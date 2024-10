DeepL debütiert NVIDIA DGX SuperPOD mit DGX GB200-Systemen in Europa

Mit seiner bisher größten Anschaffung ermöglicht DeepL mehr Leistung für seine branchenführende KI–Sprachtechnologie-Plattform

KÖLN, Deutschland, 31. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- DeepL, ein weltweit führender Anbieter von KI–Sprachtechnologie, hat heute bekannt gegeben, dass es als eines der ersten Unternehmen NVIDIA DGX SuperPOD mit DGX GB200-Systemen kommerziell einsetzen wird. NVIDIA DGX SuperPOD soll voraussichtlich Mitte 2025 in Betrieb genommen und für Forschungsberechnungen genutzt werden. Die neue Infrastruktur bietet DeepL die zusätzliche Rechenleistung, die zum Trainieren neuer Modelle und für die Entwicklung innovativer Funktionen und Produkte benötigt wird. Dadurch möchte das Unternehmen seine leistungsfähige KI–Sprachtechnologie-Plattform in Zukunft noch weiter ausbauen und so Unternehmen und Fachleuten auf der ganzen Welt eine reibungslose Kommunikation jenseits von Sprachbarrieren ermöglichen.

„DeepL war schon immer ein forschungsorientiertes Unternehmen. Deswegen ist es uns auch gelungen, KI–Sprachtechnologie für Übersetzungen zu entwickeln, die andere Lösungen auf dem Markt übertrifft", so Jaroslaw Kutylowski, CEO und Gründer von DeepL. „Durch diese jüngste Investition in NVIDIA-Systeme für beschleunigtes Computing stellen wir unseren Forschungs- und Entwicklungsteams die nötige Rechenleistung zur Verfügung, mit der sie weiterhin Innovationen entwickeln und die KI–Sprachtools und Funktionen auf den Markt bringen können, für die uns unsere Kunden kennen und schätzen."

Die flüssigkeitsgekühlte Rack-Infrastruktur der NVIDIA DGX GB200-Systeme lässt sich auf Zehntausende von Grafikprozessoren skalieren und enthält NVIDIA GB200-Grace Blackwell-Superchips, mit denen DeepL die KI–Hochleistungsmodelle ausführen kann, die für seine fortschrittlichen generativen KI–Anwendungen erforderlich sind. Diese Cluster der nächsten Generation wurden speziell entwickelt, um Höchstleistung und konstante Verfügbarkeit für das Training und die Inferenz von generativen KI–Modellen in großem Maßstab zu gewährleisten.

Mit seiner neuesten Anschaffung entscheidet sich DeepL bereits zum dritten Mal für NVIDIA DGX SuperPOD: Erst vor einem Jahr wurde DeepL Mercury, ein TOP500-Supercomputer vom Typ NVIDIA DGX SuperPOD mit DGX H100-Systemen, in Schweden in Betrieb genommen. Die neueste NVIDIA-Infrastruktur bietet noch mehr Rechenleistung und wird im gleichen schwedischen Rechenzentrum untergebracht.

„Kunden, die KI–Sprachanwendungen nutzen, erwarten nahezu sofortige Ergebnisse. Daher ist eine effiziente und leistungsstarke KI–Infrastruktur für die Entwicklung und Bereitstellung von KI in der Produktion entscheidend", so Charlie Boyle, Vice President der DGX-Plattform bei NVIDIA. „Durch den Einsatz des neuesten NVIDIA DGX SuperPOD wird DeepL seine Forschung und Entwicklung im Bereich KI–Sprachtechnologie beschleunigen und Nutzern eine effektivere Kommunikation über verschiedene Sprachen und Kulturen hinweg ermöglichen."

DeepL revolutioniert mit seiner innovativen KI–Sprachtechnologie-Plattform die globale Kommunikation und verfügt über ein schnell wachsendes Kundennetzwerk von über 100.000 Unternehmen und Behörden auf der ganzen Welt – darunter 50 % der Fortune 500 sowie Branchenführer wie Zendesk, Nikkei, Coursera und die Deutsche Bahn. Mit seinen hochmodernen Übersetzungs- und Schreibtools unterstützt DeepL Unternehmen auf der ganzen Welt dabei, Sprachbarrieren zu überwinden, in neue Märkte zu expandieren und eine reibungslose Zusammenarbeit über verschiedene Regionen hinweg sicherzustellen.

Diese Ankündigung ist eine weitere spannende Entwicklung für DeepL im Jahr 2024. Erst vor Kurzem hat das Unternehmen die Eröffnung eines neuen Tech–Standortes in New York bekannt gegeben und neben der Erweiterung seiner Glossarfunktion auch sein Large Language Model (LLM) der nächsten Generation vorgestellt, das in Sachen Übersetzungsqualität GPT-4, Google und Microsoft hinter sich lässt und neue Maßstäbe für Anpassbarkeit, Genauigkeit und Leistung setzt. Zudem wurde DeepL kürzlich in die diesjährige Cloud 100-Liste von Forbes aufgenommen und konnte sich im Mai neue Investitionen in Höhe von 300 Mio. USD sichern, allen voran von der renommierten Late-Stage-Investmentfirma Index Ventures. Damit stieg die Gesamtbewertung des Unternehmens auf 2 Mrd. USD.

Über DeepL

DeepL unterstützt Unternehmen auf der ganzen Welt dabei, Sprachbarrieren zu überwinden. Mehr als 100.000 Unternehmen und Behörden sowie Millionen von Privatkunden in 228 Märkten weltweit vertrauen bereits auf die KI–Sprachtechnologie von DeepL und profitieren von natürlich klingenden Übersetzungen und einer besseren Kommunikation. Die KI–Sprachlösungen von DeepL bieten ein Höchstmaß an Sicherheit und helfen Unternehmen auf der ganzen Welt dabei, ihre geschäftliche Kommunikation zu verbessern, neue Märkte zu erschließen und die Produktivität zu steigern. Heute zählt das 2017 von CEO Dr. Jaroslaw (Jarek) Kutylowski gegründete Unternehmen über 1.000 engagierte Mitarbeitende und wird von international renommierten Investoren wie Benchmark, IVP und Index Ventures unterstützt.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2447716/DeepL_Logo.jpg