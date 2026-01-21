映画『ハリー・ポッターと賢者の石』が公開25周年を迎える

Warner Bros. Discovery、ハリー・ポッターの魔法の25周年を祝う魅力的な企画を発表

ロンドン, 2026年1月21日 /PRNewswire/ -- Warner Bros. Discoveryは本日、 映画『ハリー・ポッターと賢者の石』がスクリーンで初めて観客を魅了してから25周年となる「魔法の25周年」を記念した企画を発表しました。世界中の魔法使い、魔女、そしてマグルの皆さんは、ファン向け体験、壮大な上映イベント、限定商品など、さまざまな特別企画をお楽しみいただけます。

映画『ハリー・ポッターと賢者の石』 （米国、インド、フィリピン公開タイトル『Harry Potter and the Sorcerer's Stone』）は、2001年11月16日の公開と同時に、映画ファンを魔法界へと誘う「ポートキー（Portkey）」となりました。同作は興行収入記録を打ち立て、2001年興行収入第1位作品となりました。そのひとつの魔法は、全8作品にわたる映画シリーズという一大現象の幕開けとなりました。シリーズ全体の世界興行収入は累計77億ドル超を記録し、ハリー・ポッターは史上最も愛されるエンターテインメント・フランチャイズの一つとしてその地位を確立しました。

Harry Potter and the Philosopher’s Stone Film Turns 25!

それから25年が経った今も、その魔法はかつてないほど強力なものとなっており、ハリー・ポッターはポップカルチャーにおける最も不朽のアイコンの一つであり続けています。現在、Warner Bros. Studios Leavesdenにて制作が進められ、2027年の放送開始が予定されている待望のHBOオリジナル「ハリー・ポッター」テレビシリーズに先駆け、Warner Bros. Discoveryは、魔法界が受け継いできた不朽のレガシーを祝う特別なセレブレーションのため、世界中のファンに団結を呼びかけています。

杖を手に、これから展開される企画の一部をご紹介します。

魔法のファン体験

バタービール・シーズン （3月～5月）： ツアー仕様のバタービール・トラックが世界各地の都市を巡り、期間限定ドリンクや限定グッズを提供します。あわせて、デジタルコンテンツやソーシャル施策も展開されます。

ツアー仕様のバタービール・トラックが世界各地の都市を巡り、期間限定ドリンクや限定グッズを提供します。あわせて、デジタルコンテンツやソーシャル施策も展開されます。 ハリー・ポッターの誕生日（7月31日）： 世界各地の公式ハリー・ポッター関連施設に加え、小売店にて、特別テーマの商品、イベント、各種アクティビティを展開し、家族連れや若いファンに夏の魔法をお届けします。

世界各地の公式ハリー・ポッター関連施設に加え、小売店にて、特別テーマの商品、イベント、各種アクティビティを展開し、家族連れや若いファンに夏の魔法をお届けします。 バック・トゥ・ホグワーツ（8月～9月）： ファンに愛されてきた世界規模の恒例イベントが復活し、これまで以上にスケールアップした充実の内容で、世界中のハリー・ポッター・コミュニティを結集させます。

特別上映

劇場再公開： 映画『ハリー・ポッターと賢者の石』（米題：Harry Potter and the Sorcerer's Stone） がスクリーンに再登場します。劇場初公開となる約10分間の舞台裏映像も上映され、ファン必見の内容となっています。

がスクリーンに再登場します。劇場初公開となる約10分間の舞台裏映像も上映され、ファン必見の内容となっています。 本作は、8月27日から9月3日 にかけて、北米、EMEA、LATAM、APACの各地の劇場で上映予定です（上映日時は地域により異なります）。

この期間中、ファンの皆さまは、魔法の世界をリアルに体感できる演出を楽しめるほか、 ハリー・ポッター シリーズ全8作品を劇場で鑑賞することもできます。詳細は、各地域の劇場案内をご確認ください。

シリーズ全8作品を劇場で鑑賞することもできます。詳細は、各地域の劇場案内をご確認ください。 シェアード・リアリティ体験 ：今春、ハリー・ポッターのファンは、 映画『ハリー・ポッターと賢者の石』（米題：Harry Potter and the Sorcerer's Stone） の魔法を、 コズムのシェアード・リアリティで体験できます。

：今春、ハリー・ポッターのファンは、 の魔法を、 コズムのシェアード・リアリティで体験できます。 コズムの会場 は現在、ロサンゼルスおよび ダラスで営業しており、 アトランタ とデトロイトにも年内に新たな会場が開設される予定です。

コズムで体験できる ハリー・ポッター シェアード・リアリティのチケットは、2026年3月4日より発売されます。詳細はhttps://cosm.com/events/harry-potter-in-shared-reality を ご参照ください 。

限定商品

象徴的なパトローナスの銀色の輝きに着想を得た印象的な25周年記念ロゴが、新商品および既存の商品ライン全体に展開されます。

世界中のファンは、 Spin Master 、 LUG、 MGA、 Jazzwares、 Alex and Ani、 Hallmark、 Reyn Spooner、 Pyramid、Loungefly 、 Timex 、 Crocs 、 Vera Bradley など、多くの人々に愛されているブランドによる特別コレクションや記念シリーズをお楽しみいただけます。

、 、 、 など、多くの人々に愛されているブランドによる特別コレクションや記念シリーズをお楽しみいただけます。 MinaLima は、25周年を記念し、 「ホグワーツ入学許可証の25年（25 Years of: Hogwarts Acceptance Letter）」 および 「ホグワーツ特急の25年（25 Years of: Hogwarts Express） 」を含む、完全新作の商品コレクションを複数展開します。

