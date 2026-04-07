Der AUVIA™ AI Clinic Co-Pilot von BoomerangFX verzeichnet monatlich mehr als 1.000 autonome Konsultationen - vor dem Hintergrund einer rasanten Expansion in Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum

Dieser Meilenstein fällt mit einer rasanten Zunahme der Akzeptanz von BoomerangFX in Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum zusammen, was die steigende Nachfrage von Kliniken widerspiegelt, die nach skalierbaren, technologieorientierten Wachstumsmodellen suchen.

Im Mittelpunkt dieser Dynamik steht die vollständig integrierte Plattform von BoomerangFX, auf der RUN™ – die firmeneigene EMR-Lösung von BoomerangFX zur Verwaltung des täglichen Klinikbetriebs über eine moderne Benutzeroberfläche, einschließlich elektronischer Verschreibung, Terminplanung, Patientenaktenführung, Bestandsverwaltung, Zahlungsverkehr und Patientenfinanzierung – nahtlos mit LeadEngineAI™ zusammenarbeitet, dem fortschrittlichsten CRM auf Klinikebene, das die Generierung von Patientenkontakten, deren Umwandlung und Bindung sowie den AUVIA™ AI Clinic Co-Pilot vereint. Zusammen bilden sie ein einheitliches System, das es Kliniken ermöglicht, Patienten über eine einzige Plattform zu betreuen, zu gewinnen, zu binden und zu verwalten.

RUN™ bildet die operative Grundlage für Kliniken, während LeadEngineAI™ über digitale Kanäle eine hohe Nachfrage von Patienten mit ernsthaftem Behandlungsinteresse generiert. Der AUVIA™ AI Clinic Co-Pilot bindet diese Patienten dann durch klinisch intelligente Gespräche in Echtzeit ein und überzeugt sie, wobei er den gesamten Patientenlebenszyklus abdeckt. Diese geschlossene Architektur ersetzt fragmentierte Systeme und manuelle Prozesse durch ein einziges, KI-gesteuertes Betriebsmodell.

BoomerangFX berichtet, dass Kliniken, die die Plattform einsetzen, ein Umsatzwachstum von bis zu dreifachen Werten und eine um mehr als fünfzig Prozent höhere nachhaltige Rentabilität verzeichnen, was auf schnellere Reaktionszeiten, eine verbesserte Patientenkonversion und geringere Betriebskosten zurückzuführen ist.

Jeder Beratungsvorgang wird vollständig automatisiert abgewickelt – von der ersten Anfrage über die klinische Eignungsprüfung bis hin zur bestätigten Terminvereinbarung – in der Regel innerhalb von 60 Sekunden und ohne menschliches Zutun.

„Wir beobachten, dass Kliniken AUVIA rasch als ihren neuen, unverzichtbaren Mitarbeiter einsetzen und auf die BoomerangFX-Plattform umsteigen, um in einem zunehmend digitalen, verbraucherorientierten Gesundheitswesen bestehen zu können", sagte Jerome Dwight, Mitbegründer und CEO von BoomerangFX. „Dies ist keine schrittweise Veränderung – es handelt sich um einen strukturellen Wandel in der Funktionsweise des privat finanzierten Gesundheitswesens."

Der AUVIA™ AI Clinic Co-Pilot wird von einem globalen Netzwerk aus Technologiepartnern unterstützt, was eine Skalierbarkeit auf Unternehmensniveau und eine kontinuierliche Optimierung ermöglicht. Die Plattform basiert auf Microsoft Azure und integriert fortschrittliche KI-Funktionen von OpenAI und Google. Die Kommunikation erfolgt über Twilio, während Zahlungen und Finanzdienstleistungen über Stripe integriert sind; die Patientenfinanzierung wird von Klarna und Affirm bereitgestellt.

