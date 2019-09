Dé vida a sus comidas con nuevas mezclas de arroz integral y frijoles Garden District Kitchen de Zatarain's®

Cinco nuevas variedades disponibles de Garden District Kitchen de Zatarain's:

Arroz integral con ajo grillado y frijoles negros: Inspirado en las influencias caribeñas, combina el sabor audaz de los pimientos asados al fuego, las cebollas sabrosas y el ajo grillado junto con el arroz integral y los frijoles negros.

Las mezclas de Garden District Kitchen son perfectas solas como una comida sin carne, como acompañamiento, o mezcladas en un plato fácil para cena de noche de semana con tan solo unos pocos ingredientes que se convertirán en los nuevos favoritos de su familia como arroz con parmesano y ajo con pollo y espinaca o un sabroso arroz adobado con hongos, tocino y ajo grillado. Crea tus propios "bols poderosos" originales para el almuerzo o la cena coronando la mezcla de arroz preparada con tus verduras y proteínas favoritas, ¡todos comen lo que les gusta!

Prueba uno de estos bols sugeridos para empezar:

Arroz integral con parmesano y ajo con frijoles blancos Garden District Kitchen cubierto con rúcula bebé, tiras de pimiento, zucchini, tomates picados, cebollas verdes y perejil picado.

cubierto con rúcula bebé, tiras de pimiento, zucchini, tomates picados, cebollas verdes y perejil picado. Arroz integral adobado con ajo grillado y frijoles negros Garden District Kitchen cubierto con cebolla roja, maíz, aguacate, coles, hojas de espinaca bebé y tomates picados.

Las mezclas de arroz Garden District Kitchen Zatarain's ya están disponibles en los minoristas de todo el país. Visite zatarains.com para obtener más información sobre los cinco exquisitos sabores.

*No contiene MSG añadido, excepto los glutamatos de origen natural.

Acerca de Zatarain's

Desde 1889, Zatarain ha sido la autoridad en cuanto a diversión y sabor de Nueva Orleans. Desde sus humildes comienzos produciendo extracto de cerveza de raíz, la compañía ha crecido hasta tener más de 200 productos alimenticios: desde arroz y mezclas para acompañamientos, comidas congeladas, mezclas de pastas, panes, condimentos y especias, hasta mariscos hervidos, mostaza criolla y otros productos basados en auténticas recetas al estilo de Nueva Orleans y de preparación de mariscos. Ahora, la gente por todo Estados Unidos reconoce que para capturar el verdadero sabor de la cocina de Nueva Orleans, usted tiene que "Darle vida con Zatarain's". Para obtener información y recetas, visite www.zatarains.com.

Zatarain's es una de las marcas de la cartera de McCormick & Company (MKC). Como líder mundial en sabor, McCormick ha consolidado una cartera de marcas de sabor líderes que hacen que en todo el mundo disfrute de la comida. Todos los días, no importa dónde coma o qué coma, puede disfrutar de comida condimentada por McCormick. McCormick Brings the Joy of Flavor to Life™ (da a la vida la alegría del sabor).

