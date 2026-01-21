Le Warner Bros. Discovery dévoile les plans de la célébration des 25 ans de magie d'Harry Potter

LONDRES, 21 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Warner Bros. Discovery annonce aujourd'hui son intention de marquer 25 ans de magie depuis que Harry Potter et l'école des sorciers a enchanté le public pour la première fois sur grand écran. Les sorciers, les sorcières et les Moldus du monde entier peuvent s'attendre à des expériences centrées sur les fans, à des projections spectaculaires, à des produits exclusifs et à bien d'autres choses encore.

Le film Harry Potter et l'école des sorciers fête ses 25 ans !

Lorsque Harry Potter and the Philosopher's Stone (connu sous le nom de Harry Potter and the Sorcerer's Stone aux États-Unis, en Inde et aux Philippines) a été présenté pour la première fois le 16 novembre 2001, il a ouvert aux cinéphiles un Portkey vers le monde des sorciers, pulvérisant les records du box-office pour devenir le film le plus rentable de l'année. Ce simple sort a lancé un phénomène de huit films qui a rapporté plus de 7,7 milliards de dollars à l'échelle mondiale, faisant de Harry Potter l'une des franchises de divertissement les plus appréciées de tous les temps.

Aujourd'hui, 25 ans plus tard, la magie est plus forte que jamais et Harry Potter reste l'une des icônes les plus durables de la culture pop. En amont de la très attendue série télévisée HBO Original HARRY POTTER, actuellement en production chez Warner Bros. Studios Leavesden et dont la première est prévue pour 2027, Warner Bros. Discovery invite les fans du monde entier à se réunir pour une célébration spéciale de l'héritage durable du monde des sorciers.

Les baguettes sont prêtes, voici un avant-goût de ce qui nous attend...

Des expériences magiques pour les fans

Saison de la bière au beurre (mars-mai) : Les camions Butterbeer itinérants se rendront dans des villes du monde entier pour servir des boissons en édition limitée et des marchandises exclusives, avec le soutien de contenus numériques et d'activations sociales.

Les camions Butterbeer itinérants se rendront dans des villes du monde entier pour servir des boissons en édition limitée et des marchandises exclusives, avec le soutien de contenus numériques et d'activations sociales. Anniversaire de Harry Potter (31 juillet) : Des produits, des événements et des activités à thème dans les lieux officiels Harry Potter du monde entier, ainsi que dans les magasins, apporteront la magie de l'été aux familles et aux jeunes fans.

Des produits, des événements et des activités à thème dans les lieux officiels Harry Potter du monde entier, ainsi que dans les magasins, apporteront la magie de l'été aux familles et aux jeunes fans. Retour à Poudlard (août-septembre) : La fête mondiale préférée des fans revient et promet d'être plus grande et meilleure que jamais, réunissant la communauté Harry Potter dans le monde entier.

Projections spéciales

Réédition en salle : Harry Potter et l'école des sorciers sera de retour sur grand écran, avec un cadeau spécial pour les fans - 10 minutes de contenu en coulisses jamais vu au cinéma.

sera de retour sur grand écran, avec un cadeau spécial pour les fans - 10 minutes de contenu en coulisses jamais vu au cinéma. Le film sera projeté sur les écrans d'Amérique du Nord, d'EMEA, de LATAM et d'APAC entre le 27 e août et le 3 e septembre (les horaires varient en fonction du lieu).

août et le 3 septembre (les horaires varient en fonction du lieu). Au cours de cette période, les fans auront également la possibilité de profiter de touches magiques expérientielles qui donneront vie à la magie et de regarder les huit films de la série Harry Potter dans les salles de cinéma - consultez les listes locales pour plus de détails.

dans les salles de cinéma - consultez les listes locales pour plus de détails. Expérience de réalité partagée : Ce printemps, les fans de Harry Potter pourront découvrir la magie de Harry Potter et la pierre du sorcier en réalité partagée sur Cosm.

: Ce printemps, les fans de Harry Potter pourront découvrir la magie de en réalité partagée sur Cosm. Les sites Cosm sont actuellement ouverts à Los Angeles et Dallas, et des sites à Atlanta et Detroit devraient ouvrir dans le courant de l'année.

Les billets pour vivre l'expérience Harry Potter en réalité partagée au Cosm seront mis en vente le 4 mars 2026. Visitez https://cosm.com/events/harry-potter-in-shared-reality pour plus de détails.

Produits en édition limitée

Un superbe logo du 25e anniversaire, inspiré par l'éclat argenté du Patronus emblématique, figurera sur les lignes de produits nouvelles et existantes.

