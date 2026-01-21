Warner Bros. Discovery enthüllt zauberhafte Pläne für die Feierlichkeiten zu 25 Jahren Harry Potter

LONDON, 21. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Warner Bros. Discovery kündigt heute Pläne an, um 25 Jahre Magie zu feiern, seit Harry Potter und der Stein der Weisen das Publikum zum ersten Mal auf der großen Leinwand verzaubert hat. Zauberer, Hexen und Muggel auf der ganzen Welt können sich auf fanorientierte Erlebnisse, spektakuläre Vorführungen, exklusive Produkte und vieles mehr freuen.

Der Film Harry Potter und der Stein der Weisen wird 25 Jahre alt!

Als Harry Potter und der Stein der Weisen (in den Vereinigten Staaten, Indien und den Philippinen als Harry Potter und der Stein der Weisen bekannt) am 16. November 2001 seine Premiere feierte, öffnete er den Kinobesuchern ein Tor zur Welt der Zauberer und brach die Kassenrekorde, indem er zum umsatzstärksten Film des Jahres wurde. Dieser eine Zauberspruch löste ein Phänomen mit acht Filmen aus, die weltweit mehr als 7,7 Milliarden Dollar einspielten und Harry Potter zu einer der beliebtesten Unterhaltungsserien aller Zeiten machten.

Heute, 25 Jahre später, ist der Zauber stärker denn je, und Harry Potter bleibt eine der beständigsten Ikonen der Popkultur. Im Vorfeld der mit Spannung erwarteten HBO-Original-Fernsehserie HARRY POTTER, die derzeit bei Warner Bros. produziert wird. Studios Leavesden und soll 2027 Premiere feiern, Warner Bros. Discovery lädt Fans aus aller Welt dazu ein, das bleibende Erbe der Zaubererwelt gemeinsam zu feiern.

Zauberstäbe bereit, hier ein Vorgeschmack auf das, was uns erwartet...

Magische Fan-Erlebnisse

Butterbier-Saison (März-Mai): Tourende Butterbeer-Trucks werden in Städte auf der ganzen Welt rollen und Getränke in limitierter Auflage und exklusive Merchandise-Artikel ausschenken, unterstützt durch digitale Inhalte und soziale Aktivitäten.

Tourende Butterbeer-Trucks werden in Städte auf der ganzen Welt rollen und Getränke in limitierter Auflage und exklusive Merchandise-Artikel ausschenken, unterstützt durch digitale Inhalte und soziale Aktivitäten. Der Geburtstag von Harry Potter (31. Juli): Spezielle themenbezogene Produkte, Veranstaltungen und Aktivitäten an offiziellen Harry-Potter-Standorten weltweit und im Einzelhandel werden den Sommerzauber für Familien und jüngere Fans bringen.

Spezielle themenbezogene Produkte, Veranstaltungen und Aktivitäten an offiziellen Harry-Potter-Standorten weltweit und im Einzelhandel werden den Sommerzauber für Familien und jüngere Fans bringen. Zurück nach Hogwarts (August-September): Das bei den Fans beliebte globale Fest kehrt zurück und verspricht, größer und besser als je zuvor zu werden und die Harry-Potter-Gemeinschaft auf der ganzen Welt zu vereinen.

Besondere Vorführungen

Wiederveröffentlichung des Kinos: Harry Potter und der Stein der Weisen / Der Stein der Weisen kehrt auf die Leinwand zurück, mit einem besonderen Leckerbissen für die Fans - 10 Minuten mit Inhalten hinter den Kulissen, die noch nie zuvor in den Kinos zu sehen waren.

kehrt auf die Leinwand zurück, mit einem besonderen Leckerbissen für die Fans - 10 Minuten mit Inhalten hinter den Kulissen, die noch nie zuvor in den Kinos zu sehen waren. Der Film wird in Nordamerika, EMEA, LATAM und APAC zwischen dem 27. August und dem 3. rd September auf den Bildschirmen zu sehen sein (die Zeiten variieren je nach Standort).

September auf den Bildschirmen zu sehen sein (die Zeiten variieren je nach Standort). Während dieses Zeitfensters haben die Fans auch die Möglichkeit, magische Erlebnisse zu genießen, die die Magie zum Leben erwecken, und alle acht Filme der Reihe Harry Potter in den Kinos zu sehen - für Details bitte die örtlichen Kinoprogramme überprüfen.

in den Kinos zu sehen - für Details bitte die örtlichen Kinoprogramme überprüfen. Shared Reality Experience : In diesem Frühjahr können Harry-Potter-Fans die Magie von Harry Potter und der Stein der Weisen in Shared Reality auf Cosm erleben.

: In diesem Frühjahr können Harry-Potter-Fans die Magie von in Shared Reality auf Cosm erleben. Cosm Locations sind derzeit in Los Angeles und Dallas eröffnet, weitere Standorte in Atlanta und Detroit sollen noch in diesem Jahr eröffnet werden.

Tickets für Harry Potter in Shared Reality in Cosm gehen am 4. März 2026 in den Verkauf. Besuchen Sie https://cosm.com/events/harry-potter-in-shared-reality für weitere Informationen.

Produkte in limitierter Auflage

Ein atemberaubendes Logo zum 25-jährigen Jubiläum, inspiriert durch das silberne Glühen des ikonischen Patronus, wird auf neuen und bestehenden Produktlinien zu sehen sein.

