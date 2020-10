Deliverect étend ses services à de nouveaux marchés en raison de la forte demande

Le cap des 10 millions de commandes traitées marque l'accélération de l'essor de la société des technologies de la livraison

GAND, Belgique, 29 octobre 2020 /PRNewswire/ -- Deliverect ( www.deliverect.com ), la scale-up européenne qui aide les restaurants à rationaliser les commandes provenant de prestataires tiers de services de livraison et en ligne, a annoncé aujourd'hui avoir traité 10 millions de commandes sur sa plateforme. Ce cap, atteint seulement 13 mois après que la société de technologie a traité son premier million de commandes, illustre la croissance rapide de Deliverect et du secteur des commandes de repas en ligne.

Le service sur abonnement Deliverect s'intègre directement au logiciel de système de caisse des restaurants, automatisant le flux de commandes en ligne entrantes en un seul endroit. Quand une commande de livraison ou à emporter est passée via un service externe tel qu'Uber Eats, Deliveroo, Glovo, Takeaway.com, Foodora, etc. ou un système de commande en ligne tel que Flipdish, Shopify, WooCommerce ou Slerp, le logiciel de Deliverect intercepte la commande, la traite et la transfère directement à la cuisine. La société prend actuellement en charge plus de 100 intégrations avec les principaux systèmes de caisse et partenaires de livraison, et des centaines d'autres sont à prévoir.

Un nombre toujours croissant de restaurants s'efforcent de travailler à la livraison en partenariat avec plusieurs services de livraison, ce qui complique considérablement la gestion des canaux de vente en ligne. Deliverect élimine la nécessité pour le personnel de restauration de contrôler de multiples appareils et d'afficher manuellement les commandes dans leur système existant, réduisant ainsi significativement la probabilité d'erreur et la charge de travail.

Deux ans seulement après son lancement, Deliverect a franchi le seuil de 10 millions de commandes traitées dans le monde entier, utilisant son logiciel pour relayer ces commandes vers les systèmes de vente et les cuisines des restaurants. La croissance exponentielle de la société a été accélérée par le bond des opérations de commande en ligne par les clients et l'ajout de canaux de vente, ainsi que par le lancement de partenariats avec un nombre croissant d'entreprises clientes telles que Big Mamma, KFC, Unilever, etc. => Lisez l'article complet ici ou envoyez un courriel à [email protected] pour obtenir le communiqué de presse complet en français.

