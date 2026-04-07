Le copilote IA pour les cliniques, AUVIA™, de BoomerangFX dépasse les 1 000 consultations automatisées mensuelles avec une accélération rapide en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique.

Cette étape importante intervient alors que l'adoption de BoomerangFX connaît une accélération rapide en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique, reflétant la demande croissante des cliniques à la recherche de modèles de croissance évolutifs et fondés sur la technologie.

Au cœur de cet élan se trouve la plateforme entièrement intégrée de BoomerangFX, où RUN™, le DME propriétaire de BoomerangFX conçu pour gérer les opérations quotidiennes des cliniques à l'aide d'une interface moderne, y compris la prescription électronique, la planification, le classement des dossiers patients, la gestion des stocks, les paiements et le financement, fonctionne de manière transparente avec LeadEngineAI™, le CRM le plus avancé au niveau des cliniques, combinant la génération de prospects, la conversion, la fidélisation et le copilote IA pour les cliniques AUVIA™. Ensemble, ils forment un système unifié qui permet aux cliniques de fonctionner, d'attirer, de convertir et de gérer les patients au sein d'une plateforme unique.

RUN™ fournit la base opérationnelle des cliniques, tandis que LeadEngineAI™ génère une demande de patients très motivés sur les canaux numériques. Le copilote IA pour les cliniques AUVIA™ engage et fidélise ces patients grâce à des conversations cliniquement intelligentes en temps réel, s'exécutant sur l'ensemble du parcours de soins du patient. Cette architecture en boucle fermée remplace les systèmes fragmentés et les processus manuels par un modèle opérationnel unique piloté par l'IA.

Dans les cliniques qui déploient la plateforme, BoomerangFX rapporte des résultats atteignant jusqu'à trois fois la croissance du chiffre d'affaires et jusqu'à cinquante pour cent de rentabilité durable, grâce à des temps de réponse plus rapides, une meilleure conversion des patients et une réduction des frais généraux d'exploitation.

Chaque consultation est menée de manière automatisée, de la demande initiale à la validation clinique et à la confirmation de rendez-vous, généralement en moins de 60 secondes et sans intervention humaine.

« Nous constatons que les cliniques adoptent rapidement AUVIA comme leur prochain meilleur employé, migrant vers la plateforme BoomerangFX pour être compétitives dans un environnement de soins de santé plus numérique et axé sur le consommateur », a déclaré Jerome Dwight, cofondateur et PDG de BoomerangFX. « Il ne s'agit pas d'un changement progressif, mais d'un changement structurel dans le fonctionnement des soins de santé privés ».

Le copilote IA pour les cliniques AUVIA™ est pris en charge par un écosystème mondial de partenaires technologiques, permettant une évolutivité de niveau entreprise et une optimisation continue. La plateforme repose sur Microsoft Azure et intègre des capacités d'IA avancées d'OpenAI et de Google. Les communications sont assurées par Twilio, tandis que les paiements et les services financiers sont intégrés par Stripe, le financement des patients étant assuré par Klarna et Affirm.

Ces intégrations forment un écosystème complet et fermé qui relie l'acquisition des patients, la communication, les flux de travail cliniques, les paiements et le financement en un seul système optimisé en permanence. La génération de demande est également soutenue par des intégrations avec Google, Meta et TikTok.

Le copilote IA pour les cliniques AUVIA™ est conçu spécialement pour les soins de santé privés payants et fonctionne dans un contexte clinique, dans un large éventail de domaines thérapeutiques, notamment la médecine esthétique, la perte de poids sous surveillance médicale (y compris les traitements à base de GLP-1), l'optimisation hormonale, les services liés à la longévité, la restauration capillaire et la santé sexuelle masculine et féminine.

Le Dr Stephen Mulholland, cofondateur et architecte clinique en chef de BoomerangFX, pionnier du secteur qui a participé à la création de Morpheus8 (établissant la norme pour la technologie moderne de radiofréquence esthétique) et actionnaire fondateur qui a joué un rôle clé dans l'introduction en bourse d'InMode sur le Nasdaq, a déclaré : « AUVIA offre une intelligence clinique dans chaque interaction avec le patient. Elle maîtrise parfaitement les traitements, les attentes des patients et les nuances de la consultation, ce qui lui permet de gagner la confiance des patients et de favoriser leur conversion. C'est ce qui l'amène à atteindre un niveau de performance supérieur à celui des systèmes traditionnels ou de l'IA générique ».

La plateforme de BoomerangFX se situe à la croisée de plusieurs des segments du secteur de la santé qui connaissent la plus forte croissance, notamment l'esthétique, le bien-être, la longévité, la perte de poids, la santé sexuelle et la restauration capillaire, qui continuent tous à évoluer vers des modèles de paiement privé axés sur le consommateur. Malgré une forte demande, ces marchés restent fragmentés sur le plan opérationnel, ce qui crée une opportunité importante pour une infrastructure intégrée et alimentée par l'IA.

Après la validation des conversations de prise de rendez-vous automatisées, BoomerangFX étend les fonctionnalités d'AUVIA aux consultations cliniques, à la documentation relative à la conformité, au suivi post-traitement et à la gestion plus vaste du cabinet.

Possédant plus de 10 000 cliniques dans le monde et reconnue comme l'une des entreprises technologiques à la croissance la plus rapide en Amérique du Nord sur la liste Fast 500 de Deloitte pendant deux années consécutives, BoomerangFX continue de croître sur les marchés internationaux.

L'entreprise s'attend à ce que les opérations cliniques automatisées pilotées par l'IA deviennent une norme déterminante pour les soins de santé privés payants à l'échelle mondiale.

À propos du copilote IA pour les cliniques AUVIA™

Le copilote IA pour les cliniques AUVIA™ est un système d'intelligence clinique automatisé conçu pour les soins de santé privés payants, permettant la consultation, la qualification et la conversion des patients en temps réel sur les canaux vocaux, textuels et numériques.

À propos de BoomerangFX

BoomerangFX est une plateforme mondiale alimentée par l'IA pour les soins de santé privés, intégrant la gestion des cabinets, l'acquisition de patients, la conversion pilotée par l'IA, les services financiers et la formation clinique dans un écosystème unifié.

Contact avec les médias :

Jacqueline Honeysett

Directrice principale des finances et des opérations d'entreprise

BoomerangFX

E : [email protected]

T : 289-929 -9529

www.boomerangfx.com

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