Fans auf der ganzen Welt können sich auf Sonderkollektionen und Sonderserien von einer Reihe beliebter Marken freuen, darunter Spin Master , LUG, MGA, Jazzwares, Alex and Ani, Hallmark, Reyn Spooner, Pyramid, Loungefly , Timex , Crocs , Vera Bradley , und viele mehr.

, , , , und viele mehr. MinaLima wird das Jubiläum mit mehreren brandneuen Produktkollektionen feiern, darunter die 25 Years of: Hogwarts-Aufnahmebrief , und 25 Jahre: Hogwarts Express .

wird das Jubiläum mit mehreren brandneuen Produktkollektionen feiern, darunter die , und . Zur Feier des 25-jährigen Bestehens von LEGO Harry Potter hat die LEGO Gruppe brandneue Harry Potter Themensets auf den Markt gebracht, die einige der berühmtesten Filmmomente, Schauplätze und Figuren würdigen.

brandneue Harry Potter Themensets auf den Markt gebracht, die einige der berühmtesten Filmmomente, Schauplätze und Figuren würdigen. Die spezielle 25 th Anniversary Philosopher's Stone Collector's Edition ist ein spektakuläres Set, das Erinnerungen an die zauberhafte Geschichte wecken wird, einschließlich einer beweglichen Hedwig, einem beweglichen Zauberer-Schach und Harrys Kofferraum.

Anniversary ist ein spektakuläres Set, das Erinnerungen an die zauberhafte Geschichte wecken wird, einschließlich einer beweglichen Hedwig, einem beweglichen Zauberer-Schach und Harrys Kofferraum. Vier weitere Sets zum 25-jährigen Jubiläum von Harry Potter: Sortierzeremonie im Schloss Hogwarts , Krankenflügel im Schloss Hogwarts , Klassenzimmer für geheime Zaubertränke und, zum ersten Mal bei LEGO Steinen, Luna Lovegoods Haus !

, , und, zum ersten Mal bei LEGO Steinen, ! Diese vier Sets werden mit einem speziellen 25 Jubiläums-Sammelpatronus ausgeliefert.

Fans können außerdem in ausgewählten Harry Potter Shops in London, Amerika, Tokio und online Artikel in limitierter Auflage aus dem exklusiven 25-Jahres-Jubiläums-Sortiment erwerben, das einen wunderschönen Celebration Bear, Stein der Weisen Schlüsselanhänger und ein Collectable Pin Set umfasst.

Globale Erlebnisse

Harry-Potter-Reiseziele auf der ganzen Welt werden den Fans das ganze Jahr über Überraschungen und schöne Momente bieten...

Warner Bros. Studio Tour London - the Making of Harry Potter wird ihr neues Sommerfeature enthüllen - Harry Potter und der Stein der Weisen!

Vom 7. Mai - 7. September können die Fans die Zaubererartefakte entdecken, die sie im ersten Film kennengelernt haben, vom geheimnisvollen Stein der Weisen bis zum legendären Goldenen Schnatz. In dieser Sondersendung wird gezeigt, wie jedes einzelne magische Requisit für die Dreharbeiten sorgfältig hergestellt wurde. Außerdem werden die sofort erkennbaren Kulissen gezeigt, Fakten hinter den Kulissen und clevere Geheimnisse enthüllt, die den Film so kultig gemacht haben.

In diesem Jahr wird Warner Bros Studio Tour Tokyo - the Making of Harry Potter den Fans auch die Möglichkeit geben, an den Ort zurückzukehren, an dem alles begann... Weitere Informationen darüber, worauf sich die Fans freuen können, werden bald bekannt gegeben.

Universal Destinations & Experiences feiert Harry Potter mit speziellen, zeitlich begrenzten Angeboten in The Wizarding World of Harry Potter in den Universal-Themenparks in Orlando, Hollywood, Osaka und Peking während des ganzen Jahres - einschließlich Butterbeer Season und Back to Hogwarts, sowie in Warner Bros. Discovery Global Touring Experiences einschließlich The Harry Potter Film Concert Series, Harry Potter: Die Ausstellung, Harry Potter: Visionen der Magie und Harry Potter: Ein Erlebnis im Verbotenen Wald.

Internationale Feierlichkeiten

Eine Vielzahl von realen und digitalen Fan-Aktivitäten wird stattfinden - von ikonischen Filmmomenten, die in Wanderinstallationen in China zum Leben erweckt werden, die Ende dieses Monats beginnen, bis hin zu einer speziellen Harry Potter 25 Jubiläumsübernahme in Chadstone, dem größten Einzelhandels- und Lifestyle-Zentrum der südlichen Hemisphäre in Melbourne, die im April beginnen wird.

Weitere Informationen über alles, was den Fans zu Ehren dieses besonderen Jahrestages bevorsteht, werden bald bekannt gegeben. Gryffindors, Slytherins, Ravenclaws und Hufflepuffs werden ermutigt, @HarryPotter auf den sozialen Netzwerken zu folgen, um immer auf dem neuesten Stand zu sein!

Um sich auf die Feierlichkeiten vorzubereiten, können die Fans https://www.harrypotter.com/news/celebrate-25-years-of-harry-potter-and-the-philosophers-stone-film-magic besuchen, wo sie sich den speziellen 25-Jahres-Markenspot ansehen, sich in ihr Hogwarts-Haus einsortieren lassen und dem offiziellen Harry-Potter-Fanclub beitreten können.

Bild - https://mma.prnewswire.com/media/2863903/Warner_Brothers.jpg