Von Giga zu 10Giga, Aufbau einer F5.5G-volloptischen 10Giga-Stadt in 5 Szenarien

SHENZHEN, China, 21. April 2023 /PRNewswire/ -- Auf dem 2023 Huawei Global Analyst Summit am 20. April diskutierten Industrieorganisationen, Branchenanalysten, führende Betreiber und Unternehmen sowie Huawei im Rahmen des Forums "Embracing F5.5G to LEAD 10Giga City with Innovation" eingehend über Entwicklungsstrategien und Anwendungsszenarien der F5.5G-Branche.

Richard Jin, President of Huawei Optical Business Product Line

Um die Anforderungen an Netzwerkverbindungen mit einer Bandbreite von mehr als einem Gigabit zu erfüllen, veröffentlichte ETSI im Jahr 2022 das F5G Advanced and Beyond White Paper und WBBA veröffentlichte die Roadmap für die Breitbandentwicklung der nächsten Generation. Die Entwicklung von 1 Gbit/s zu 10 Gbit/s hat sich in der Branche allmählich zu einem Konsens entwickelt. Richard Jin, Präsident von Huawei Optical Business Product Line, sagte: "Ausgerichtet auf F5.5G, vom Giga-Netzwerk bis zur 10Giga-Stadt, glaubt Huawei, dass die rein optische 10Giga-Stadt in fünf Szenarien beginnen wird – zu Hause, im Unternehmen, in der Maschine, in der Datenverarbeitung und in der Sensorik." Er ermutigte auch die gesamte Branche, bei der Formulierung von Standards, der Förderung von Strategien, der technologischen Innovation und der Anwendung von Ökosystemen zusammenzuarbeiten, um gemeinsam 10Giga-Städte aufzubauen und den Weg in eine intelligente Welt einzuschlagen.

Zuhause : Das Aufkommen neuer Anwendungen wie Ultra-HD-Video, XR, Metaverse und Cloud-Desktop erfordert eine höhere Bandbreite, geringere Latenzzeiten und eine höhere Zuverlässigkeit des heimischen Breitbands. Nehmen wir als Beispiel einen 8K -Naked-Eye-3D-Fernseher; um eine H.264-komprimierte Multiview-Bildgebung zu implementieren, ist eine Zugriffsbandbreite von über 3 Gbit/s erforderlich.

Unternehmen : Intelligente Campus-Anwendungen erfordern verbesserte Netzwerkfähigkeiten. Anwendungen wie die digital unterstützte Diagnose und Behandlung, die Live-Übertragung von Sportereignissen mit mehreren Kameras und das holografische interaktive Design erfordern beispielsweise ein optisches 10G-Netzwerk, um Unternehmen eine Zugangsbandbreite von mehr als 1 Gbit/s und eine Netzwerklatenz von weniger als 10 ms bereitzustellen.

Maschine : Mit der digitalen Aufrüstung von Industriezweigen wie der Elektrizitätswirtschaft, der Fertigung und der Hafenwirtschaft erfordert die künftige industrielle Produktion ein rein optisches 10G-Produktionsnetzwerk, das die intelligente Verbindung aller Komponenten unterstützt. Ein solches Netzwerk liefert eine Bandbreite von mehr als 10 Gbit/s, eine Latenzzeit von weniger als 1 ms und einen Jitter von weniger als 20 μs für die Ultra-HD-AOI-Qualitätsprüfung und die Produktionslinien-PLC.

Datenverarbeitung : Mit der rasanten Entwicklung des Cloud-Computing steigt die Netzwerkbandbreite zwischen Rechenzentren und Nutzern rapide an, und die Anforderungen an die Latenzzeit werden immer strenger. Ein 10G-Netzwerk verwendet die vereinfachte Architektur eines 400G-Backbone-Netzwerks, eines 100G-Metro-Zugangs und eines rein optischen Groomings, um den Stromverbrauch zu reduzieren und die Cloud-Computing-Leistung zu einer einsatzbereiten Ressource zu machen.

Sensorik : Die optische Fasererkennung ermöglicht die Digitalisierung von Fasern und die genaue Lokalisierung von Fehlern, wodurch sichtbare und verwaltbare Fasernetzwerke entstehen und die Effizienz des Netzwerkbetriebs verbessert wird. Auf der Grundlage des Breitbandzugangs zu Hause kann die optische 3D-Laser-Sensortechnologie ältere Menschen dynamisch auf Stürze überwachen und so zum Schutz ihrer Gesundheit beitragen.

Um die Entwicklung von 10G-Diensten zu unterstützen, hat Huawei technologische Innovation und kommerzielle Nutzung in verschiedenen Bereichen erreicht, wie z. B. FTTR, 50G PON, Alps-WDM, 400G, OSU-Hardpipe und grünes optisches Industrienetzwerk, und hilft Betreibern, ihre Netzwerke kontinuierlich weiterzuentwickeln.

Auf dem Forum sagte Richard Mahony, ein Mitglied von WBBA und Vizepräsident von Informa Tech, dass WBBA die zeitnahe Entstehung der nächsten Breitbandgeneration überall beschleunigt, die allen Branchen eine nachhaltige langfristige Rendite bringt. Ao Li, Chefingenieur der China Academy of Information and Communications Technology (CAICT), erklärte, dass sich die F5G Advanced-Ära, die durch optische 10G-Netzwerke repräsentiert wird, immer schneller voranschreitet und eine solide digitale Infrastruktur für Heim-, Unternehmens-, Cloud- und Computing-Dienste schaffen wird.

Tom Pang, Senior Vice President of the Network Planning of Hong Kong Telecommunications (HKT), sagte, dass HKT PON als Zugangsnetz der nächsten Generation weiterentwickeln werde. Abigail Cardino, Head of Transformation Governance Division und Vice President of Broadband Business, Globe Telecom, sagte, dass Globe wunderbare Erlebnisse für philippinische Haushalte schafft, damit sie Wahlmöglichkeiten haben, Herausforderungen meistern und neue Wege entdecken, das Leben zu genießen. Wang Xinping, Direktor des Informations- und Netzwerkzentrums der Central South University, wies darauf hin, dass die Central South University hofft, durch das "One Network"-Projekt eine Hochgeschwindigkeitsintegration von kabelgebundenen, drahtlosen, IoT- und 5G-Netzwerken zu implementieren und mehrere funktionale Netzwerke auf einheitliche Weise zu übertragen, um Daten und Anwendungen auf dem Campus vollständig zu verbinden.

Mit Blick auf die Zukunft rufen Branchenexperten alle Beteiligten der Branche auf, kontinuierlich innovative Dienstleistungen und Erfahrungen zu fördern, die Entwicklung von volloptischen Netzwerken bis 10G zu erleichtern und gemeinsam den Weg zu F5.5G einzuschlagen, und so eine bessere intelligente Welt zu schaffen.

