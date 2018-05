Le Los Angeles Auto Show et AutoMobility LA nomment Fabrizia Cannalonga présidente adjointe du marketing stratégique et de la communication

« Notre vision de l'avenir du Los Angeles Auto Show est d'aboutir à des résultats si éclatants qu'on les verra de loin, assurant une notoriété digne de Los Angeles », a déclaré Lisa Kaz, la PDG du LA Auto Show et d'AutoMobility LA. « Los Angeles est la Mecque de l'automobile à tous points de vue et le carrefour idéal où notre héritage culturel le plus cher, file vers un avenir reposant sur les technologies. Nous sommes convaincus qu'en intégrant Fabrizia dans l'équipe, nous sommes en place pour profiter de toutes les occasions de rester en tête d'un secteur automobile en constante évolution. »

Cannalonga compte plus de 20 ans de leadership marketing expérientiel et a collaboré avec certaines des plus grandes marques automobiles mondiales. Plus récemment, en qualité de présidente adjointe du marketing expérientiel chez INNOCEAN Worldwide Americas (Innocean USA), elle a dirigé une équipe importante et accrocheuse de spécialistes du marketing automobile, dont la portée comprenait des obligations et des programmes relatifs aux salons automobiles, le parrainage, le lancement de nouveaux produits de premier plan et des conférences de presse pour Hyundai Motor America et Genesis Motor America, la marque de luxe qu'elle a récemment lancé.

« L'expertise de Fabrizia en termes de marketing et de communication et sa connaissance approfondie du secteur automobile, nous aideront clairement à donner un coup d'accélérateur, sachant que nous continuons d'édifier et de consolider notre marque », a déclaré Terri Toennies, le directeur général adjoint et administrateur général du LA Auto Show et d'AutoMobility LA. « Nous sommes ravis de l'avoir avec nous, afin de donner à l'entreprise une autre dimension. »

« LA est un endroit où l'on réalise ses rêves », a révélé Cannalonga. « Le Los Angeles Auto Show est un événement unique en son genre, qui peut devenir la destination annuelle mondiale où convergent les secteurs automobile et technologique. L'amour des véhicules ici est bien connu, cela fait partie de nous. Passer à côté d'une équipe exceptionnelle, dont l'objectif est d'aider AutoMobility LA et le LA Auto Show à occuper la place qui leur revient parmi les lieux d'exposition les plus disputés et visibles au monde, était juste impossible. »

AutoMobility LA et le LA Auto Show, lancé il y a 111 ans, se tiendront au Los Angeles Convention Center, du 26 au 29 novembre et du 30 novembre au 9 décembre, respectivement. Pour de plus amples informations sur AutoMobility LA et le LA Auto Show, rendez-vous sur AutoMobilityLA.com et LAAutoShow.com.

