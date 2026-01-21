La película de Harry Potter y la piedra filosofal cumple 25 años

Warner Bros. Discovery revela planes fascinantes para la celebración de los 25 años de magia de Harry Potter

LONDRES, 21 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Warner Bros. Discovery anuncia hoy sus planes para conmemorar los 25 Años de Magia desde que Harry Potter y la piedra filosofal cautivaron al público por primera vez en la gran pantalla. Magos, brujas y muggles de todo el mundo disfrutarán de experiencias pensadas para los fans, proyecciones espectaculares, productos exclusivos y mucho más.

Harry Potter and the Philosopher’s Stone Film Turns 25!

Cuando Harry Potter y la piedra filosofal (conocida como Harry Potter y la piedra del hechicero en Estados Unidos, India y Filipinas) se estrenó el 16 de noviembre de 2001, abrió un Traslador al mundo mágico para los cinéfilos, rompiendo récords de taquilla y convirtiéndose en la película más taquillera del año. Ese único hechizo dio origen a un fenómeno de ocho películas que recaudó más de 7.700 millones de dólares a nivel mundial, consolidando a Harry Potter como una de las franquicias de entretenimiento más queridas de todos los tiempos.

Ahora, 25 años después, la magia es más fuerte que nunca, y Harry Potter sigue siendo uno de los iconos más perdurables de la cultura pop. En vísperas de la tan esperada serie de televisión original de HBO HARRY POTTER, actualmente en producción en Warner Bros. Studios Leavesden y con estreno previsto para 2027, Warner Bros. Discovery invita a los fans de todo el mundo a unirse para celebrar el legado perdurable del mundo mágico.

¡Varitas listas, aquí hay un adelanto de lo que nos espera!

Experiencias mágicas para fans

Temporada de Cerveza de Mantequilla (marzo-mayo): Camiones de Cerveza de Mantequilla recorrerán ciudades de todo el mundo, sirviendo bebidas de edición limitada y productos exclusivos, con el apoyo de contenido digital y activaciones en redes sociales.

Cumpleaños de Harry Potter (31 de julio): Productos, eventos y actividades temáticas especiales en las tiendas oficiales de Harry Potter de todo el mundo y en tiendas físicas llevarán la magia del verano a familias y fans más jóvenes.

De vuelta a Hogwarts (agosto-septiembre): La celebración mundial favorita de los fans regresa y promete ser más grande y mejor que nunca, uniendo a la comunidad de Harry Potter de todo el mundo.

Proyecciones especiales

Reestreno en cines : Harry Potter y la piedra filosofal / la piedra del hechicero regresa a la gran pantalla con un regalo especial para los fans: 10 minutos de contenido entre bastidores nunca antes visto en cines.

La película se proyectará en pantallas de Norteamérica, EMEA, Latinoamérica y Asia-Pacífico entre el 27 de agosto y el 3 de septiembre (los horarios varían según la ubicación).

Durante este periodo, los fans también tendrán la oportunidad de disfrutar de toques mágicos que garantizan la magia y ver las ocho películas de la saga de Harry Potter en cines. Consulta la programación local para más detalles.

Experiencia de realidad compartida : Esta primavera, los fans de Harry Potter podrán experimentar la magia de Harry Potter y la piedra filosofal en realidad compartida en Cosm.

Cosm tiene salas abiertas en Los Ángeles y Dallas, y las de Atlanta y Detroit abrirán a finales de este año.

Las entradas para experimentar Harry Potter en Realidad Compartida en Cosm saldrán a la venta el 4 de marzo de 2026. Visite https://cosm.com/events/harry-potter-in-shared-reality para obtener más detalles.

Productos de edición limitada

Un impresionante logotipo del 25º aniversario, inspirado en el brillo plateado del icónico Patronus, estará presente en las líneas de productos nuevas y existentes.

Los fans de todo el mundo podrán disfrutar de colecciones especiales y gamas conmemorativas de una gran variedad de marcas emblemáticas, como Spin Master, LUG, MGA, Jazzwares, Alex and Ani, Hallmark, Reyn Spooner, Pyramid, Loungefly, Timex, Crocs, Vera Bradley y muchas más.

