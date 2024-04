DeFi Lens crea un'AI generativa avanzata per l'analisi tecnica

NEW YORK, 23 aprile 2024 /PRNewswire/ -- Nel dinamico mondo della finanza decentralizzata (DeFi) è fondamentale rimanere al passo con i tempi e mantenere un vantaggio competitivo. Oggi viene annunciato con entusiasmo il lancio di DeFi Lens (https://defilens.ai), un'innovativa piattaforma AI che combina intelligenza artificiale generativa e Trust of Proof (ToP) per il Web3, per fornire segnali e informazioni approfondite sul mercato ai trader, in particolare a quelli che utilizzano strategie di analisi tecnica (TA) e agli appassionati di criptovalute. DeFi Lens trasforma il modo in cui i trader o gli utenti di criptovalute cercano alpha, scambiano segnali e dati e analizzano le strategie di trading. Il progetto è incubato da Oraichain Labs.

DeFi Lens: See Crypto Differently and Become DeFi Master with AI

Rivoluzionare l'analisi crittografica con l'AI

DeFi Lens combina gli strumenti di analisi più diffusi nel mercato delle criptovalute con la potenza dell'AI generativa. DeFi Lens è una fusione di AI e Web3, che consente di approcciarsi in tempo reale all'intelligence del mercato e di promuovere un futuro Web3 più efficiente e accessibile di ogni tempo.

DeFi Lens presenta proprie caratteristiche chiave per competere con altri strumenti crittografici sul mercato:

AI Explainer (Assistente AI): aiuta i trader a comprendere modelli di grafici crittografici, analisi tecniche, previsioni crittografiche, report di dati e raccomandazioni.

(Assistente AI): aiuta i trader a comprendere modelli di grafici crittografici, analisi tecniche, previsioni crittografiche, report di dati e raccomandazioni. AI Positions (Posizioni AI): ottimizza i parametri della strategia per identificare le tattiche di trading redditizie e generare segnali di trading basati su dati storici. Con migliaia di criptovalute sul mercato, numerosi segnali, strategie di trading e analisi in tempo reale, DeFi Lens punta a risolvere significative sfide di elaborazione tramite l'automazione basata sull'AI.

(Posizioni AI): ottimizza i parametri della strategia per identificare le tattiche di trading redditizie e generare segnali di trading basati su dati storici. Con migliaia di criptovalute sul mercato, numerosi segnali, strategie di trading e analisi in tempo reale, DeFi Lens punta a risolvere significative sfide di elaborazione tramite l'automazione basata sull'AI. Mass Backtesting of Technical Analysis (Backtest di massa dell'analisi tecnica): modelli a candela, indicatori dei grafici, trend following, profilo del volume, VSA/VPA basate su Wyckoff. Strategie e segnali sono verificati tramite algoritmi, con i risultati archiviati sulla blockchain tramite contratti 'Proof of Trust' (PoT), per la verificabilità del trading delle criptovalute.

(Backtest di massa dell'analisi tecnica): modelli a candela, indicatori dei grafici, trend following, profilo del volume, VSA/VPA basate su Wyckoff. Strategie e segnali sono verificati tramite algoritmi, con i risultati archiviati sulla blockchain tramite contratti 'Proof of Trust' (PoT), per la verificabilità del trading delle criptovalute. Customizable Alpha Search (Ricerca personalizzabile di alpha): oltre 31 impostazioni relative alle preferenze per effettuare la ricerca di alpha. L'AI senza codice, che utilizza il linguaggio naturale per la ricerca, sarà disponibile a breve.

Partecipa alla rivoluzione di DeFi Lens

DeFi Lens nel mese di aprile ha lanciato la sua beta pubblica GRATUITA, ora disponibile su https://defilens.ai. Inizia da subito a conoscere questo strumento rivoluzionario, connettiti con la sua vivace comunità e parti per viaggi crittografici a nuovi livelli.

Informazioni su DeFi Lens

Incubato da Oraichain Labs, DeFi Lens è uno strumento di crittografia AI che offre una potenza personalizzabile e generativa per trasformare il modo in cui i trader o gli utenti di criptovalute cercano alfa, scambiano segnali e analizzano le strategie di trading. I segnali e le strategie sono soggetti a valori monetari e seguono un protocollo 'Proof of Trust'.

Informazioni su Oraichain

Oraichain (https://orai.io) fornisce PoT (Proof of Trust) multidimensionali dell'AI e consente un'integrazione sicura con il Web3. Oraichain è il primo layer 1 di Oracle AI al mondo.

