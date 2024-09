De l'Allemagne à l'Europe : Euziel, filiale de SONGMICS HOME, fête ses 12 ans de croissance et d'expansion

Kong Yi, directeur général d'Euziel, a ouvert la cérémonie en remerciant les partenaires de l'entreprise pour leur soutien essentiel. Il a retracé le parcours d'Euziel, en soulignant son rôle clé dans la logistique et l'entreposage pour SONGMICS HOME. Euziel a assuré le développement des produits, la conception, l'approvisionnement, les ventes, l'entreposage, la logistique et la gestion de la chaîne d'approvisionnement, garantissant ainsi aux consommateurs du monde entier des produits d'ameublement de qualité supérieure.

La croissance rapide de l'entreprise en Allemagne et dans toute l'Europe au cours des dernières années a suscité l'attention et les éloges de nombreux secteurs. Six partenaires clés ont pris la parole pour raconter leur expérience avec Euziel. Markus Bangen, président de Duisburger Hafen AG, a notamment déclaré : « Nous nous réjouissons de poursuivre les efforts fructueux du port de Duisbourg et nous lui souhaitons un succès continu et une satisfaction croissante de la clientèle en Europe ».

SONGMICS HOME a récemment lancé un concept de sérialisation innovant dans le développement des produits, améliorant ainsi considérablement l'expérience des utilisateurs. L'entreprise a lancé plusieurs collections de produits aux styles uniques. Peter Lee, vice-président chargé des produits, a souligné l'efficacité du concept en déclarant : « La sérialisation de la marque est une stratégie puissante. En unifiant les éléments de conception des produits - matériaux, savoir-faire et couleurs - nous renforçons la reconnaissance des produits et assurons la cohérence de l'expérience utilisateur, ce qui constitue une base solide pour notre croissance à long terme ».

En outre, les invités ont été conviés à la zone d'exposition pour découvrir la dernière technologie TOOLLESS de l'entreprise. Cette innovation offre un processus d'assemblage de meubles rapide et facile, ce qui a suscité les applaudissements des participants. L'événement d'Euziel s'est achevé par une visite guidée du nouvel entrepôt, qui illustre une expansion significative visant à réduire les coûts de livraison et à accroître la satisfaction des consommateurs.

En 12 ans, SONGMICS HOME a transformé la société du groupe en une importante entreprise internationale. C'est en Europe que l'entreprise a démarré ses activités. À l'avenir, l'entreprise prévoit d'améliorer son trio de compétences clés - produits, chaîne d'approvisionnement et ventes - afin de fournir aux familles du monde entier des solutions d'ameublement élégantes et précieuses, avec une expérience efficace, et d'aider chacun à créer son espace de vie idéal.

À propos de SONGMICS HOME

SONGMICS HOME a été officiellement fondé en 2010. Nous possédons 3 marques : SONGMICS pour l'ameublement, VASAGLE pour les meubles de style et Feandrea pour les articles des animaux. Forts de notre mission « Complete Your Dream Home », nous œuvrons pour fournir aux consommateurs du monde entier des produits d'ameublement élégants et de qualité. Grâce à notre expérience éprouvée, nous permettons à chacun de créer facilement la maison de ses rêves.

À ce jour, nos produits sont distribués avec succès dans plus de 70 pays et régions, dont l'Europe, l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale et l'Asie, et répondent aux besoins de plus de 20 millions de familles dans le monde entier.

