LE RESTAURANT DEN À TOKYO SE HISSE AU PREMIER RANG DE LA LISTE ASIA'S 50 BEST RESTAURANTS 2022

En se hissant au premier rang, Den remporte les deux titres suivants : The Best Restaurant in Asia, parrainé par S.Pellegrino & Acqua Panna et The Best Restaurant in Japan. Ouvert en 2007, Den reflète la personnalité de son chef et propriétaire, Zaiyu Hasegawa. En adoptant une approche ludique et personnelle de la cuisine kaiseki, Hasegawa et son équipe enchantent les convives avec leurs présentations créatives et leurs surprenantes spécialités traditionnelles. Après être entré dans la liste Asia's 50 Best Restaurants en 2016 en 37e position, Den apparaît pour la première fois sur la liste The World's 50 Best Restaurants l'année suivante, atteignant la 11e position en 2021.

Den est rejoint dans le trio de tête par Sorn de Bangkok (en 2e position), qui remporte le titre The Best Restaurant in Thailand pour la première fois, et Florilège (en 3e position) à Tokyo, au Japon.

Après avoir remporté la première place en 2021, The Chairman de Hong Kong passe à la cinquième place, conservant le titre The Best Restaurant in China pour une troisième année.

William Drew, directeur du contenu pour Asia's 50 Best Restaurants, a déclaré : « Cette année, le restaurant Den a remporté la première place en Asie en reconnaissance de sa capacité unique à marier tradition, innovation et gaité. Nous sommes ravis de présenter tous les restaurants de la liste de 2022 et les lauréats des prix individuels, qui nous inspirent par leur créativité, leur résilience et leurs compétences. »

