DeFi Lens crée une IA générative avancée pour l'analyse technique

NEW YORK, 23 avril 2024 /PRNewswire/ -- Dans le monde dynamique de la finance décentralisée (DeFi), il est crucial de rester à l'avant-garde et de conserver un avantage concurrentiel. Aujourd'hui, nous sommes ravis d'annoncer le lancement de DeFi Lens ( https://defilens.ai ), une plateforme d'IA innovante combinant l'IA générative et les preuves de confiance Web3 pour équiper les traders, en particulier ceux qui utilisent des stratégies d'analyse technique (TA), et les amateurs de cryptomonnaies avec de meilleurs indicateurs de marché et de meilleures perspectives. DeFi Lens transforme la façon dont les traders ou les utilisateurs de cryptomonnaies recherchent des alphas, échangent des signaux et des données, et analysent les stratégies de trading. Le projet est développé par Oraichain Labs.

DeFi Lens: See Crypto Differently and Become DeFi Master with AI

Révolutionner l'analyse des cryptomonnaies grâce à l'IA

DeFi Lens combine des outils d'analyse populaires sur le marché de la crypto et la puissance de l'IA générative. DeFi Lens est une fusion de l'IA et du Web3 pour approcher l'intelligence du marché en temps réel et favoriser un avenir Web3 plus efficace et plus accessible que jamais.

DeFi Lens a ses caractéristiques clés pour rivaliser avec d'autres outils crypto sur le marché :

AI Explainer : aide les traders à comprendre les modèles de graphiques cryptographiques, l'analyse technique, les prédictions cryptographiques, les rapports de données et les recommandations.

aide les traders à comprendre les modèles de graphiques cryptographiques, l'analyse technique, les prédictions cryptographiques, les rapports de données et les recommandations. AI Positions : optimise les paramètres de la stratégie pour identifier les stratégies de trading rentables et générer des indicateurs de trading basés sur des données historiques. Avec des milliers de cryptomonnaies sur le marché, de nombreux indicateurs et stratégies de trading, des analyses en temps réel, DeFi Lens vise à résoudre les défis de calcul importants avec l'automatisation alimentée par l'IA.

optimise les paramètres de la stratégie pour identifier les stratégies de trading rentables et générer des indicateurs de trading basés sur des données historiques. Avec des milliers de cryptomonnaies sur le marché, de nombreux indicateurs et stratégies de trading, des analyses en temps réel, DeFi Lens vise à résoudre les défis de calcul importants avec l'automatisation alimentée par l'IA. Backtesting de masse de l'analyse technique : motifs de chandelier, indicateurs graphiques, suivi de tendance, profil de volume, VSA/VPA basé sur Wyckoff. Les indicateurs et les stratégies sont vérifiés de manière algorithmique, avec des résultats stockés sur la blockchain via les contrats Trustworthy Proofs, ce qui rend le trading de cryptomonnaie vérifiable.

motifs de chandelier, indicateurs graphiques, suivi de tendance, profil de volume, VSA/VPA basé sur Wyckoff. Les indicateurs et les stratégies sont vérifiés de manière algorithmique, avec des résultats stockés sur la blockchain via les contrats Trustworthy Proofs, ce qui rend le trading de cryptomonnaie vérifiable. Recherche d'alpha personnalisable : plus de 31 paramètres de préférence pour effectuer une recherche alpha. L'IA sans code, qui utilise le langage naturel pour la recherche, est bientôt disponible.

Rejoignez la révolution DeFi Lens

DeFi Lens a lancé sa version bêta publique GRATUITE en avril et est maintenant disponible sur https://defilens.ai . Découvrez cet outil révolutionnaire dès maintenant, connectez-vous à sa communauté dynamique et franchissez de nouveaux sommets en matière de crypto.

À propos de DeFi Lens

Développé par Oraichain Labs, DeFi Lens est un outil d'IA crypto doté de capacités de personnalisation et de génération pour transformer la façon dont les traders ou les utilisateurs de cryptomonnaies recherchent des alphas, échangent des indicateurs et analysent des stratégies de trading. Les indicateurs et les stratégies sont soumis à des valeurs monétaires et suivent un protocole de preuves fiables.

À propos d'Oraichain

Oraichain ( https://orai.io ) fournit des preuves de confiance multidimensionnelles de l'IA et permet une intégration sécurisée avec le Web3. Oraichain est la première couche 1 de l'oracle de l'IA au monde.

Contact pour les médias : DeFi Lens, [email protected]