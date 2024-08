Denisa Saková, vice-Première ministre de la République slovaque, s'est rendue en Chine et a dialogué avec des représentants de Gotion High-tech

HEFEI, Chine, 26 août 2024 /PRNewswire/ -- Les 20 et 21 août, Denisa Saková, vice-Première ministre et ministre de l'Économie de la République slovaque, a dirigé une délégation composée de représentants du ministère de l'Économie, du ministère des Finances, de l'ambassade de la République slovaque à Beijing et du consulat général de la République slovaque à Shanghai pour visiter Hefei, en Chine. Le 21 août, la délégation a effectué une visite spéciale à Gotion High-tech

Denisa Saková and her delegation visited the exhibition hall of Gotion

Durant leur passage chez Gotion High-tech, Denisa Saková et sa délégation ont visité le hall d'exposition de l'entreprise, son centre de validation des batteries ainsi que l'usine Gotion VW Unified Cell. Ils ont acquis une connaissance approfondie des capacités de Gotion en matière de R&D et de fabrication de batteries. La délégation a salué les prouesses d'innovation, l'excellence de la fabrication et la compétitivité mondiale de Gotion. En outre, des discussions approfondies ont été menées sur les projets de développement et les futures initiatives stratégiques de la société en Slovaquie.

Au cours de la rencontre, Denisa Saková a souligné qu'en tant que premier fabricant chinois de batteries à établir des opérations stratégiques en Slovaquie, Gotion recevra le soutien total du gouvernement slovaque dans son projet de gigafactory, qui devrait devenir un exemple réussi de coopération entre la Chine et la Slovaquie.

Li Zhen, président de Gotion High-tech, a noté que la visite de la vice-Première ministre Denisa Saková et de sa délégation était un honneur pour Gotion, témoignant de leur confiance dans l'entreprise. Gotion a fait de la Slovaquie le point de départ stratégique de son intégration dans le paysage de la transformation énergétique européenne ; l'entreprise apportera à la Slovaquie des technologies, des produits et des lignes de production de pointe, contribuant à la transformation énergétique verte du pays et même du reste de l'Europe.

Les autres personnes ayant participé à la rencontre comprennent : Ladislav Kamenický, ministre des Finances de la République slovaque ; Jaroslav Rybánsky, conseiller du Premier ministre de la République slovaque ; Igor Pacolák, consul général de la République slovaque à Shanghai ; Marian Bocek, cofondateur et PDG d'InoBat, le partenaire local de Gotion en Slovaquie ; et Steven Cai, président de la division EMOA de Gotion.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2488492/Denisa_Sakov__delegation_visited_exhibition_hall_Gotion.jpg