Diese Integrationen bilden eine umfassende, geschlossene Ökosystem-Plattform, die Patientenakquise, Kommunikation, klinische Arbeitsabläufe, Zahlungen und Finanzierung in einem einzigen, kontinuierlich optimierten System vereint. Die Nachfragegenerierung wird durch Integrationen mit Google, Meta und TikTok zusätzlich unterstützt.

Der AUVIA™ AI Clinic Co-Pilot wurde speziell für den privatfinanzierten Gesundheitssektor entwickelt und arbeitet unter Berücksichtigung des klinischen Kontexts in einer Vielzahl von Behandlungskategorien, darunter ästhetische Medizin, medizinische Gewichtsreduktion einschließlich GLP-1-Therapien, Hormonoptimierung, Dienstleistungen zur Förderung der Langlebigkeit, Haarwiederherstellung sowie sexuelle Gesundheit bei Männern und Frauen.

Dr. Stephen Mulholland, Mitbegründer und Chief Clinical Architect von BoomerangFX, ein Pionier der Branche, der an der Entwicklung von Morpheus8 mitwirkte – und damit den Standard für moderne ästhetische Radiofrequenztechnologie setzte – sowie Gründungsaktionär, der eine Schlüsselrolle beim Börsengang von InMode an der Nasdaq spielte, sagte:

„AUVIA bringt klinische Intelligenz in jede Patienteninteraktion ein. Sie versteht Behandlungen, die Absichten der Patienten und die Feinheiten der Beratung auf eine Weise, die sowohl Vertrauen als auch die Entscheidungsfindung fördert. Dies ermöglicht es ihr, Leistungen zu erbringen, die über traditionelle Systeme oder generische KI hinausgehen."

Die Plattform von BoomerangFX positioniert sich an der Schnittstelle mehrerer der am schnellsten wachsenden Segmente im Gesundheitswesen, darunter Ästhetik, Wellness, Langlebigkeit, Gewichtsreduktion, sexuelle Gesundheit und Haarwiederherstellung, die sich alle zunehmend in Richtung privat finanzierter, verbraucherorientierter Modelle entwickeln. Trotz der starken Nachfrage sind diese Märkte operativ nach wie vor fragmentiert, was erhebliche Chancen für eine integrierte, KI-gestützte Infrastruktur eröffnet.

Nach der Validierung autonomer Buchungsgespräche erweitert BoomerangFX die Funktionen von AUVIA auf die Bereiche klinische Behandlungsberatung, Compliance-Dokumentation, Nachsorge sowie die allgemeine Praxisverwaltung.

Mit weltweit mehr als 10.000 Kliniken und der Auszeichnung als eines der am schnellsten wachsenden Technologieunternehmen Nordamerikas auf der Deloitte Fast 500-Liste in zwei aufeinanderfolgenden Jahren setzt BoomerangFX seine Expansion auf den internationalen Märkten fort.

Das Unternehmen geht davon aus, dass der KI-gesteuerte, autonome Klinikbetrieb weltweit zum Maßstab im privat finanzierten Gesundheitswesen werden wird.

Informationen zum AUVIA™ AI Clinic Co-Pilot

AUVIA™ AI Clinic Co-Pilot ist ein autonomes klinisches Intelligenzsystem, das speziell für den privat finanzierten Gesundheitssektor entwickelt wurde und die Patientenberatung, -qualifizierung sowie -gewinnung in Echtzeit über Sprach-, Text- und digitale Kanäle ermöglicht.

Informationen zu BoomerangFX

BoomerangFX ist eine globale, KI-gestützte Plattform für das privat finanzierte Gesundheitswesen, die Praxisverwaltung, Patientenakquise, KI-gestützte Konversion, Finanzdienstleistungen und klinische Fortbildung in einem einheitlichen Ökosystem vereint.

Medienkontakt:

Jacqueline Honeysett

Sr. Director Finance & Enterprise Operations

BoomerangFX

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T: 289-929 -9529

www.boomerangfx.com

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