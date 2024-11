DeepRoute.ai annonce un financement majeur de série C1 ; investissement stratégique d'un prestigieux équipementier automobile chinois

SHENZHEN, Chine, 5 novembre 2024 /PRNewswire/ -- DeepRoute.ai, la principale société d'intelligence artificielle spécialisée dans le développement de solutions de conduite intelligente, annonce un cycle de financement stratégique de série C1, levant 100 millions USD auprès d'un prestigieux équipementier automobile chinois. Le financement permettra de renforcer la R&D du modèle de bout en bout DeepRoute IO, de renforcer la collaboration entre les constructeurs automobiles du monde entier, d'explorer les futures activités de Robotaxi et de soutenir le recrutement d'un plus grand nombre de talents natifs de l'IA.

Series models integrated with DeepRoute IO set to release in 2024

Depuis le mois d'août, environ 20 000 véhicules intégrés à DeepRoute IO ont été livrés aux clients. La société prévoit de lancer plus de dix modèles de série supplémentaires en collaboration avec des clients OEM l'année prochaine et de développer la nouvelle génération de DeepRoute IO, qui utilise un modèle de langage visuel et d'action, dont le lancement est prévu l'année prochaine. La vaste expérience de DeepRoute.ai en matière de production de masse sur le marché national renforcera sa collaboration avec les constructeurs automobiles mondiaux.

« L'investissement stratégique du constructeur automobile est une reconnaissance significative de la maturité de notre technologie et de nos capacités de production de masse. Nous nous réjouissons à la perspective de tirer parti de cette dynamique pour étendre notre portée sur les marchés mondiaux. » Maxwell Zhou, CEO, DeepRoute.ai, déclare : « Je suis convaincu que la conduite autonome est la voie la plus prometteuse pour parvenir à l'IA physique et que nous serons un acteur majeur de la prochaine ère de l'IA. Nous nous réjouissons de coopérer avec d'autres partenaires dans le cadre de cette transition ».

Alors que les voitures intelligentes supervisées par l'homme continuent de collecter des données, DeepRoute IO continuera d'évoluer vers une autonomie totale sans surveillance humaine. Cela permettra à l'entreprise d'explorer à l'avenir les activités non supervisées de robotaxis par le biais de partenariats avec des plateformes de mobilité. Contrairement aux robotaxis traditionnels, qui s'appuient sur des données précartographiées et se limitent à des zones spécifiques, le robotaxi de DeepRoute.ai sera plus évolutif et plus rentable à déployer grâce à sa technologie de bout en bout. Cela permettra aux habitants de différents pays de profiter de la commodité de la dernière technologie de conduite intelligente.

Fondée en 2019, DeepRoute.ai a réalisé des progrès majeurs avec une vision technologique claire et une expérience éprouvée. En 2020, l'entreprise a lancé la R&D d'une technologie sans carte, qui a été présentée en 2023 comme la première de ce type en Chine, permettant aux véhicules de naviguer d'une adresse à l'autre dans les zones urbaines et sur les autoroutes sans carte haute définition. DeepRoute.ai a commencé à tester son modèle de bout en bout en août dernier et l'a officiellement déployé dans des voitures produites en série cette année. Grâce à ses connaissances technologiques approfondies, à son expertise en ingénierie et à la forte cohésion de son équipe, DeepRoute.ai est bien placée pour réaliser des avancées substantielles dans la révolution de l'IA en cours.

À propos de DeepRoute.ai

DeepRoute.ai est une société d'intelligence artificielle qui se consacre à la recherche, au développement et à l'application de solutions de conduite intelligente. Première société à développer des solutions de conduite intelligente prêtes à la production et pionnier du déploiement d'une architecture de bout en bout, DeepRotue.ai a pour objectif de créer une intelligence artificielle générale dans le domaine de la robotique grâce à la production en série de véhicules de tourisme.

Basé à Shenzhen, DeepRoute.ai dispose également de bureaux à Pékin et à Fremont, en Californie. Pour de plus amples renseignements, visitez deeproute.ai, suivez DeepRoute.ai sur LinkedIn et X, et abonnez-vous à DeepRoute.ai sur YouTube.

