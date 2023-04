De Giga à 10Giga, construction d'une ville 10Giga tout optique F5.5G dans 5 scénarios

SHENZHEN, Chine, 24 avril 2023 /PRNewswire/ -- Lors du Huawei Global Analyst Summit 2023 le 20 avril, des organisations industrielles, des analystes de l'industrie, des opérateurs et des entreprises de premier plan, et Huawei ont discuté en profondeur des stratégies de développement de l'industrie F5.5G et des scénarios d'application pendant le forum « Embracing F5.5G to Lead 10Giga City with Innovation ».

Richard Jin, President of Huawei Optical Business Product Line

Pour répondre aux exigences de connexion réseau pour une bande passante supérieure au gigabit, l'ETSI a publié le livre blanc F5G Advanced and Beyond en 2022, et la WBBA a publié la feuille de route de développement du haut débit de nouvelle génération. L'évolution de 1 Gbps à 10 Gbps est progressivement devenue un consensus dans l'industrie. Richard Jin, président de la gamme de produits Huawei Optical Business, a déclaré : « Orienté vers F5.5G, du réseau Giga à la ville 10Giga, Huawei pense que la ville 10Giga tout optique commencera dans cinq scénarios - maison, entreprise, machine, informatique et détection. » Il a également encouragé l'ensemble de l'industrie à coopérer à la formulation de normes, à la promotion des politiques, à l'innovation technologique et à l'application de l'écosystème afin de construire conjointement des villes 10Giga et d'entrer dans un monde intelligent.

Maison : l'émergence de nouvelles applications telles que la vidéo ultra-HD, XR, le métaverse et le bureau cloud nécessite une bande passante plus élevée, une latence plus faible et une plus grande fiabilité du haut débit domestique. Prenant l'exemple d'un téléviseur 3D 8K à l'œil nu, pour mettre en œuvre l'imagerie multivue compressée H.264, une bande passante d'accès de plus de 3 Gbit/s est nécessaire.

Enterprise : les applications de campus intelligent nécessitent des capacités réseau améliorées. Par exemple, des applications telles que le diagnostic et le traitement assistés par le numérique, la diffusion en direct multi-caméras d'événements sportifs et la conception interactive holographique nécessitent un réseau optique 10G pour fournir aux entreprises une bande passante d'accès supérieure à 1 Gbps et une latence du réseau inférieure à 10 ms.

Machine : avec la mise à niveau numérique d'industries telles que l'énergie électrique, la fabrication et les ports, la future production industrielle nécessite un réseau de production tout optique 10G qui prend en charge la connexion intelligente de tout. Un tel réseau offre une bande passante supérieure à 10 Gbps, une latence inférieure à 1 ms et une gigue inférieure à 20 μs pour le contrôle de qualité AOI ultra-HD et l'automate programmable de la ligne de production.

Informatique : avec le développement rapide du cloud computing, la bande passante du réseau entre les centres de données et les utilisateurs augmente rapidement et l'exigence de latence devient de plus en plus stricte. Un réseau 10G utilise l'architecture simplifiée du réseau dorsal 400G, l'accès métropolitain 100G et la préparation tout optique pour réduire la consommation d'énergie de transmission et faire de la puissance du cloud computing une ressource prête à l'emploi.

Détection : la capacité de détection de fibre optique permet la numérisation de la fibre et localise avec précision les défauts, réalisant des réseaux de fibre visibles et gérables et améliorant l'efficacité du fonctionnement du réseau. Sur la base d'un accès haut débit à domicile, la technologie de détection optique laser 3D peut surveiller de manière dynamique les chutes des personnes âgées, contribuant ainsi à protéger leur santé.

Pour soutenir le développement des services 10G, Huawei a atteint l'innovation technologique et l'utilisation commerciale dans de multiples domaines, tels que FTTR, 50G PON, Alps-WDM, 400G, OSU hard pipe et réseau optique industriel vert, aidant les opérateurs à faire évoluer en permanence leurs réseaux.

Lors du forum, Richard Mahony, membre de WBBA et vice-président d'Informa Tech, a déclaré que WBBA accélère l'émergence rapide du haut débit de nouvelle génération partout, qui offre un retour sur investissement durable à long terme pour toutes les industries. Ao Li, ingénieur en chef de l'Académie chinoise des technologies de l'information et des communications (CAICT), a déclaré que l'ère F5G Advanced représentée par les réseaux optiques 10G s'accélère et construira une infrastructure numérique solide pour les services domestiques, d'entreprise, cloud et informatiques.

Tom Pang, vice-président principal de la planification du réseau de Hong Kong Telecommunications (HKT), a déclaré que HKT continuera à faire évoluer PON en tant que réseau d'accès de nouvelle génération. Abigail Cardino, responsable de la division de la gouvernance de la transformation et vice-présidente des activités haut débit chez Globe Telecom, a déclaré que Globe crée des expériences merveilleuses pour que les foyers philippins aient des choix, surmontent des défis et découvrent de nouvelles façons de profiter de la vie. Et Wang Xinping, directeur du centre d'information et de réseau de l'Université Central South, a souligné que l'Université Central South espère mettre en œuvre l'intégration à haut débit des réseaux filaires, sans fil, IoT et 5G via le projet « One Network », et réaliser plusieurs fonctions réseaux de manière unifiée pour connecter entièrement les données et les applications du campus.

Pour l'avenir, les experts du secteur appellent toutes les parties du secteur à promouvoir en permanence des services et des expériences innovants, à faciliter l'évolution des réseaux tout optique vers le 10G et à passer ensemble au F5.5G, créant ainsi un monde intelligent meilleur.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2060129/Richard_Jin_President_Huawei_Optical_Business_Product_Line.jpg

SOURCE Huawei