は、25周年を記念し、 および 」を含む、完全新作の商品コレクションを複数展開します。 また、 The LEGO Group は、「レゴハリーポッター（LEGO Harry Potter）」25周年を記念し、映画の中でも特に象徴的な名シーン、ロケーション、キャラクターに敬意を表して細部までこだわってデザインされた、ハリー・ポッターをテーマとする新作セットを発売しました。

は、「レゴハリーポッター（LEGO Harry Potter）」25周年を記念し、映画の中でも特に象徴的な名シーン、ロケーション、キャラクターに敬意を表して細部までこだわってデザインされた、ハリー・ポッターをテーマとする新作セットを発売しました。 特別仕様の25周年を記念した ハリー・ポッターと賢者の石 コレクターズ・エディション は、可動式のヘドウィグ、動く魔法使いのチェス、ハリーのトランクなど、魔法のように人々を魅了してきた物語の記憶を呼び起こす豪華なセットとなっています。

は、可動式のヘドウィグ、動く魔法使いのチェス、ハリーのトランクなど、魔法のように人々を魅了してきた物語の記憶を呼び起こす豪華なセットとなっています。 さらに、ハリー・ポッター25周年を記念した追加セットとして、 ホグワーツ城組分け儀式（Hogwarts Castle Sorting Ceremony） 、 ホグワーツ城医務室（Hogwarts Castle Hospital Wing） 、 ひみつの魔法薬学教室（Secret Potions Classroom） 、そしてレゴブロックとしては初登場となる ルーナ・ラブグッドの家（Luna Lovegood's House） の4種が登場します。

、 、 、そしてレゴブロックとしては初登場となる の4種が登場します。 これらの4つのセットには、特別仕様の25周年記念コレクタブル・パトローナスが付属します。

また、ファンの皆さまは、一部のハリー・ポッターショップ（ロンドン、米国、東京）およびオンラインにて、25周年限定コレクションのアイテムを購入することができます。ラインアップには、豪華なセレブレーション・ベア（Celebration Bear）、賢者の石 キーチェーン（Philosopher's Stone Keychain）、コレクタブル・ピンバッジ・セット（Collectable Pin Set）などが含まれます。

グローバルな体験

世界各地のハリー・ポッターゆかりの地でも、年間を通じてファンの皆さまにサプライズや喜びの瞬間が提供されます。ワーナー・ブラザース スタジオツアー・ロンドン – メイキング・オブ・ハリー・ポッター（

Warner Bros. Studio Tour London – the Making of Harry Potter）では、映画『ハリー・ポッターと賢者の石』を祝う夏季の新たな特別展示を公開します！

5月 7日から9月7日までの期間、ファンの皆さまは、神秘的な賢者の石から、象徴的なゴールデン・スニッチまで、第1作で初めて登場した魔法界のアイテムの数々をご覧いただき、体感することができます。この特別展示では、撮影のために各魔法の小道具がどのように丹念に制作されたのかを明らかにするとともに、一目で分かる象徴的なセットを紹介します。さらに、本作を名作たらしめた舞台裏のエピソードや巧みな制作の裏側にある秘密も披露されます。

さらに今年は、ワーナー・ブラザース スタジオツアー東京 – メイキング・オブ・ハリー・ポッター（Warner Bros. Studio Tour Tokyo – the Making of Harry Potter）でも、ファンが物語の原点へと立ち返ることができる特別な体験を提供します。ファンの皆さまが楽しみにしている内容については、近日中にさらなる情報が発表される予定です。

Universal Destinations & Experiencesは、年間を通じて、オーランド、ハリウッド、大阪、北京各地のユニバーサル・テーマパークにあるウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター（The Wizarding World of Harry Potter）にて、バタービール・シーズンやバック・トゥ・ホグワーツを含む期間限定の特別企画を展開し、ハリー・ポッターの世界を祝います。あわせて、Warner Bros. Discovery Global Touring Experiences は、ハリー・ポッター シネマ・コンサートシリーズ（ The Harry Potter Film Concert Series）、ハリー・ポッター：ザ・エキシビション（Harry Potter: The Exhibition）、ハリー・ポッター：ビジョンズ・オブ・マジック（Harry Potter: Visions of Magic）、ハリー・ポッター：禁じられた森の体験（Harry Potter: A Forbidden Forest Experience）などの体験型イベントを世界各地で展開します。

国際的なセレブレーション

今月後半から中国各地を巡回する展示で映画の名シーンを再現する企画を皮切りに、メルボルンにある南半球最大のショッピング＆ライフスタイル拠点「チャドストーン（Chadstone）」を舞台にしたハリー・ポッター25周年 記念の特別演出（4月開始）に至るまで、現実‑世界およびデジタル双方で、ファン向けの多彩なアクティビティが展開されます。

今後予定されているさまざまな企画に関する最新情報は、近日中に順次発表される予定です。グリフィンドール、スリザリン、レイブンクロー、ハッフルパフの皆さんは、最新ニュースやアップデートを見逃さないよう、公式ソーシャルメディアで@HarryPotterをフォローしておくことをおすすめします！

祝祭に向けて、ファンの皆さまはhttps://www.harrypotter.com/news/celebrate-25-years-of-harry-potter-and-the-philosophers-stone-film-magic にアクセスし、25周年記念の特別ブランドスポットをご覧いただけます。さらに、ホグワーツの寮への組分けを体験し、公式ハリー・ポッター・ファンクラブに参加することができます。

