La société DeepL est la première en Europe à se doter de la solution NVIDIA DGX SuperPOD avec les systèmes DGX GB200.

C'est l'un des premiers achats de la solution NVIDIA DGX SuperPOD avec les systèmes DGX GB200, et le plus important achat à ce jour pour DeepL. Elle permettra à l'entreprise d'alimenter sa plateforme d'IA linguistique de pointe.

COLOGNE, Allemagne, 31 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Leader mondial de l'IA linguistique, la société DeepL a annoncé aujourd'hui qu'elle sera parmi les premières à déployer la solution NVIDIA DGX SuperPOD avec les systèmes DGX GB200 pour un usage commercial. Cette solution devrait être opérationnelle chez DeepL d'ici mi 2025 et alimentera les opérations de calcul destinées à la recherche. Elle fournira la puissance de calcul supplémentaire requise pour entraîner de nouveaux modèles, mais aussi pour développer des fonctionnalités et des produits qui permettront d'améliorer la plateforme innovante d'IA linguistique de DeepL, conçue pour affranchir de la barrière de la langue les entreprises et les professionnels du monde entier.

« DeepL a toujours été une entreprise axée sur la recherche. C'est ce qui nous a permis de développer une IA linguistique destinée à la traduction qui continue de surpasser les autres solutions offertes sur le marché, a déclaré Jarek Kutylowski, directeur général et fondateur de DeepL. En investissant dans la technologie de calcul accéléré de NVIDIA, nous donnons à nos équipes de recherche et de développement les outils nécessaires pour continuer d'innover et de mettre au point les outils et les fonctionnalités d'IA linguistique qui font notre réputation. »

Pouvant être associée à des dizaines de milliers de processeurs, l'infrastructure montable sur bâti et à refroidissement liquide des systèmes NVIDIA DGX GB200 intègre des mégapuces NVIDIA GB200 Grace Blackwell, qui permettent à DeepL d'exécuter les modèles d'IA haute performance indispensables à ses applications avancées d'intelligence artificielle générative. Cette nouvelle génération de clusters extrêmement performants assure un temps de disponibilité constant pour l'entraînement d'IA générative et l'exécution de tâches d'inférence à très grande échelle.

Il s'agit du troisième déploiement d'un système NVIDIA DGX SuperPOD par DeepL. La nouvelle infrastructure offre une puissance de traitement supérieure au DeepL Mercury, un superordinateur basé sur la solution NVIDIA DGX SuperPOD avec les systèmes DGX H100 et figurant au classement de TOP500. Précédent fleuron de DeepL, ce dernier a été déployé en Suède il y a un an. Le nouveau déploiement aura lieu dans le même centre de données.

« Les utilisateurs d'applications d'IA linguistique s'attendent à des réponses quasi instantanées. Une infrastructure d'IA puissante et efficace est donc indispensable, aussi bien pour développer l'IA que pour la mettre en production, affirme Charlie Boyle, vice-président de la plateforme NVIDIA DGX chez NVIDIA. Le nouveau déploiement d'une solution NVIDIA DGX SuperPOD par DeepL accélérera les activités de recherche et développement de l'entreprise en matière d'IA linguistique, pour permettre aux utilisateurs de communiquer plus efficacement, d'une langue et d'une culture à une autre. »

Disposant d'un réseau de clients en pleine expansion de plus de 100 000 entreprises et gouvernements dans le monde entier, dont la moitié des entreprises du Fortune 500, sans oublier des leaders de leur secteur tels que Zendesk, Nikkei, Coursera ou encore la Deutsche Bahn, DeepL révolutionne les communications internationales avec sa plateforme d'IA linguistique novatrice. Les outils de traduction et de rédaction de pointe de la société permettent aux entreprises de s'affranchir de la barrière de la langue, de s'implanter dans de nouveaux marchés et de mettre en place une collaboration internationale sans précédent.

Ce n'est pas la première annonce importante de DeepL en 2024. La société a récemment fait savoir qu'elle ouvrait un nouveau hub technologique à New York. Elle a également dévoilé des nouveautés apportées à sa fonction Glossaire, mais aussi son grand modèle de langue (LLM) de nouvelle génération. Surpassant GPT-4, Google et Microsoft du point de vue de la qualité de traduction, ce dernier devient une nouvelle référence en matière de personnalisation, de précision et de performance. Par ailleurs, DeepL a intégré la liste Cloud 100 2024 de Forbes, et a levé 300 millions de dollars de nouveaux investissements sous la houlette de la célèbre société d'investissement en phase finale Index Ventures, portant sa valorisation à 2 milliards de dollars au mois de mai.

À propos de DeepL

DeepL s'est donné la mission d'affranchir de la barrière de la langue les entreprises du monde entier. Plus de 100 000 entreprises et gouvernements et des millions de particuliers sur 228 marchés internationaux font déjà confiance aux traductions naturelles de la plateforme d'IA linguistique de DeepL et à son assistant de rédaction. Conçues pour répondre aux besoins de sécurité des entreprises, les solutions basées sur cette IA permettent à des entreprises du monde entier de changer leur façon de communiquer, de se lancer sur de nouveaux marchés et d'optimiser leur productivité. Fondée en 2017 par Jaroslaw (Jarek) Kutylowski, son directeur général, la société DeepL est aujourd'hui forte d'une équipe de plus de 1 000 personnes passionnées et soutenue par des investisseurs de renommée mondiale tels que Benchmark, IVP et Index Ventures.

