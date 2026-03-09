- Desde apoyar el crecimiento de los niños hasta cuidar a los ancianos, Weichai empodera a más personas para alcanzar sus sueños

WEIFANG, China, 9 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Para los niños, los desafíos en su camino educativo no solo residen en la falta de un bolígrafo en sus mochilas, sino también en la vulnerabilidad de su entorno escolar. Como grupo industrial multinacional, Weichai aborda con precisión las dificultades que enfrentan las escuelas comunitarias locales, apoyando el sueño de los niños de cambiar su destino.

En las zonas costeras de Maharashtra, India, Weichai lanzó una iniciativa de apoyo educativo: distribuyó kits de útiles escolares a 325 estudiantes de familias de pescadores y mejoró las instalaciones sanitarias de las escuelas comunitarias locales para crear un entorno saludable y habitable para los niños. Weichai también renovó y mejoró integralmente las instalaciones sanitarias de Shri Bhanoba Vidyalay, en la comunidad de Koli, Pune, India, creando un entorno universitario más saludable y agradable para los estudiantes.

En Turquía, el enfoque caritativo pasa del futuro al pasado. La empresa local de Weichai visitó una residencia de ancianos pública en Estambul y entregó suministros urgentes, como pañales, camas de hospital y vendajes, a 258 residentes mayores con dificultades, incluyendo personas sin apoyo, discapacitadas o con discapacidad. Esta iniciativa mejoró eficazmente sus condiciones de vida y atención, lo que le valió un gran reconocimiento de la comunidad local por esta conmovedora acción.

Como empresa global, Weichai adopta la filosofía "Somos uno" en su esencia, abordando las necesidades emocionales humanas universales, ya sea brindarle a un niño un nuevo comienzo o garantizar que un anciano viva con dignidad.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2928607/2.jpg