidente sênior da Network Planning of Hong Kong Telecommunications (HKT), disse que a HKT continuará evoluindo a PON como rede de acesso de próxima geração. Abigail Cardino, Diretora da Transformation Governance Division e vice-presidente de negócios de banda larga da Globe Telecom, disse que a Globe cria experiências maravilhosas para que os lares filipinos tenham escolhas, superem os desafios e descubram novas maneiras de aproveitar a vida. E Wang Xinping, Diretor do Centro de Informação e Rede da Universidade Central do Sul, destacou que a Central South University pretende implementar a integração de alta velocidade das redes com fio, sem fio, IoT e 5G por meio do projeto "One Network", e levar várias redes funcionais de forma unificada para conectar completamente os dados e aplicativos do campus.

Olhando para o futuro, os especialistas da indústria estão convocando todas as partes do setor para continuamente promover serviços e experiências inovadoras, facilitar a evolução das redes totalmente ópticas para 10 G e avançar juntos para F5.5G, construindo assim, um mundo inteligente melhor.

