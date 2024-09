Von Deutschland nach Europa: Tochtergesellschaft Euziel von SONGMICS HOME feiert 12 Jahre Wachstum und Expansion

DUISBURG, Deutschland, 27. September 2024 /PRNewswire/ -- Euziel International Gmbh („Euziel"), die deutsche Tochtergesellschaft der weltweit führenden Online-Einrichtungsmarke SONGMICS HOME (SHE 301376), feierte ihr 12-jähriges Bestehen in ihrem neuen Duisport-Lager DUI in Duisburg, Deutschland. An der Veranstaltung nahmen über 40 Führungskräfte aus verschiedenen Bereichen teil, darunter die Stadtverwaltung Duisburg, die Duisburger Hafen AG und weitere Vertreter wichtiger Partner aus den Bereichen Immobilien, Logistik und Finanzen. Sie kamen zusammen, um den bedeutenden Einfluss von Euziel in Deutschland und seine Expansion in ganz Europa in den letzten 12 Jahren zu feiern.

Euziel's 12th Anniversary Event Video Euziel's General Manager Kong Yi Thanked All Partners Markus Bangen, Chairman of Duisburger Hafen AG Made A Speech SONGMICS HOME's Vice Precident of Product, Peter Lee Introduced Product Development A Guided Tour of SONGMICS HOME's New DUI Warehouse