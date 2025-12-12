El Gran Premio de Fórmula 1 Etihad Airways Abu Dhabi atrae a 339.000 aficionados a la Isla de Yas

ABU DABI, EAU, 12 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Ethara, los organizadores del Gran Premio de Fórmula 1® Etihad Airways Abu Dhabi, anunciaron que la semana de carrera de 2025 batió récords de asistencia con un total combinado de 339.000 aficionados en todos los eventos.

La final de la temporada 2025 presentó una batalla por el título a tres bandas entre Lando Norris y Oscar Piastri de McLaren y Max Verstappen de Red Bull, lo que contribuyó al récord de 203.000 asistentes al Circuito de Yas Marina, un aumento de casi el 6 % con respecto a los 192.000 de 2024.

Formula 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix brings 339,000 fans to Yas Island

Más allá del dramatismo en la pista (la victoria de Verstappen y el primer título de pilotos de Norris), Yasalam presentado por e& atrajo a un récord de 136.000 aficionados durante cuatro noches de conciertos posteriores a la carrera de Emirates NBD con Benson Boone, Elyanna, Post Malone, Metallica y Katy Perry, además de fiestas oficiales posteriores encabezadas por Idris Elba, Calvin Harris y Keinemusik.

Saif Rashid Al Noaimi, consejero delegado, Ethara, dijo: "El Gran Premio de Abu Dhabi de este año será recordado durante décadas, con la batalla por el título de F1 bajo los focos del Circuito Yas Marina. En Ethara, nos enorgullece haber ofrecido un fin de semana a la altura de una ocasión tan histórica. Recibimos a más aficionados que nunca, gracias a un programa de entretenimiento de primera clase e innovaciones en la experiencia del aficionado, incluyendo nuevos conceptos de hospitalidad, nuevas activaciones in situ y una mejor inclusión de entradas en todo Abu Dabi. Abu Dabi ha demostrado una vez más que es el destino ideal para el final de la temporada de F1".

Entre las novedades de este año se encontraba el acceso ampliado a la pista, con dos paseos públicos por los boxes y paseos por la pista de FAB el jueves. Con la brillante actuación de Benson Boone en el concierto posterior a la carrera, el jueves se convirtió en algo más que un simple precalentamiento: se convirtió en el más grande de la historia del evento.

Para reforzar la reputación del Gran Premio como uno de los eventos más glamurosos del calendario de la F1, los cabezas de cartel —Benson Boone, Katy Perry y Metallica— hicieron acto de presencia en el paddock, junto con la actriz Ana de Armas, Jason Statham y Emily Ratajkowski, el empresario Bill Gates y las leyendas del deporte Thierry Henry, Ronaldinho y Jannik Sinner.

A medida que la asistencia a los eventos crece año tras año, Ethara continúa innovando para limitar su impacto ambiental. El Gran Premio de Abu Dabi 2025 triplicó el uso de energía solar temporal, con áreas clave de la pista, incluyendo las curvas 2, 5 y 9, alimentadas íntegramente con energía limpia. Todos los generadores temporales funcionaron con mezclas 100% de biocombustibles (B5 y B20), lo que redujo significativamente las emisiones en las operaciones del evento. Otro punto destacado fue la colaboración con Ma-Hawa, con sede en los Emiratos Árabes Unidos, que produce agua mediante tecnología aire-agua. Esto produjo más de 260.000 litros de agua, eliminando la necesidad de más de 520.000 botellas de plástico de medio litro durante el fin de semana.

Con un hito histórico en la pista y entretenimiento ininterrumpido en la Isla de Yas, el Gran Premio de Abu Dabi 2025 fue el más grande y emocionante hasta la fecha; un broche de oro a la histórica 75ª temporada de carreras del Gran Premio.

La inscripción para entradas para el Gran Premio de Fórmula 1® Etihad Airways Abu Dhabi 2026 ya está abierta en AbuDhabiGP.com.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2844328/F1_Abu_Dhabi_Grand_Prix.jpg