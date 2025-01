DeepRoute.ai s'associe à smart afin de faire progresser la conduite intelligente

SHENZHEN, Chine, 16 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Récemment, DeepRoute.ai, société d'IA leader du secteur, a annoncé un partenariat stratégique avec smart afin de collaborer au développement de modèles et d'applications de bout en bout dans le domaine de la conduite intelligente. Ce partenariat souligne l'engagement des deux entreprises à repousser les limites de la technologie de conduite intelligente et à adopter la prochaine vague de la révolution de l'IA.

Deeproute.ai collaborates with smart on intelligent driving

Grâce aux dernières technologies de conduite intelligente, le véhicule sera capable de gérer des scénarios complexes, tels que les déplacements d'un parking à un autre, les ronds-points, l'absence de marquage des voies, etc. Grâce à un modèle avancé de bout en bout, les véhicules équipés de cette solution promettent d'offrir aux passagers des expériences de conduite autonome plus intelligentes, plus sûres et plus fiables.

La technologie de DeepRoute.ai gagne rapidement du terrain, avec plus de 30 000 véhicules déjà équipés de sa plateforme de conduite intelligente DeepRoute IO en seulement quatre mois. Ce chiffre devrait atteindre 200 000 cette année, car plus de dix modèles de véhicules sont en cours de fabrication. La collaboration avec smart permettra d'améliorer la formation et la validation des algorithmes, en optimisant la technologie pour une conduite plus fluide et plus fiable dans divers scénarios, dans différents pays et régions.

smart, une marque de voitures intelligentes haut de gamme de renommée mondiale présente dans 31 pays et régions, considère ce partenariat comme une étape clé dans la réalisation de ses objectifs. M. Yang Jun, directeur technique mondial de smart, a déclaré : « smart renforce activement la R&D dans le domaine des technologies de conduite intelligente, afin de consolider sa position dans l'ère de l'IA. DeepRoute est un pionnier de la conduite autonome et du développement de technologies d'avant-garde. Nous sommes convaincus que ce partenariat permettra à nos utilisateurs de vivre une expérience de conduite optimale, plus sûre et sans effort. »

« Ce partenariat est important car il nous permet de stimuler le développement des dernières technologies de conduite intelligente tout en accélérant les essais et le déploiement sur les routes à l'étranger. Nous sommes impatients de collaborer avec d'autres constructeurs automobiles avant-gardistes afin de développer des solutions innovantes de conduite intelligente. » Maxwell Zhou, PDG de DeepRoute, explique.

À propos de DeepRoute.ai

DeepRoute.ai est une société d'intelligence artificielle qui se consacre à la recherche, au développement et à l'application de solutions de conduite intelligente. Première société à développer des solutions de conduite intelligente prêtes à la production et pionnier du déploiement d'une architecture de bout en bout, DeepRotue.ai a pour objectif de créer une intelligence artificielle générale dans le domaine de la robotique grâce à la production en série de véhicules de tourisme.

Basé à Shenzhen, DeepRoute.ai dispose également de bureaux à Pékin et à Fremont, en Californie. Pour de plus amples renseignements, visitez deeproute.ai, suivez DeepRoute.ai sur LinkedIn et X, et abonnez-vous à DeepRoute.ai sur YouTube.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2599805/Deeproute_ai_collaborates_smart_intelligent_driving.jpg