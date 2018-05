Il Los Angeles Auto Show e AutoMobility LA assumono Fabrizia Cannalonga come Vice presidente del marketing strategico e delle comunicazioni

"La nostra visione per il futuro del Los Angeles Auto Show è di ottenere una traiettoria che è impossibile ignorare, promuovendo uno sfolgorio di notorietà appropriato per Los Angeles", ha affermato Lisa Kaz, Presidente e AD di LA Auto Show e AutoMobility LA. "Los Angeles è senza alcun dubbio una mecca dell'automobilismo ed è l'intersezione ideale fra il nostro più amato patrimonio culturale e il futuro basato sulla tecnologia. Riteniamo che con l'inclusione di Fabrizia nel team saremo nella migliore posizione per trarre vantaggio da qualsiasi opportunità, per rimanere in prima linea nel settore automobilistico in continua evoluzione".

Cannalonga apporta oltre 20 anni di leadership nel marketing delle esperienze e ha lavorato con alcuni dei brand automobilistici leader nel mondo. Nella sua più recente posizione di Vice presidente del marketing delle esperienze presso INNOCEAN Wordlwide Americas (Innocean USA), ha diretto un team ampio e aggressivo di esperti di marketing automobilistico i cui ambiti di intervento hanno incluso programmi e coinvolgimenti di saloni automobilistici, sponsorizzazioni, lanci di nuovi prodotti di grande importanza e conferenze stampa sia per Hyundai Motor America che per il suo brand di lusso di recente debutto, Genesis Motor America.

"L'esperienza nel marketing e nelle comunicazioni di Fabrizia e la sua ampia conoscenza del settore automobilistico ci aiuteranno senz'altro ad ottenere trazione, man mano che continuiamo a costruire e far crescere il nostro brand", ha affermato Terri Toennies, EVP e Direttore generale di LA Auto Show e AutoMobility LA. "Siamo entusiasti di averla con noi per aiutarci a portare l'organizzazione a un livello ancora più elevato".

"Los Angeles è il luogo dove si creano i sogni", ha affermato Cannalonga. "Il Los Angeles Auto Show è un salone unico che può divenire la destinazione mondiale annuale per la convergenza di tecnologia e automobili. Il nostro amore per i veicoli è leggendario, è la nostra forma mentale. Divenire parte di un team eccezionale la cui missione è aiutare AutoMobility LA e il LA Show ad ottenere il posto che spetta loro di diritto fra le sedi di manifestazioni più visibili e altamente richieste nel mondo era un'offerta troppo irresistibile da rifiutare".

AutoMobility LA e il LA Auto Show, in esistenza da 111 anni, si tengono al Los Angeles Convention Center rispettivamente il 26-29 novembre e dal 30 novembre al 9 dicembre. Per ulteriori informazioni su AutoMobility LA e sul LA Auto Show visitare: AutoMobilityLA.com e LAAutoShow.com.

Informazioni su Los Angeles Auto Show e AutoMobility LA

Fondato nel 1907, il Los Angeles Auto Show (LA Auto Show®) è il primo grande salone automobilistico del Nord America. Nel 2016, i Press & Trade Days del salone si sono fusi con la Connected Car Expo (CCE) per dare vita all'AutoMobility LA™, la prima fiera campionaria del settore che unisce i settori tecnologico ed automobilistico per lanciare nuovi prodotti e tecnologie, oltre che per discutere le tematiche più urgenti inerenti il futuro del trasporto e della mobilità. AutoMobility LA 2018 avrà luogo presso il Los Angeles Convention Center dal 26 al 29 novembre, con presentazioni di nuovi veicoli da parte delle case automobilistiche. LA Auto Show 2018 aprirà le porte al pubblico dal 30 novembre al 9 dicembre. AutoMobility LA è il luogo in cui la nuova industria automobilistica fa affari, presenta prodotti innovativi e fa dichiarazioni strategiche di fronte alla stampa e a professionisti del settore provenienti da tutto il mondo. LA Auto Show ha il supporto di Greater L.A. New Car Dealer Association (associazione dei nuovi rivenditori di auto dell'area di Los Angeles). La gestione dell'evento è a cura di ANSA Productions. Per ricevere le ultimissime notizie e informazioni sul salone automobilistico, basta seguire LA Auto Show su Twitter twitter.com/LAAutoShow, Facebookfacebook.com/LAAutoShow o su Instagram ahttps://www.instagram.com/laautoshow/ e registrarsi per aggiornamenti a http://www.laautoshow.com/. Per ulteriori informazioni su AutoMobility LA, visitare: https://www.automobilityla.com/