Les fans du monde entier peuvent s'attendre à des collections spéciales et à des gammes commémoratives de la part d'un grand nombre de marques très appréciées, dont Spin Master , LUG, MGA, Jazzwares, Alex and Ani, Hallmark, Reyn Spooner, Pyramid, Loungefly , Timex , Crocs , Vera Bradley , et bien d'autres encore.

, , , , et bien d'autres encore. MinaLima célébrera cet anniversaire avec plusieurs collections de produits inédits, dont 25 Years of : Lettre d'acceptation à Poudlard , et 25 Years of : Poudlard Express .

célébrera cet anniversaire avec plusieurs collections de produits inédits, dont , et . Pour célébrer les 25 ans de LEGO Harry Potter, Le groupe LEGO a lancé de nouveaux ensembles sur le thème de Harry Potter, conçus pour rendre hommage à certains des moments, lieux et personnages les plus emblématiques du film.

a lancé de nouveaux ensembles sur le thème de Harry Potter, conçus pour rendre hommage à certains des moments, lieux et personnages les plus emblématiques du film. L'édition spéciale 25 th Anniversary Philosopher's Stone Collector's Edition est un ensemble spectaculaire qui inspirera des souvenirs de l'histoire envoûtante, comprenant un Hedwig à poser, un jeu d'échecs des sorciers en mouvement et le coffre de Harry.

Anniversary est un ensemble spectaculaire qui inspirera des souvenirs de l'histoire envoûtante, comprenant un Hedwig à poser, un jeu d'échecs des sorciers en mouvement et le coffre de Harry. Quatre autres sets du 25e anniversaire de Harry Potter comprennent Cérémonie de tri au château de Poudlard , Aile hospitalière du château de Poudlard , Salle de classe des potions secrètes , et, pour la première fois en briques LEGO, La maison de Luna Lovegood !

, , , et, pour la première fois en briques LEGO, ! Ces quatre sets sont accompagnés d'un Patronus de collection spécial 25th Anniversary.

Les fans pourront également acheter des articles en édition limitée de la gamme exclusive du 25e anniversaire dans certains magasins Harry Potter à Londres, Amérique, Tokyo et en ligne, la gamme comprend un magnifique ours de célébration, Philosopher's Stone Keychain et un ensemble d'épingles à collectionner.

Expériences mondiales

Les destinations Harry Potter à travers le monde offriront également aux fans des moments de surprise et de ravissement tout au long de l'année...

Le Warner Bros. Studio Tour London - the Making of Harry Potter dévoilera sa nouvelle attraction estivale - célébrant Harry Potter et l'école des sorciers!

Du 7 mai au 7 septembre , les fans pourront découvrir les objets de sorcellerie présentés dans le premier film, de la mystifiante pierre philosophale à l'emblématique mouchard d'or. Cette émission spéciale révèlera comment chaque accessoire magique a été soigneusement fabriqué pour le tournage, présentera les décors immédiatement reconnaissables, dévoilera les coulisses et les secrets astucieux qui ont rendu le film si emblématique.

Cette année, Warner Bros Studio Tour Tokyo - the Making of Harry Potter permettra également aux fans de retourner là où tout a commencé... De plus amples informations seront bientôt communiquées sur ce que les fans peuvent attendre.

Universal Destinations & Experiences célébrera Harry Potter avec des offres spéciales à durée limitée dans The Wizarding World of Harry Potter dans les parcs à thème Universal à Orlando, Hollywood, Osaka et Pékin tout au long de l'année - y compris Butterbeer Season et Back to Hogwarts, ainsi qu'à Warner Bros. Discovery Global Touring Experiences y compris The Harry Potter Film Concert Series, Harry Potter : L'exposition, Harry Potter : Visions of Magic et Harry Potter : Une expérience dans la forêt interdite.

Célébrations internationales

Une foule d'activités réelles et numériques axées sur les fans auront lieu - des moments emblématiques du film qui prendront vie dans des installations itinérantes à travers la Chine à partir de la fin du mois, jusqu'à une prise de possession spéciale sur le thème de l'anniversaire de Harry Potter 25th à Chadstone, la plus grande destination de vente au détail et de style de vie de l'hémisphère sud à Melbourne, qui débutera en avril.

Les Gryffondor, Serpentard, Poufsouffle et Ravenclaw sont encouragés à suivre @HarryPotter sur les réseaux sociaux pour rester au courant des dernières nouvelles et mises à jour !

Pour se préparer aux festivités, les fans peuvent se rendre sur le site https://www.harrypotter.com/news/celebrate-25-years-of-harry-potter-and-the-philosophers-stone-film-magic où ils pourront découvrir le spot spécial de la marque du 25e anniversaire, se faire classer dans leur maison de Poudlard et rejoindre le club officiel des fans de Harry Potter.

Image - https://mma.prnewswire.com/media/2863903/Warner_Brothers.jpg