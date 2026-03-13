Von Rio direkt nach Europa: Brasilianische Fluggesellschaft kündigt Direktflüge von Rio de Janeiro nach Frankreich und Portugal an

SÃO PAULO, 13. März 2026 /PRNewswire/ -- GOL Linhas Aéreas, Brasiliens pünktlichste Fluggesellschaft, hat neue Nonstop-Flüge zwischen Rio de Janeiros internationalem Flughafen RIOgaleão (GIG) und dem Flughafen Paris-Charles de Gaulle (CDG) in Frankreich sowie dem Flughafen Lissabon (LIS) in Portugal angekündigt. Dies ist das erste Mal, dass das Unternehmen seit seiner Gründung im Jahr 2001 Direktflüge nach Europa anbietet.

GOL Linhas Aéreas Airplane

Die Flüge nach Lissabon und Frankreich werden mit einem Airbus A330 durchgeführt, einem zweistrahligen Flugzeug, das fast 300 Passagieren Platz bietet. Diese Erweiterung verbindet GOL mit zwei der wichtigsten europäischen Gateways und ermöglicht es brasilianischen Kunden und Passagieren aus aller Welt, den Atlantik mit der Fluggesellschaft zu überqueren. Die Flüge nach Lissabon werden ab dem 16. September viermal wöchentlich für Hin- und Rückflüge angeboten. Einzelheiten zum Flug nach Paris werden in Kürze bekannt gegeben.

Passagiere auf den Flügen zwischen Rio und Europa können die neueste Business INSIGNIA-Klasse von GOL erleben, die ein Premium-Reiseerlebnis bietet. Zu den Annehmlichkeiten von INSIGNIA gehören völlig flache Betten, Premium-Amenity-Kits und Zugang zu exklusiven Lounges an ausgewählten Flughäfen.

GOL bietet über Rio de Janeiro auch Verbindungen nach ganz Brasilien und Südamerika an. Als eines der wichtigsten Drehkreuze des Unternehmens im Lande verbindet der internationale Flughafen RIOgaleão die Passagiere mit mehr als 30 Zielen, darunter fünf internationale Strecken in ganz Lateinamerika. Diese Verbindungen spielen eine wesentliche Rolle bei der Förderung von Tourismus und Geschäftsmöglichkeiten im ganzen Land.

Die Küche an Bord bietet ein einzigartiges Erlebnis mit einem Menü, das vom brasilianischen Zwei-Michelin-Sternekoch Felipe Bronze entworfen wurde. Das Drei-Gänge-Menü zum Mittag- und Abendessen zeigt, wie kreativ Bronze mit traditionellen brasilianischen Techniken und Zutaten umgeht.

Darüber hinaus stellen die Interkontinentalflüge von GOL mit Airbus A330-Flugzeugen eine bedeutende Erweiterung der Aktivitäten von GOLLOG dar, der Logistikeinheit des Unternehmens, die nun ihre Präsenz mit einem neuen Frachtdrehkreuz für den internationalen Markt stärkt. Im Rahmen dieses neuen Modells wird GOLLOG rund 20 Tonnen Kapazität im Frachtraum jeder A330 anbieten, wobei der Transport in einem palettierten Format erfolgt, wodurch die Palette der für die Kunden verfügbaren Lösungen erweitert wird.

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