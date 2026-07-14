德州南方大學經濟影響報告引用 2023-2024 年數據，指出其對區域經濟每年貢獻 16 億美元

侯斯頓2026年7月14日 /美通社/ -- 德州南方大學 (Texas Southern University) 今日宣布，該校每年為地區帶來 16 億美元的經濟影響，並在大學服務地區內支撐 15,676 個職位，進一步鞏固該校作為推動區內經濟增長、勞動力發展及創造機遇主要力量的地位。

大學的經濟影響報告詳述以上發現，數據取自 2023 至 2024 年度，並匯總下列各項的綜合支出效應：大學運作、學生消費、來賓開銷、工程建設、研究活動，以及德州南方畢業生的長期貢獻。

在區內就業的校友對大學整體經濟影響的貢獻超過 80%，帶來 13 億美元的額外收入，充分體現德州南方大學教育的長遠價值。

校長 J.W. Crawford III 表示：「近一個世紀以來，德州南方大學一直是學生、家庭及社區通向機遇的大門。 這份報告顯示，我們的影響力不只限於課室內。 每位畢業生、每項研究突破及每段合作關係，都在為更強大的勞動隊伍、更具競爭力的經濟，以及人才鼎盛的德州作出貢獻。」

報告列出六項主要的經濟影響來源：

校友影響力，經由就業參與帶來 13 億美元的額外收入

營運開支，為區域經濟活動帶來 1.74 億美元

學生消費，以日常開支貢獻 6,160 萬美元

研究活動，增添 2,070 萬美元的經濟價值

訪客消費，區外訪客貢獻 1,870 萬美元

建設開支，增加 200 萬美元的資本工程支出

綜合而言，這些要素顯示大學既是教育機構，也是經濟動力來源，一方面即時帶動經濟活動，另一方面亦締造長遠的人力資源效益。

大學將加強數據收集工作，以確保能清晰、全面掌握該校對其服務地區經濟增長所作的貢獻。

報告亦強調在德州南方大學接受教育的投資回報。 學生每投入一美元，終身收入便可增加 6.90 美元。 納稅人及整體社會可受惠於稅收增加、公共服務負擔減輕，以及教育程度高且積極進取的勞動力。

這些結果與大學的 Ascend 2030（騰飛躍進 2030）策略計劃一致；該計劃重點關注學生取得成功、人才培育與勞動市場需求接軌、卓越研究，以及提升院校影響力。

德州南方大學坐落於全美發展最快的大都會區之一，致力培育畢業生勝任市場上需求殷切的職業。 隨著大學即將於 2027 年迎來百年校慶，這份報告突顯該校明確向好的發展趨勢、可量化的成果，以及對侯斯頓、德州及整個地區不斷增加的貢獻。

Crawford 表示：「德州南方大學即將慶祝百年服務歷程，而我們會繼續專注於拓展未來百年的影響力。 衡量大學成功與否，不僅要看頒授了多少個學位，更要看創造了多少機遇、令多少社區變得更強大，以及改變了多少人的人生。」

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