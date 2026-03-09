Del "azul industrial" al "rosa solidario": el toque humano excepcionalmente cálido de Weichai

WEIFANG, China, 9 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Las cifras de un estado financiero no suelen ser la única medida de si una empresa se ha integrado realmente en la comunidad local. Mediante una serie de proyectos de bienestar público prácticos y sostenibles, Weichai demuestra su compromiso humanitario que se extiende más allá de los negocios y se extiende a la comunidad local.

En Francia, Baudouin, filial de Weichai, se sumó al Mes de la Concienciación sobre el Cáncer de Mama repintando sus motores azules de rosa e iniciando una campaña de recaudación de fondos. Por cada motor rosa vendido, la empresa dona 500 euros al Instituto Curie, una organización de investigación oncológica de renombre mundial, para apoyar la investigación clínica y el desarrollo de nuevas terapias contra el cáncer de mama. Al combinar productos industriales y fríos con una atención cálida y revitalizante, Weichai ha infundido, de forma pragmática pero única, un toque de romanticismo francés, transformando sus motores en motores de amor que alimentan la esperanza y la vitalidad.

En Alemania, la filial de Weichai, LHY, ha integrado el bienestar público en su cultura corporativa diaria, organizando periódicamente rifas benéficas y eventos de recaudación de fondos para fomentar la participación de los empleados. La totalidad de lo recaudado se dona a organizaciones benéficas locales. En 2023, los fondos se destinaron a apoyar los cuidados paliativos en Aschaffenburg, brindando un cálido acompañamiento al final de la vida. En 2024, el enfoque se centró en los servicios de salud mental, apoyando la labor de asesoramiento telefónico en la región del Bajo Meno. Esta elección de enfoque benéfico aborda con precisión los problemas de salud más urgentes que afectan actualmente a la sociedad alemana.

Como empresa internacional, Weichai adopta la filosofía "Somos uno", incorporando la atención humanística en cada aspecto de su expansión global y generando un impacto positivo en las comunidades locales.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2928612/1.jpg

