WEIFANG, Chine, 8 mars 2026 /PRNewswire/ -- Les chiffres d'un état financier ne sont souvent pas la seule mesure de l'intégration réelle d'une entreprise dans la communauté locale. Grâce à une série de projets pratiques et durables d'aide sociale, Weichai démontre son souci d'humanisme qui s'étend au-delà de l'entreprise à la communauté locale.

En France, la filiale Baudouin de Weichai a participé au mois de sensibilisation au cancer du sein en repeignant ses moteurs bleus en rose et en lançant une campagne de collecte de fonds. Pour chaque moteur rose vendu, l'entreprise fait un don de 500 euros à l'Institut Curie, une organisation de recherche sur le cancer de renommée mondiale, afin de soutenir la recherche clinique et le développement de nouvelles thérapies pour le cancer du sein. En associant des produits industriels froids à des soins chaleureux, Weichai a insufflé de manière pragmatique mais unique une touche de romantisme français, transformant ses "moteurs" en "moteurs d'amour" qui alimentent l'espoir et la vitalité.

En Allemagne, LHY, filiale de Weichai, a intégré l'aide sociale dans sa culture d'entreprise quotidienne, en organisant régulièrement des tombolas de charité et des événements de collecte de fonds pour encourager la participation des employés, tous les bénéfices étant reversés à des organisations caritatives locales. En 2023, les fonds ont été utilisés pour soutenir les soins palliatifs à Aschaffenburg, offrant un accompagnement chaleureux en fin de vie. En 2024, l'accent a été mis sur les services de santé mentale, en soutenant le travail de conseil par téléphone dans la région du Lower Main. Ce choix de l'action caritative répond précisément aux problèmes de santé les plus urgents qui se posent actuellement à la société allemande.

En tant qu'entreprise internationale, Weichai adhère à la philosophie "We are One" (Nous sommes un), en intégrant l'humanisme dans chaque aspect de son expansion mondiale et en ayant un impact positif sur les communautés locales.

