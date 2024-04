DeFi Lens bouwt geavanceerde generatieve AI voor technische analyse

NEW YORK, 23 april 2024 /PRNewswire/ -- In de dynamische wereld van decentrale financiering (DeFi) is het van cruciaal belang om de concurrentie voor te blijven. Vandaag wordt met spanning de lancering van DeFi Lens (https://defilens.ai) aangekondigd. Dit is een innovatief AI-platform dat door middel van gecombineerde betrouwbare bewijzen van AI en Web3, traders en cryptoliefhebbers voorziet van betere marktsignalen en inzichten. Vooral diegenen die technische analyse (TA) strategieën gebruiken, hebben hier baat bij. DeFi Lens transformeert de manier waarop traders of cryptogebruikers zoeken naar alfa's, signalen en gegevens uitwisselen en handelsstrategieën analyseren. Het project wordt uitgevoerd door Oraichain Labs.

DeFi Lens: See Crypto Differently and Become DeFi Master with AI

Cryptoanalyse revolutioneren met AI

DeFi Lens combineert populaire analysetools in de cryptomarkt en de kracht van generatieve AI. DeFi Lens is een fusie van AI en Web3 om realtime marktintelligentie te benaderen voor een Web3-toekomst die efficiënter en toegankelijker is dan ooit tevoren.

DeFi Lens is van de belangrijkste functies voorzien om te concurreren met andere cryptotools op de markt:

AI Explainer: helpt handelaren inzicht te krijgen in cryptografische patronen, technische analyse, cryptovoorspellingen, gegevensrapporten en aanbevelingen.

helpt handelaren inzicht te krijgen in cryptografische patronen, technische analyse, cryptovoorspellingen, gegevensrapporten en aanbevelingen. AI-posities : optimaliseert strategieparameters om winstgevende handelsstrategieën vast te stellen en handelssignalen te genereren op basis van historische gegevens. Met duizenden cryptocurrencies op de markt, talloze signalen, handelsstrategieën en realtime analyse, wil DeFi Lens belangrijke rekenkundige uitdagingen oplossen met AI-gedreven automatisering.

optimaliseert strategieparameters om winstgevende handelsstrategieën vast te stellen en handelssignalen te genereren op basis van historische gegevens. Met duizenden cryptocurrencies op de markt, talloze signalen, handelsstrategieën en realtime analyse, wil DeFi Lens belangrijke rekenkundige uitdagingen oplossen met AI-gedreven automatisering. Massale backtesting van technische analyse: candlestickpatronen, grafiekindicatoren, trendvolgen, volumeprofiel, VSA/VPA op basis van Wyckoff. Signalen en strategieën worden algoritmisch geverifieerd, met resultaten die worden opgeslagen op de blockchain via de Trustworthy Proofs contracten, waardoor cryptohandel verifieerbaar wordt.

candlestickpatronen, grafiekindicatoren, trendvolgen, volumeprofiel, VSA/VPA op basis van Wyckoff. Signalen en strategieën worden algoritmisch geverifieerd, met resultaten die worden opgeslagen op de blockchain via de Trustworthy Proofs contracten, waardoor cryptohandel verifieerbaar wordt. Aanpasbare alfa-zoekfunctie: Meer dan 31 voorkeursinstellingen om alfa-zoeken uit te voeren. No-code AI, die natuurlijke taal gebruikt om te zoeken, is binnenkort beschikbaar.

Doe mee met de DeFi Lens revolutie

DeFi Lens lanceerde zijn GRATIS publieke bèta in april en is nu beschikbaar op https://defilens.ai. Verken deze baanbrekende tool nu, maak contact met de levendige community en breng cryptoreizen naar nieuwe hoogten.

Over DeFi Lens

DeFi Lens, ontwikkeld door Oraichain Labs, is een AI cryptotool met aanpasbare en generatieve kracht om de methode waarmee traders of cryptogebruikers zoeken naar alfa's, signalen uitwisselen en handelsstrategieën analyseren, te transformeren. Signalen en strategieën zijn onderworpen aan monetaire waarden en volgen een Trustworthy Proofs-protocol.

Over Oraichain

Oraichain (https://orai.io) biedt multidimensionale betrouwbare bewijzen van AI en maakt veilige integratie met Web3 mogelijk. Oraichain is het eerste laag 1 AI-aangedreven orakel ter wereld.

Mediacontact: DeFi Lens, [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2393092/DeFi_Lens_See_Crypto_Differently_Become_DeFi_Master_AI.jpg