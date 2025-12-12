Der Formel 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix lockt 339.000 Fans auf die Insel Yas

ABU DHABI, VAE, 12. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Ethara, der Veranstalter des Formula 1® Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix, gab bekannt, dass die Rennwoche 2025 mit insgesamt 339.000 Fans bei allen Veranstaltungen einen neuen Besucherrekord aufstellte.

Das Saisonfinale 2025 bot einen Dreikampf um den Titel zwischen den McLaren-Fahrern Lando Norris und Oscar Piastri sowie Max Verstappen von Red Bull und trug zum Zuschauerrekord von 203.000 Besuchern auf dem Yas Marina Circuit bei - ein Anstieg von fast 6 % gegenüber 192.000 im Jahr 2024.

Abgesehen von den dramatischen Ereignissen auf der Strecke - Verstappens Sieg und Norris' erster Fahrertitel - zog Yasalam presented by e& an vier Abenden mit den Emirates NBD After-Race-Konzerten mit Benson Boone, Elyanna, Post Malone, Metallica und Katy Perry sowie den offiziellen After-Partys mit Idris Elba, Calvin Harris und Keinemusik einen Rekord von 136.000 Fans an.

Saif Rashid Al Noaimi, CEO von Ethara, sagte: "Der diesjährige Grand Prix von Abu Dhabi wird für Jahrzehnte in Erinnerung bleiben, da sich der Kampf um den F1-Titel unter den Flutlichtern des Yas Marina Circuit abspielt. Wir bei Ethara sind stolz darauf, ein Wochenende zu veranstalten, das einem solch historischen Ereignis angemessen ist. Wir konnten mehr Fans als je zuvor begrüßen, unterstützt durch ein Unterhaltungsprogramm von Weltklasse und Innovationen für das Fan-Erlebnis, darunter neue Hospitality-Konzepte, neue Aktivitäten vor Ort und verbesserte Abu Dhabi-weite Ticket-Inklusivleistungen. Abu Dhabi hat einmal mehr bewiesen, dass es das ultimative Ziel für das F1-Saisonfinale ist."

Zu den neuen Angeboten in diesem Jahr gehörte ein erweiterter Zugang zur Strecke, darunter zwei öffentliche Boxengassenrundgänge und FAB Track Walks am Donnerstag. Gekrönt von Benson Boones umwerfendem Auftritt beim After-Race-Konzert war der Donnerstag mehr als nur ein Warm-up - er wurde zum größten in der Geschichte der Veranstaltung.

Um den Ruf des Grand Prix als eine der glamourösesten Veranstaltungen im F1-Kalender zu untermauern, traten im Fahrerlager neben der Schauspielerin Ana de Armas, Jason Statham und Emily Ratajkowski, dem Geschäftsmann Bill Gates und den Sportlegenden Thierry Henry, Ronaldinho und Jannik Sinner auch Konzert-Highlights wie Benson Boone, Katy Perry und Metallica auf.

Da die Zahl der Veranstaltungen von Jahr zu Jahr zunimmt, setzt Ethara weiterhin auf Innovationen, um die Auswirkungen auf die Umwelt zu begrenzen. Beim Grand Prix von Abu Dhabi 2025 wurde der Einsatz von temporärer Solarenergie verdreifacht, wobei wichtige Bereiche der Strecke, darunter die Kurven 2, 5 und 9, vollständig mit sauberer Energie versorgt wurden. Alle temporären Generatoren wurden mit 100 % Biokraftstoffmischungen (B5 und B20) betrieben, wodurch die Emissionen während der Veranstaltung erheblich reduziert wurden. Ein weiteres Highlight war die Partnerschaft mit dem in den Vereinigten Arabischen Emiraten ansässigen Unternehmen Ma-Hawa, das Wasser mithilfe der Air-to-Water-Technologie produziert. Diese produzierten mehr als 260.000 Liter Wasser, so dass an diesem Wochenende mehr als 520.000 Halbliter-Plastikflaschen überflüssig wurden.

Der Grand Prix von Abu Dhabi 2025 war der bisher größte und aufregendste, der auf der Rennstrecke Geschichte schrieb und auf der ganzen Insel Yas für Unterhaltung sorgte - ein würdiger Abschluss für eine historische 75.

Die Registrierung für Tickets für den Formel 1® Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix 2026 ist ab sofort unter AbuDhabiGP.com möglich.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2844328/F1_Abu_Dhabi_Grand_Prix.jpg