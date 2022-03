DEN, DE TÓQUIO, GARANTE O PRIMEIRO LUGAR NA DIVULGAÇÃO DA LISTA ASIA'S 50 BEST RESTAURANTS 2022

Agora, em seu 10 º ano, a lista de 2022 dá as boas-vindas a um recorde de 16 novas participações. O Japão lidera com 11 participações, seguido pela Tailândia com nove e Singapura com sete

Ao conquistar o primeiro lugar, o Den recebe os títulos duplos de The Best Restaurant in Asia, patrocinado pela S.Pellegrino & Acqua Panna e The Best Restaurant in Japan. Inaugurado em 2007, o Den reflete a personalidade de seu chef-proprietário, Zaiyu Hasegawa. Com uma abordagem divertida e pessoal à culinária kaiseki, Hasegawa e sua equipe encantam os clientes com suas apresentações criativas e transformações surpreendentes nos pratos tradicionais. Depois de entrar na lista Asia's 50 Best Restaurants em 2016, no 37º lugar, o Den apareceu pela primeira vez na lista The World's 50 Best Restaurants no ano seguinte, chegando ao 11º lugar em 2021.

Entre os três primeiros colocados, o Den é acompanhado pelo Sorn (2º lugar) de Bangkok, que recebe pela primeira vez o título de The Best Restaurant in Thailand e pelo Florilège (3º lugar) de Tóquio, no Japão.

Após assumir o primeiro lugar em 2021, The Chairman de Hong Kong passa ao 5º lugar, mantendo o título de The Best Restaurant in China pelo terceiro ano.

William Drew, diretor de conteúdo da Asia's 50 Best Restaurants, disse: "Este ano, o Den foi coroado com o 1º lugar na Ásia em reconhecimento à sua combinação única de tradição, inovação e ludicidade. Temos o prazer de apresentar todos os restaurantes da lista de 2022 e os vencedores de prêmios individuais, que nos inspiram com sua criatividade, resiliência e habilidade."

