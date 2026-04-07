El sistema AUVIA™ AI Clinic Co-Pilot de BoomerangFX supera las 1.000 consultas autónomas mensuales

Este hito se produce en un momento en que BoomerangFX experimenta una rápida aceleración en su adopción en Norteamérica, Europa y Asia-Pacífico, lo que refleja la creciente demanda de clínicas que buscan modelos de crecimiento escalables e impulsados por la tecnología.

En el centro de este impulso se encuentra la plataforma totalmente integrada de BoomerangFX, donde RUN™, el sistema de historia clínica electrónica (EMR) propio de BoomerangFX diseñado para gestionar las operaciones diarias de la clínica a través de una interfaz moderna —que incluye prescripción electrónica, programación de citas, historial clínico, gestión de inventario, pagos y financiación de pacientes— funciona a la perfección con LeadEngineAI™, el CRM más avanzado para clínicas que combina la generación, conversión y retención de clientes potenciales, junto con AUVIA™ AI Clinic Co-Pilot. Juntos, forman un sistema unificado que permite a las clínicas operar, atraer, convertir y gestionar pacientes dentro de una única plataforma.

RUN™ proporciona la base operativa para las clínicas, mientras que LeadEngineAI™ genera una demanda de pacientes con alta intención de compra a través de canales digitales. El sistema AUVIA™ AI Clinic Co-Pilot interactúa con los pacientes y los convierte mediante conversaciones clínicamente inteligentes en tiempo real, abarcando todo el ciclo de vida del paciente. Esta arquitectura de circuito cerrado reemplaza los sistemas fragmentados y los procesos manuales con un modelo operativo único impulsado por IA.

En las clínicas que utilizan la plataforma, BoomerangFX reporta un crecimiento de ingresos de hasta tres veces y una rentabilidad sostenida superior al 50%, gracias a tiempos de respuesta más rápidos, una mejor conversión de pacientes y una reducción de los gastos operativos.

Cada consulta se realiza de forma autónoma —desde la consulta inicial hasta la calificación clínica y la confirmación de la cita—, generalmente en 60 segundos y sin intervención humana.

"Estamos viendo cómo las clínicas adoptan rápidamente a AUVIA como su mejor herramienta, migrando a la plataforma BoomerangFX para competir en un entorno sanitario más digital y centrado en el paciente", afirmó Jerome Dwight, cofundador y consejero delegado de BoomerangFX. "No se trata de un cambio gradual, sino de una transformación estructural en el funcionamiento de la sanidad privada".

El sistema AUVIA™ AI Clinic Co-Pilot cuenta con el respaldo de un ecosistema global de socios tecnológicos, lo que permite una escalabilidad de nivel empresarial y una optimización continua. La plataforma está construida sobre Microsoft Azure e integra capacidades avanzadas de IA de OpenAI y Google. Las comunicaciones se gestionan a través de Twilio, mientras que los pagos y los servicios financieros se integran mediante Stripe, con financiación para pacientes proporcionada por Klarna y Affirm.

Estas integraciones conforman una plataforma integral de ecosistema cerrado que conecta la captación de pacientes, la comunicación, los flujos de trabajo clínicos, los pagos y la financiación en un único sistema optimizado continuamente. La generación de demanda se ve reforzada por las integraciones con Google, Meta y TikTok.

AUVIA™ AI Clinic Co-Pilot está diseñado específicamente para la atención médica privada y opera con un contexto clínico en una amplia gama de categorías de tratamiento, que incluyen medicina estética, pérdida de peso médica (incluidas las terapias con GLP-1), optimización hormonal, servicios de longevidad, restauración capilar y salud sexual masculina y femenina.

El Dr. Stephen Mulholland, cofundador y arquitecto clínico jefe de BoomerangFX, pionero del sector que contribuyó a la creación de Morpheus8 —que estableció el estándar para la tecnología moderna de radiofrecuencia estética— y accionista fundador que desempeñó un papel clave en la salida a bolsa de InMode en Nasdaq, afirmó: "AUVIA integra inteligencia clínica en cada interacción con el paciente. Comprende los tratamientos, las intenciones del paciente y los matices de la consulta de una manera que genera confianza y facilita la conversión. Esto le permite operar a un nivel superior al de los sistemas tradicionales o la IA genérica".

La plataforma de BoomerangFX se sitúa en la intersección de varios de los segmentos de mayor crecimiento en el sector sanitario, como la estética, el bienestar, la longevidad, la pérdida de peso, la salud sexual y la restauración capilar, todos los cuales siguen evolucionando hacia modelos de pago privado y centrados en el consumidor. A pesar de la fuerte demanda, estos mercados siguen fragmentados operativamente, lo que crea una importante oportunidad para una infraestructura integrada basada en IA.

Tras la validación de las conversaciones de reserva autónomas, BoomerangFX está ampliando las capacidades de AUVIA a las consultas de tratamiento clínico, la documentación de cumplimiento, el seguimiento posterior al tratamiento y la administración general de la práctica.

Con más de 10.000 clínicas en todo el mundo y reconocida como una de las empresas tecnológicas de más rápido crecimiento en Norteamérica en la lista Fast 500 de Deloitte durante dos años consecutivos, BoomerangFX continúa su expansión en los mercados internacionales.

La compañía prevé que las operaciones clínicas autónomas impulsadas por IA se conviertan en un estándar de referencia en la atención médica privada a nivel mundial.

Acerca de AUVIA™ AI Clinic Co-Pilot

AUVIA™ AI Clinic Co-Pilot es un sistema autónomo de inteligencia clínica diseñado para la atención médica privada, que permite la consulta, la calificación y la conversión de pacientes en tiempo real a través de canales de voz, texto y digitales.

Acerca de BoomerangFX

BoomerangFX es una plataforma global impulsada por IA para la atención médica privada, que integra la gestión de consultorios, la captación de pacientes, la conversión impulsada por IA, los servicios financieros y la formación clínica en un ecosistema unificado.

Contacto para medios:

Jacqueline Honeysett

Directora sénior de finanzas y operaciones empresariales

BoomerangFX

E: [email protected]

T: 289-929 -9529

www.boomerangfx.com

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