MinaLima celebrará el aniversario con múltiples colecciones de productos completamente nuevas, como la Carta de Aceptación de Hogwarts 25 años y el Expreso de Hogwarts 25 años.

Para celebrar los 25 años de LEGO Harry Potter, The LEGO Group ha lanzado nuevos sets temáticos de Harry Potter, diseñados cuidadosamente para honrar algunos de los momentos, lugares y personajes cinematográficos más emblemáticos.

La Edición Coleccionista especial del 25º Aniversario de la Piedra Filosofal es un set espectacular que inspirará recuerdos de la fascinante historia, e incluye una Hedwig articulada, un Ajedrez Mágico Móvil y el Baúl de Harry.

Cuatro sets adicionales del 25º Aniversario de Harry Potter incluyen la Ceremonia de Selección del Castillo de Hogwarts , el Ala del Hospital del Castillo de Hogwarts , el Aula Secreta de Pociones y, por primera vez en LEGO Bricks, ¡la Casa de Luna Lovegood !

Estos cuatro sets incluyen un Patronus coleccionable especial del 25º Aniversario.

Los fans también podrán comprar artículos de edición limitada de la exclusiva gama del 25° aniversario en tiendas selectas de Harry Potter en Londres, Estados Unidos, Tokio y en línea. La gama incluye un magnífico oso de celebración, un llavero de la piedra filosofal y un juego de pines coleccionables.

Experiencias globales

Los destinos de Harry Potter en todo el mundo también ofrecerán a los fans momentos de sorpresa y deleite durante todo el año…

Warner Bros. Studio Tour London – The Making of Harry Potter presentará su nueva función de verano: ¡celebrando Harry Potter y la piedra filosofal!

Del 7 de mayo al 7 de septiembre, los fans podrán descubrir los artefactos mágicos que conocieron en la primera película, desde la misteriosa Piedra Filosofal hasta la icónica Snitch Dorada. Este artículo especial revelará cómo se elaboró cuidadosamente cada objeto mágico para el rodaje, además de mostrar los decorados fácilmente reconocibles, revelar información entre bastidores y los ingeniosos secretos que hicieron de la película un icono.

Este año, Warner Bros Studio Tour Tokyo – the Making of Harry Potter también permitirá a los fans volver al lugar donde todo comenzó... pronto se compartirá más información sobre lo que los fans pueden esperar.

Universal Destinations & Experiences celebrará a Harry Potter con ofertas especiales por tiempo limitado en The Wizarding World of Harry Potter en los parques temáticos de Universal en Orlando, Hollywood, Osaka y Beijing durante todo el año, incluidos Butterbeer Season y Back to Hogwarts, así como en Warner Bros. Discovery Global Touring Experiences, que incluyen The Harry Potter Film Concert Series, Harry Potter: The Exhibition, Harry Potter: Visions of Magic y Harry Potter: A Forbidden Forest Experience.

Celebraciones internacionales

Se llevarán a cabo una serie de actividades reales y digitales enfocadas en los fans, desde momentos icónicos del cine que cobrarán vida en instalaciones itinerantes por toda China a partir de finales de este mes, hasta una toma temática especial del 25° aniversario de Harry Potter de Chadstone, el destino minorista y de estilo de vida más grande del hemisferio sur en Melbourne, que comenzará en abril.

Pronto se compartirán más actualizaciones sobre todo lo que les espera a los fans para honrar este aniversario especial. ¡Se anima a los Gryffindors, Slytherins, Ravenclaws y Hufflepuffs a seguir a @HarryPotter en las redes sociales para mantenerse al día con las últimas noticias y actualizaciones!

Para prepararse para las celebraciones, los fans pueden visitar https://www.harrypotter.com/news/celebrate-25-years-of-harry-potter-and-the-philosophers-stone-film-magic donde podrán ver el anuncio especial de la marca del 25° aniversario, ser seleccionados para su casa de Hogwarts y unirse al Club de fans oficial de Harry Potter.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2863903/Warner_Brothers.jpg