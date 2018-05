De Los Angeles Auto Show en AutoMobility LA benoemen Fabrizia Cannalonga als Vice President van Strategic Marketing & Communications

"Onze visie voor de toekomst van de Los Angeles Auto Show is om een traject te realiseren door een gloed van bekendheid te bevorderen die niet over het hoofd gezien kan worden en die passend is voor Los Angeles," aldus Lisa Kaz, President en CEO van de LA Auto Show en AutoMobility LA. "Los Angeles is zonder twijfel een Mekka voor autoliefhebbers en het ideale kruispunt waar onze meest geliefde culturele erfenis zijn technologie-gestuurde toekomst tegemoet kan zien. Wij zijn van mening dat met Fabrizia in het team, we er klaar voor zijn om van elke gelegenheid te profiteren en in de voorhoede van de ontwikkelende automobielindustrie te blijven."

Cannalonga heeft meer dan 20 jaar leiderschapservaring op het gebied van empirische marketing en heeft met enkele van 's werelds meest toonaangevende automerken gewerkt. Meest recentelijk als Vice President van Experiential Marketing bij INNOCEAN Worldwide Americas (Innocean USA), waar ze de leiding had over een groot en agressief team van auto-marketeers die werkten aan de programma's en opdrachten voor autoshows, alsmede aan sponsorschappen, belangrijke nieuwe productlanceringen en persconferenties voor zowel Hyundai Motor America, en het recentelijk debuterende luxemerk, Genesis Motor America.

"Fabrizia's marketing en communicatie-expertise en uitgebreide kennis van de auto-industrie zal ons zeker helpen om momentum te krijgen terwijl we ons merk blijven opbouwen en uitbreiden," zei Terri Toennies, EVP en General Manager van de LA Auto Show en AutoMobility LA. "We zijn verheugd dat zij zich bij ons heeft aangesloten om ons te helpen deze organisatie verder te ontwikkelen."

"LA is als een droom," aldus Cannalonga. "De Los Angeles Auto Show is een uniek evenement dat de jaarlijkse wereldwijde bestemming kan worden waar de auto-industrie en technologie samenkomen. Onze liefde voor voertuigen hier is legendarisch, het maakt deel uit van onze mindset. Deel uitmaken van een uitzonderlijk team met een missie om AutoMobility LA en de LA Show te helpen om zijn rechtmatige plaats in te nemen tussen enkele van de meest omstreden en meest zichtbare evenementlocaties in de wereld was gewoon onweerstaanbaar."

AutoMobility LA en de 111 jaar oude LA Auto Show vinden plaats in het Los Angeles Convention Center, respectievelijk op 26-29 november en 30 november-9 december. Ga voor meer informatie over AutoMobility LA en de LA Auto Show naar: AutoMobilityLA.com en LAAutoShow.com.

Over de Los Angeles Auto Show en AutoMobility LA

De Los Angeles Auto Show (LA Auto Show®), opgericht in 1907, is elk jaar de eerste belangrijke Noord-Amerikaanse autoshow van het seizoen. In 2016, ging de Press & Trade Days van de show op in de Connected Car Expo (CCE) en werd de AutoMobility LATM, de eerste vakbeurs binnen de branche waarbij de technologie- en autobranche samenkwamen om nieuwe producten en technologieën te introduceren en de meeste belangrijke kwesties over de toekomst van transport en mobiliteit te bespreken. AutoMobility LA 2018 zal plaatsvinden in de Los Angeles Convention Center van 26-29 november, de onthulling van nieuwe voertuigen van verschillende fabrikanten. De LA Auto Show 2018 zal van 30 nov. tot 9 dec. voor het grote publiek geopend worden. AutoMobility LA is waar de nieuwe autobranche zaken doet, baanbrekende nieuwe producten onthult en strategische aankondigingen maakt in de aanwezigheid van mondiale media- en brancheprofessionals. LA Auto Show wordt gesteund door de Greater L.A. New Car Dealer Association en wordt geëxploiteerd door ANSA Productions. Om de meest actuele berichtgeving en informatie over de show te ontvangen, kunt u LA Auto Show volgen op Twitter via twitter.com/LAAutoShow, op Facebook via facebook.com/LAAutoShow of op Instagram via https://www.instagram.com/laautoshow/of u kunt zich aanmelden op http://www.laautoshow.com/ voor het ontvangen van nieuwsberichten. Ga voor meer informatie over AutoMobility LA naar http://www.automobilityla.com/.

