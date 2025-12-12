Le Grand Prix de Formule 1 Etihad Airways d'Abu Dhabi attire 339 000 fans sur l'île de Yas

ABU DHABI, UAE, 12 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Ethara, organisateur de la Formule 1® Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix, a annoncé que la semaine de course 2025 a battu des records de fréquentation avec un total combiné de 339 000 fans à travers les événements.

La finale de la saison 2025 a donné lieu à une lutte pour le titre à trois entre Lando Norris et Oscar Piastri de McLaren et Max Verstappen de Red Bull, contribuant à l'affluence record de 203 000 personnes sur le circuit Yas Marina, soit un bond de près de 6 % par rapport aux 192 000 personnes présentes en 2024.

Au-delà du drame sur la piste - la victoire de Verstappen et le premier titre des pilotes de Norris - Yasalam présenté par e& a attiré un nombre record de 136 000 fans au cours des quatre nuits de concerts d'après-course Emirates NBD avec Benson Boone, Elyanna, Post Malone, Metallica et Katy Perry, ainsi que des After-Parties officielles avec Idris Elba, Calvin Harris et Keinemusik en tête d'affiche.

Saif Rashid Al Noaimi, PDG d'Ethara, a déclaré : "Le Grand Prix d'Abu Dhabi de cette année restera dans les mémoires pendant des décennies, la bataille pour le titre de F1 se déroulant sous les projecteurs du circuit de Yas Marina. Chez Ethara, nous sommes fiers d'avoir organisé un week-end digne d'un tel événement historique. Nous avons accueilli plus de fans que jamais, grâce à un programme de divertissement de classe mondiale et à des innovations dans l'expérience des fans, notamment de nouveaux concepts d'hospitalité, de nouvelles activités sur le site et des billets inclus dans tout Abu Dhabi. Abu Dhabi a une fois de plus prouvé qu'elle était la destination idéale pour la finale de la saison de F1.

Parmi les nouveautés de cette année, l'accès à la piste a été élargi, avec notamment deux promenades publiques dans la voie des stands et des promenades sur la piste FAB le jeudi. Couronné par la performance éblouissante de Benson Boone lors du concert d'après-course, le jeudi est devenu plus qu'un échauffement - il est devenu le plus grand de l'histoire de l'événement.

Pour renforcer la réputation du Grand Prix comme l'un des événements les plus glamour du calendrier de la F1, des têtes d'affiche de concerts - Benson Boone, Katy Perry et Metallica - ont fait des apparitions dans le paddock, aux côtés de l'actrice Ana de Armas, de Jason Statham et d'Emily Ratajkowski, de l'homme d'affaires Bill Gates et des légendes du sport Thierry Henry, Ronaldinho et Jannik Sinner.

Alors que la fréquentation des événements augmente d'année en année, Ethara continue d'innover pour limiter son impact sur l'environnement. Le Grand Prix d'Abu Dhabi 2025 a triplé l'utilisation de l'énergie solaire temporaire, des zones clés du circuit, notamment les virages 2, 5 et 9, étant entièrement alimentées par de l'énergie propre. Tous les générateurs temporaires ont fonctionné avec des mélanges de biocarburants à 100 % (B5 et B20), ce qui a permis de réduire considérablement les émissions lors des opérations liées à l'événement. Un autre point fort a été le partenariat avec la société Ma-Hawa, basée aux Émirats arabes unis, qui produit de l'eau en utilisant la technologie air-eau. Ces derniers ont produit plus de 260 000 litres d'eau, ce qui a permis d'éviter l'utilisation de plus de 520 000 bouteilles en plastique d'un demi-litre au cours du week-end.

Avec des événements historiques sur la piste et des divertissements en continu sur l'île de Yas, le Grand Prix d'Abu Dhabi 2025 a été le plus grand et le plus passionnant à ce jour, clôturant de manière appropriée une 75e saison historique de Grand Prix.

Les inscriptions pour les billets du Formula 1® Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix 2026 sont désormais ouvertes sur AbuDhabiGP.com.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2844328/F1_Abu_Dhabi_Grand_Prix.jpg