Denisa Saková, viceminister-president van de Slowaakse Republiek, bezoekt China en voert gesprekken met vertegenwoordigers van Gotion High-tech

HEFEI, China, 26 augustus 2024 /PRNewswire/ -- Op 20 en 21 augustus leidde Denisa Saková, viceminister-president en minister van Economische Zaken van de Slowaakse Republiek, een delegatie bestaande uit vertegenwoordigers van het ministerie van Economie, het ministerie van Financiën, de ambassade van de Slowaakse Republiek in Beijing en het consulaat-generaal van de Slowaakse Republiek in Shanghai voor een bezoek aan Hefei, China. Op 21 augustus maakten ze een speciale reis naar Gotion High-tech.

Denisa Saková and her delegation visited the exhibition hall of Gotion

Tijdens het bezoek aan Gotion High-tech kregen Denisa Saková en haar delegatie een rondleiding door de expositieruimte, het accuvalidatiecentrum en de VW Unified Cell-fabriek van Gotion. Zij verwierven een diepgaand inzicht in de R&D en productiecapaciteiten van Gotion op het gebied van accu's. De delegatie prees Gotions innovatieve kracht, uitmuntende productie en wereldwijde concurrentievermogen. De toekomstige projectontwikkelingen en strategische initiatieven van het bedrijf in Slowakije werden uitvoerig besproken.

Tijdens de bijeenkomst wees Denisa Saková erop dat Gotion, als eerste Chinese accufabrikant die strategische activiteiten in Slowakije ontplooit, de volledige steun van de Slowaakse regering zal krijgen voor zijn giga-accufabriek. Verwacht wordt dat dit een succesvol voorbeeld van samenwerking tussen China en Slowakije zal vormen.

Li Zhen, voorzitter van Gotion High-tech, merkte op dat het bezoek van viceminister-president Denisa Saková en haar delegatie een grote eer is voor Gotion als blijk van hun vertrouwen in het bedrijf. Gotion heeft Slowakije als strategisch startpunt genomen voor de integratie in de energietransformatie van Europa. Het bedrijf zal geavanceerde technologieën, producten en productielijnen naar Slowakije brengen om de transformatie van groene energie in Slowakije en zelfs in heel Europa te helpen transformeren.

Deelnemers aan de bijeenkomst waren onder meer: Ladislav Kamenický, minister van Financiën van de Slowaakse Republiek; Jaroslav Rybánsky, adviseur van de minister-president van de Slowaakse Republiek; Igor Pacolák, consul-generaal van de Slowaakse Republiek in Shanghai; Marian Bocek, medeoprichter en CEO van InoBat, de lokale partner van Gotion in Slowakije; en Steven Cai, president van de EMEA BU van Gotion.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2488492/Denisa_Sakov__delegation_visited_exhibition_hall_Gotion.jpg