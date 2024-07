Deep North devient StrataVision

Le spécialiste de la vision par ordinateur adopte un nouveau nom pour refléter la nouvelle direction et la stratégie de croissance accélérée*

SAN CARLOS, Californie, 23 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Deep North, pionnier du secteur de l'analyse de la vision par ordinateur sur site, est heureux d'annoncer avoir changé de nom pour devenir StrataVision. Ce changement de nom s'inscrit dans le cadre d'une initiative stratégique visant à mieux aligner l'identité de l'entreprise sur sa vision, qui consiste à réaliser pleinement le potentiel de transformation de la vision par ordinateur et de l'IA dans le monde physique, en permettant aux entreprises d'offrir des expériences client plus exceptionnelles.

StrataVision logo

« Notre nouveau nom, StrataVision, témoigne de notre engagement à fournir des informations qui permettent à nos clients de prendre des décisions éclairées et efficaces », déclare Bjoern Petersen, CEO, StrataVision. « Alors que nous continuons à repousser les limites de la technologie, nous voulons que notre marque reflète notre engagement à fournir des solutions de pointe qui permettent à nos clients de garder une longueur d'avance ».

Pourquoi ce changement ?

Au cours de l'année écoulée, la société a accueilli une nouvelle équipe de direction qui incarne la vision et l'expertise nécessaires pour offrir une valeur inégalée à nos clients. Leur vaste expérience et leurs résultats avérés dans le secteur seront d'une valeur inestimable pour StrataVision, qui continue à faire progresser sa technologie et à étendre sa présence sur le marché. Cette initiative de changement de marque souligne la mission de l'entreprise, qui est d'être à la pointe de la technologie et de répondre aux besoins évolutifs de ses clients dans divers secteurs, notamment la vente au détail, les propriétés commerciales et le gouvernement fédéral.

À quoi s'attendre

La transition vers StrataVision s'accompagnera d'un nouveau logo et d'un site web actualisé (www.stratavision.com), dont la mise en service est prévue pour le 23 juillet 2024. La nouvelle identité de marque se reflétera dans tous les produits, communications et expériences, garantissant une transition fluide pour les clients, les partenaires et les parties prenantes. Malgré le changement de nom, StrataVision continuera à fournir les solutions analytiques de haute qualité basées sur l'IA qui ont fait la réputation de Deep North, tout en mettant l'accent sur l'innovation et la satisfaction des clients. Sa plateforme de vision par ordinateur fondée sur la propriété intellectuelle permet d'obtenir des résultats tangibles dans tous les pays, tels qu'une amélioration immédiate de la prévention des pertes et de la sécurité, des engagements différenciés de la part des clients et un retour significatif sur l'investissement technique et opérationnel.

À propos de StrataVision

La plateforme de vision artificielle de StrataVision, optimisée par l'IA, révolutionne l'analyse sur site, permettant aux entreprises de toutes les régions du monde d'obtenir des informations exploitables pour améliorer la prise de décision, l'efficacité opérationnelle et l'expérience client. Avec une précision, une rapidité et une simplicité inégalées, StrataVision dote les entreprises des outils et des informations dont elles ont besoin pour exceller dans un écosystème commercial en constante évolution.

Personne de contact : Shari Rothman, [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2462544/StrataVision_Deep_North_Rebrands_as_StrataVision.jpg