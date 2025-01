DeepRoute.ai kooperiert mit smart, um intelligentes Fahren voranzutreiben

SHENZHEN, China, 17. Januar 2025 /PRNewswire/ -- Kürzlich gab das branchenführende KI-Unternehmen DeepRoute.ai eine strategische Partnerschaft mit smart bekannt, um gemeinsam an der Entwicklung von End-to-End-Modellen und Anwendungen im Bereich des intelligenten Fahrens zu arbeiten. Diese Partnerschaft unterstreicht, dass beide Unternehmen entschlossen sind, die Grenzen intelligenter Fahrtechnologien zu erweitern und die nächste Welle der KI-Revolution zu nutzen.

Mit der neuesten intelligenten Fahrtechnologie wird das Fahrzeug in der Lage sein, komplexe Szenarien zu bewältigen, wie z. B. Ausparken, Kreisverkehre, fehlende Fahrbahnmarkierungen und vieles mehr. Fahrzeuge, die mit dieser Lösung ausgestattet sind, versprechen ein intelligenteres, sichereres und zuverlässigeres autonomes Fahrerlebnis für die Fahrgäste, das auf einem fortschrittlichen End-to-End-Modell basiert.

Die Technologie von DeepRoute.ai gewinnt schnell an Zugkraft. In nur vier Monaten wurden bereits über 30.000 Fahrzeuge mit der DeepRoute IO-Plattform für intelligentes Fahren ausgestattet. Diese Zahl wird in diesem Jahr voraussichtlich auf 200.000 ansteigen, da mehr als zehn Fahrzeugmodelle in Arbeit sind. Die Zusammenarbeit mit smart wird das Training und die Validierung der Algorithmen weiter verbessern und die Technologie für ein reibungsloseres und zuverlässigeres Fahren in verschiedenen Szenarien in unterschiedlichen Ländern und Regionen optimieren.

Die weltbekannte Premium-Automarke smart, die in 31 Ländern und Regionen vertreten ist, sieht in dieser Partnerschaft einen wichtigen Schritt zur Erreichung ihrer Ziele. Herr Yang Jun, globaler technischer Leiter von smart, erklärte: „smart treibt die Forschung und Entwicklung von intelligenten Fahrtechnologien aktiv voran, um unsere Position im Zeitalter der KI zu stärken. DeepRoute ist ein Pionier im Bereich des autonomen Fahrens und der Entwicklung von Spitzentechnologien. Wir sind überzeugt, dass diese Partnerschaft unseren Nutzern ein besseres, sichereres und müheloseres Fahrerlebnis bieten wird."

„Diese Partnerschaft ist von großer Bedeutung, da sie es uns ermöglicht, die Entwicklung der neuesten intelligenten Fahrtechnologie voranzutreiben und gleichzeitig die Erprobung und den Einsatz auf den Straßen im Ausland zu beschleunigen. Wir freuen uns darauf, mit weiteren zukunftsorientierten Automobilherstellern zusammenzuarbeiten, um innovative Lösungen für das intelligente Fahren zu entwickeln", so Maxwell Zhou, Geschäftsführer von DeepRoute.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2599805/Deeproute_ai_collaborates_smart_intelligent_driving.jpg