Delta montrera comment se tourner vers le développement durable grâce à ses solutions écologiques intelligentes basées sur l'IoT lors de la Foire de Hanovre 2023

HANOVRE, Allemagne, 21 mars 2023 /PRNewswire/ -- Delta, un leader mondial de solutions de gestion thermique et d'électricité, a annoncé aujourd'hui sa participation à la Foire de Hanovre 2023 pour montrer comment ses solutions écologiques intelligentes basées sur l'IoT aident les industries à effectuer une transition vers plus de développement durable en réduisant les émissions de carbone, conformément à l'objectif de neutralité carbone d'ici 2050[1]. Notre portefeuille comprendra des solutions de fabrication intelligente, d'infrastructure énergétique et d'automatisation des bâtiments, toutes capables de favoriser les usines intelligentes, l'e-mobilité soutenue par des micro-réseaux intelligents et les bâtiments écologiques intelligents. Parmi les points forts de la présentation de Delta, citons le nouveau système d'entraînement standard à couple variable en boucle ouverte VP3000, qui améliore la productivité et réduit la distorsion harmonique jusqu'à 35 % dans les moteurs industriels utilisés dans diverses applications, ainsi que l'infrastructure de recharge des véhicules électriques et les solutions de stockage de l'énergie. Delta organisera également une conférence de presse sur son propre site d'exposition (hall 11, stand C20) le 18 avril (mardi), de 13 h 30 à 14 h 30 CET, afin d'informer les médias de ses récents progrès et de ses nouvelles initiatives en faveur de la transition vers le développement durable.

Dalip Sharma, président et directeur général de Delta Electronics pour la région EMEA, a commenté la présence de l'entreprise à la Foire d'Hanovre 2023 : « Les défis environnementaux sont à l'origine d'une transformation profonde à l'échelle de l'industrie et de toutes les organisations dans le monde. À la Foire de Hanovre 2023, Delta présentera ses solutions adaptées au marché de l'IIoT (Internet industriel des objets, en anglais « Industrial Internet of Things ») en pleine expansion dans la zone EMEA, et celles répondant à la demande croissante de solutions de recharge pour véhicules électriques. Comme le démontrent ses solutions, Delta s'engage à répondre aux exigences des marchés locaux et continuera d'investir dans le développement de solutions éco-énergétiques et durables qui répondent aux exigences de cette région. »

Le stand de Delta à la Foire de Hanovre a été conçu pour refléter les besoins énergétiques actuels et futurs du marché. Parmi les points forts, citons :

Fabrication intelligente :

Delta lancera son nouveau système d'entraînement standard à boucle ouverte et à couple variable, la série VP3000. Cette série a une puissance nominale élevée pouvant atteindre 630 kW. Il améliore la productivité et réduit la distorsion harmonique (THDi) jusqu'à 35 % dans les moteurs industriels utilisés dans les applications de CVC, de pompes, de compresseurs et de distribution en eau. Delta présentera également la série AX-3 de contrôleurs de mouvement compacts et modulaires CODESYS, qui accroît l'évolutivité de sa gamme de produits de contrôle de mouvement et d'automates programmables, offrant ainsi à ses clients davantage d'options pour répondre à leurs demandes dans un large éventail de segments de marché, de l'emballage au travail du bois, en passant par le travail des métaux et la manutention des matériaux. Le système de recharge sans fil MOOVair (1 kW) de Delta, qui offre une efficacité de transmission d'énergie sans contact point à point allant jusqu'à 93 %, constitue un autre point fort. Le système de charge sans fil de 1 kW est idéal pour recharger les batteries des véhicules électriques industriels et des véhicules à guidage automatique. L'électronique scellée et le transfert d'énergie sans contact sont particulièrement adaptés à une utilisation dans des environnements très pollués ou humides.

Infrastructure de recharge des VE et solutions de stockage d'énergie :

Delta présentera ses solutions d'infrastructure de recharge pour véhicules électriques et ses solutions de stockage d'énergie intelligentes. La gamme complète d'infrastructures de recharge pour VE s'étend de la recharge résidentielle à la recharge à destination, en passant par la recharge commerciale, répondant ainsi aux diverses exigences et besoins du marché. Le point fort sera le chargeur ultra rapide UFC200, une station de charge unique de 200 kW qui permet de charger jusqu'à quatre véhicules simultanément. Pour l'infrastructure, Delta propose sa solution de stockage d'énergie Skid, un système intégré de stockage d'énergie pour les sites industriels et commerciaux dont l'espace et les délais de construction sont limités, grâce à un déploiement plus rapide et un encombrement réduit.

Solutions d'automatisation des bâtiments :

Les solutions d'automatisation des bâtiments de Delta s'engagent à mener l'automatisation des bâtiments vers un avenir durable, y compris les applications industrielles. Les solutions intégrées garantissent la conception et l'exploitation d'environnements industriels et de fabrication écologiques, sûrs, économes en énergie, confortables et plus sains. Seront présentés des luminaires industriels linéaires à LED pour grande hauteur. L'excellente efficacité, la durée de vie extrêmement longue, la résistance aux chocs et les caractéristiques de température de fonctionnement élevée de nos produits tolèrent les conditions environnementales et opérationnelles difficiles et intenses des processus de fabrication. Le système d'automatisation des bâtiments multiprotocole de sa filiale LOYTEC et les solutions de vidéosurveillance avancées de son autre filiale VIVOTEK seront également présentés au cours de l'exposition.

Delta accueillera les visiteurs sur son stand, situé dans le hall 11, stand C20, à Hanovre, en Allemagne, du 17 au 21 avril. Les journalistes sont invités à assister à la conférence de presse organisée par Delta sur son stand le mardi 18 avril, de 13 h 30 à 14 h 30 CET.

À propos de Delta

Fondée en 1971, Delta est un leader mondial dans le domaine des alimentations à découpage et des produits de gestion thermique. Elle dispose d'un portefeuille florissant de systèmes et de solutions intelligentes d'économie d'énergie dans les domaines de l'automatisation industrielle, de l'automatisation des bâtiments, de l'alimentation des télécommunications, de l'infrastructure des centres de données, de la recharge des véhicules électriques, des énergies renouvelables, du stockage de l'énergie et des écrans, afin de favoriser le développement de la fabrication intelligente et des villes durables. En tant qu'entreprise citoyenne de classe mondiale guidée par son énoncé de mission, « Fournir des solutions innovantes, propres et éco-énergétiques pour un avenir meilleur », Delta s'appuie sur ses compétences fondamentales en matière d'électronique de puissance à haut rendement et sur son modèle d'entreprise axé sur l'ESG pour s'attaquer aux principaux problèmes environnementaux, comme le changement climatique. Delta sert ses clients par le biais de ses bureaux de vente, de ses centres de R&D et de ses usines de fabrication répartis sur près de 200 sites sur les 5 continents.

Tout au long de son histoire, Delta a reçu de nombreux prix et distinctions au niveau mondial pour ses réalisations commerciales, ses technologies innovantes et son engagement en faveur de l'ESG des entreprises. Depuis 2011, Delta fait partie de l'indice DJSI World des indices Dow Jones Sustainability™, depuis 12 années consécutives. En 2021, Delta a également été reconnue par le CDP avec des notes très élevées pour sa contribution substantielle aux problèmes de changement climatique et de sécurité de l'eau et a été nommée « Supplier Engagement Leader », ou leader de la gestion des fournisseurs, pour son développement continu d'une chaîne de valeur durable.

Pour de plus amples informations concernant Delta, rendez-vous sur : www.delta-emea.com

