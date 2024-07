Deep North firmiert um in StrataVision

Spitzentechnologie-Unternehmen für Computer Vision gibt sich einen neuen Namen, der die neue Führung und die beschleunigte Wachstumsstrategie widerspiegelt*

SAN CARLOS, Kalifornien, 23. Juli 2024 /PRNewswire/ -- Deep North, ein Branchenpionier in der Vor-Ort-Computer-Vision-Analyse, freut sich, die Umbenennung in StrataVision bekannt zu geben. Diese Namensänderung ist Teil einer strategischen Initiative, um die Identität des Unternehmens besser mit seiner Vision in Einklang zu bringen, das transformative Potenzial von Computer Vision und KI in der physischen Welt voll auszuschöpfen und Unternehmen in die Lage zu versetzen, außergewöhnliche Kundenerlebnisse zu bieten.

StrataVision logo

„Unser neuer Name, StrataVision, steht für unser Engagement, Erkenntnisse zu liefern, die unsere Kunden in die Lage versetzen, fundierte und wirkungsvolle Entscheidungen zu treffen", so Bjoern Petersen, CEO von StrataVision. „Da wir die Grenzen der Technologie immer weiter hinausschieben, soll unsere Marke unser Engagement für die Bereitstellung von Spitzenlösungen widerspiegeln, mit denen unsere Kunden der Zeit immer einen Schritt voraus sind."

Warum die Veränderung?

Im vergangenen Jahr konnte das Unternehmen ein neues Führungsteam begrüßen, das die Vision und das Fachwissen verkörpert, die erforderlich sind, um unseren Kunden einen unvergleichlichen Mehrwert zu bieten. Ihre umfangreichen Erfahrungen und nachweislichen Erfolge in der Branche werden von unschätzbarem Wert sein, wenn StrataVision seine Technologie weiter vorantreibt und seine Marktpräsenz ausbaut. Diese Rebranding-Initiative unterstreicht die Mission des Unternehmens, eine Vorreiterrolle in der Spitzentechnologie einzunehmen und die sich entwickelnden Bedürfnisse seiner Kunden in verschiedenen Branchen zu erfüllen, darunter Einzelhandel, Gewerbeimmobilien und Bundesbehörden.

Was zu erwarten ist

Der Übergang zu StrataVision wird mit einem neuen Logo und einer überarbeiteten Website (www.stratavision.com) einhergehen, die am 23. Juli 2024 online gehen soll. Die neue Markenidentität wird sich in allen Produkten, Kommunikationsmitteln und Erfahrungen widerspiegeln, um einen nahtlosen Übergang für Kunden, Partner und Interessengruppen zu gewährleisten. Trotz der Namensänderung wird StrataVision weiterhin qualitativ hochwertige, KI-gesteuerte Analyselösungen anbieten, für die Deep North bekannt war, mit einem ungebrochenen Fokus auf Innovation und Kundenzufriedenheit. Ihre IP-gestützte Computer-Vision-Plattform sorgt für greifbare Ergebnisse in allen Regionen, wie z. B. eine unmittelbare Verbesserung der Schadensverhütung und Sicherheit, differenzierte Kundenbeziehungen und eine erhebliche Rendite sowohl für technische als auch für betriebliche Investitionen.

Über StrataVision

Die KI-gestützte Computer-Vision-Plattform von StrataVision revolutioniert die Vor-Ort-Analyse und ermöglicht es Unternehmen in aller Welt, umsetzbare Erkenntnisse für eine verbesserte Entscheidungsfindung, betriebliche Effizienz und außergewöhnliche Kundenerlebnisse zu gewinnen. Mit unvergleichlicher Genauigkeit, Geschwindigkeit und Einfachheit stattet StrataVision Unternehmen mit den Werkzeugen und Erkenntnissen aus, die sie benötigen, um sich in der heutigen, sich ständig verändernden Marktlandschaft zu behaupten.

